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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський: Російські щури вже мігрують з Криму

зеленський

"Найбільш далекоглядні щури Росії" вже почали мігрувати з окупованого Криму.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про річницю перших переможних битв ЗСУ, він сказав: "Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".

Читайте: Російський флот у Севастополі вночі атакували надводні безпілотники, рух водного транспорту зупинено

Зеленський нагадав, що 21 березня відзначається річниця перших переможних битв - в цей день минулого року завершилась битва за Мощун Київської області, яка стала першим кроком України до перемоги у війні.

Автор: 

Зеленський (23667) Крим (14125) окупація (6661) росія (64911)


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Топ коментарі
+18
Подивись на своїх щурів.
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22.03.2023 09:06
+13
А коли щурі російські емігрують з Банкової
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22.03.2023 09:20
+13
Ти здав південь і подаєш це як перемогу. Це Порох не давав тобі захищати Крим коли ти кривлявся на гастролях у москолоти називаючи Україну порноактрисою?
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22.03.2023 09:22
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Подивись на своїх щурів.
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22.03.2023 09:06 Відповісти
Лично Я приложу весь свой опыт ну очень хочеться подвижевать в Крыму
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22.03.2023 10:43 Відповісти
Крысы мигрируют по всему миру.
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22.03.2023 11:32 Відповісти
ще б з Києва кудись виздихали б...
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22.03.2023 09:12 Відповісти
А коли щурі російські емігрують з Банкової
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22.03.2023 09:20 Відповісти
Ти здав південь і подаєш це як перемогу. Це Порох не давав тобі захищати Крим коли ти кривлявся на гастролях у москолоти називаючи Україну порноактрисою?
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22.03.2023 09:22 Відповісти
А з Банкової та Грушевського коли?
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22.03.2023 09:27 Відповісти
до чого тут щури? Кацап на три порядки тупіший.
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22.03.2023 09:27 Відповісти
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22.03.2023 09:28 Відповісти
а серед зелені-ну одні патріоти яечно-картопляні
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22.03.2023 09:29 Відповісти
Головне, що ЗЄ не забув комуналку оплатити за свою квартирку в Криму.

Цікаво, хто з ФСБшників є сусідами ЗЄ...
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22.03.2023 09:48 Відповісти
https://www.gazeta.ru/science/2020/11/12_a_13357729.shtml Ровно 100 лет назад в Крыму произошли драматические события, которые в литературе получили название «великий исход». В середине ноября 1920 года, не желая оказаться под властью большевиков, полуостров покинули разом около 150 тысяч человек, - в основном офицеры и солдаты из армии генерала Врангеля, но кроме них еще «сочувствующее население» - чиновники, купцы, дворяне, женщины, священники... Эвакуация белых из Крыма была страшной: "Давка, голод, смерть". Вот что записал позднее один из очевидцев посадки на пароход «Саратов» в порту Севастополя: "Чувство страха, близкое к панике, остаться на берегу, доминировало над всеми, и потому каждый устремлялся к пароходу, стараясь всеми способами, забраться на него, хотя бы с потерей оскребков оставшегося у него скудного и легковесного багажа. Были случаи, когда члены семейств бросали своих близких родных… Многие, даже почтенного возраста, и люди в чинах, не имея возможности попасть на пароход по трапу, взбирались по канатам, оставляя на берегу все свое имущество". ..Стали прибывать кубанские конные полки. Они подходили в конном строю, затем спешивались и уже пешими вводились на базу, оставляя своих лошадей на произвол судьбы. Некоторые казаки плакали, обнимая и целуя своих коней, другие убеждали толпившихся возле базы в небольшом числе феодосийских обывателей разобрать казачьих лошадей по своим домам.

Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами». Сколько людей погибло при экстремальной посадке на корабли, сколько умерло во время дальнего морского перехода, - достоверных сведений найти не удалось. Совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных.

Однако все это оказалось куда менее страшно, чем то, что выпало на долю тех, кому не удалось эвакуироваться на кораблях «белогвардейской армады». Большевики, заняв полуостров, начали проводить там зачистку, отовсюду «выгоняя врангелевский дух».

Поэтому, учитывая горький опыт никого, не слушайте, все эти укрепления не задержат ВСУ. Пока есть время, возможность и есть куда бежать, кидайте манатки и драпайте с Крыма. Скоро ВСУ будет выгонять «русский дух» из всех, кто не успел покинуть Крым.
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22.03.2023 09:49 Відповісти
Сказав головной щур,тримаючи дулю в кишені,комунальні послуги за квартиру оплачені мамою хомутинника,ница потвора
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22.03.2023 10:13 Відповісти
Зеленский, хомутинник, Притула.
Свої лЮді.
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22.03.2023 10:40 Відповісти
В Крыму взломали радиостанции и запустили предупреждение о возможной эвакуации из-за вероятности атаки на Крымский мост.https://war.obozrevatel.com/v-kryimu-vzlomali-radiostantsii-i-zapustili-preduprezhdenie-o-vozmozhnoj-evakuatsii-iz-za-vozmozhnoj-ataki-na-kryimskij-most-video.htm
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22.03.2023 10:40 Відповісти
що він меле?
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22.03.2023 11:48 Відповісти
 
 