Медведев пугает походом российской армии на Львов. ВИДЕО
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения "целей спецоперации" армия РФ может пойти не только на Киев, но и на Львов.
Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти в Киев, если до Львова - значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", - сказал Медведев.
Он говорит, что руководство РФ хочет достичь всех "целей" в войне против Украины. Медведев это называет "защитой" территорий. "В широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу", - сказал он.
Медведев также повторил, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной... наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО", - сказал он.
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Может китайцы?
Центральная клиническая психиатрическая больница.
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Не благодари....
Avtonezija čerenkom lopaty v samie skrepy
Если до Петербурга, значит до Петербурга . . .
пошустріть там, ясноголовці і докладіть потому....
а ні так ні - зажмуримо всіх вас бурятів-хрестоносців...