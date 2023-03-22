Зеленський: Російські щури вже мігрують з Криму

"Найбільш далекоглядні щури Росії" вже почали мігрувати з окупованого Криму.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про річницю перших переможних битв ЗСУ, він сказав: "Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".

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Зеленський нагадав, що 21 березня відзначається річниця перших переможних битв - в цей день минулого року завершилась битва за Мощун Київської області, яка стала першим кроком України до перемоги у війні.