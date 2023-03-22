Зеленський: Російські щури вже мігрують з Криму
"Найбільш далекоглядні щури Росії" вже почали мігрувати з окупованого Криму.
Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про річницю перших переможних битв ЗСУ, він сказав: "Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".
Зеленський нагадав, що 21 березня відзначається річниця перших переможних битв - в цей день минулого року завершилась битва за Мощун Київської області, яка стала першим кроком України до перемоги у війні.
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Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.
Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».
Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма. Скоро ВСУ будет выгонять «русский дух» из всех, кто не успел покинуть Крым.
Свої лЮді.