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Медведев пугает походом российской армии на Львов. ВИДЕО

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения "целей спецоперации" армия РФ может пойти не только на Киев, но и на Львов.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти в Киев, если до Львова - значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", - сказал Медведев.

Он говорит, что руководство РФ хочет достичь всех "целей" в войне против Украины. Медведев это называет "защитой" территорий. "В широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу", - сказал он.

Медведев также повторил, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной... наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО", - сказал он.

Читайте также: Медведев угрожает ракетным ударом по зданию МУС в Гааге: "Судьи, внимательно смотрите в небо"

Автор: 

армия РФ (19238) Львов (4582) Медведев Дмитрий (4101) угрозы (851)


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Топ комментарии
+41
Дайте ему кто-то похмелится, он помоему всретил белочку
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24.03.2023 10:50
+39
Это чмо лично возглавити наступление! 😄😄😄
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24.03.2023 10:49
+33
Нет, он будет в штабе сидеть.
А возглавит наступление Илюша Медведев.
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24.03.2023 10:52
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И кто еще верит,что в Московии,заменив царя *****-все будет по другому.Да не будет.Не бу-де-т! Потому что московит-это диагноз,причем явно психического расстройства
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24.03.2023 11:26 Ответить
Бахмут плакаль...
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24.03.2023 11:26 Ответить
Зараз тільки танки з постаментів зріжуть і на Львів )
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24.03.2023 11:27 Ответить
Мішутка вже злу НАТу по кутках ловить. І санітарів не підпускає - ******** сокирою і називає їх "агентами Госдепа".
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24.03.2023 11:28 Ответить
"Львів за 5 днів" ?
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24.03.2023 11:29 Ответить
Дайте Дімону послухать Утьосова пісня "Ми шлі на Одесу , а вишлі к Херсону..." Цеякраз про їх вояків.
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24.03.2023 11:29 Ответить
Мы шли на Брюссель, а вышли к Бахмуту.
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24.03.2023 15:09 Ответить
Если бі не Бахмут, они б уже Вашингтон захватили !!!
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24.03.2023 15:22 Ответить
а может и Море Спокойствия, на Луне ...
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24.03.2023 15:23 Ответить
Йоханый бабай, а Харьков бросят? Кто нас освободит?
Может китайцы?
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25.03.2023 01:24 Ответить
Піде на Львів, а вийде *****.
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25.03.2023 12:29 Ответить
алкоголику медведеву треба думать, как на виселицу не попасть после Гааги, а не про Львов и Киев.
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24.03.2023 11:30 Ответить
Есть путь проще и ближе - Психиатри́ческая клини́ческая больни́ца № 1 и́мени Н. А. Алексе́ева (Алексеевская больница, с 1922 по 1994 - имени П. П. Кащенко; также известна как Кащенко, Канатчикова дача) - психиатрическая клиника в Москве, расположенная по адресу Загородное шоссе, д. 2[1].
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24.03.2023 11:30 Ответить
Ви вже в Херсон сходили... Дебіли, БЛ-ДЬ...
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24.03.2023 11:31 Ответить
Що казати, що казати....????? Не має що казати!!!!! Вже всі червоні лінії закінчилися, тільки водка залишилась і мрії хворого метер двадцять в стрибку!!!!!!
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24.03.2023 11:33 Ответить
Димон, давай уже начинай поход на Львов. Только тебе тут не нальют, и можешь даже сдохнуть здесь. И вообще, он немного протрезвел, хотя и сидит ересь несет)
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24.03.2023 11:34 Ответить
Похмільний синдром без наслідків не залишається та й ураження клітин мозку надмірним споживанням алкоголю призводить до довготривалих наслідків, якщо не пожиттєвих, до спроможності його роботи, тобто мислення, яке, як бачимо, у Мєдвєдєва відсутнє!
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24.03.2023 11:51 Ответить
Спивается, козлина)
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24.03.2023 14:48 Ответить
Так были ж уже под Киевом! Мало отгребли? Во дебил!
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24.03.2023 11:38 Ответить
Це коли буде вертатися з Ла-Манша?
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24.03.2023 11:38 Ответить
Після взятія Рейк'явіка як захирченко з динири.
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24.03.2023 12:13 Ответить
Ага, но застряли под Бахмутом, дибильный алкаш, как и вся кацапня
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24.03.2023 11:41 Ответить
почему ты президент не доделанный не идешь туда в месте со своим сынком,болтун хреново,вы же с Чечней с трудом справились, забыли как позорно в 1996 бежали с Ичкерии, болтологию развел, ты то и президентом небыл, а просто пригрел кресло своему хозяину как верный пес
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24.03.2023 11:42 Ответить
Вони б навіть з Чечнею не справились, якби не знайшовся серед чеченців вівцейоб який ліг під *****.
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24.03.2023 11:43 Ответить
На жаль серед українців такі теж є...
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24.03.2023 15:31 Ответить
Так хАділі ж вже дА КієФа і взялі за трі дня
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24.03.2023 11:42 Ответить
це дімона заслуховує експертна група лікарів-наркологів, вони навпроти нього за столом сидять, спостерігають як цей вилупок не виходячи з-за столу, в атаки на Київ та Львів ходить після передозу скрєпами ...
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24.03.2023 11:45 Ответить
Думаю що роССіяни дуже жалкують, що не має якихось "Альп" через які б рашисти могли обійти лінію фронту та напасти на незахищений військами Львів, як їх пращури пройшли у свій час повз Ватерлоо до Парижу захопивши незахищений Париж та назвавши себе "переможцями" у реальності лише продемонструвавши своє боягузтво в час коли їхні союзники сміливо билися з Наполеоном у відкритому бою. Взагалі то це не дивно, бо навіть прикидаючись "захисниками" своєї країни війська РоССійської імперії весь час тікали від Наполеона у війні 1812 року, а коли вирішили спробувати свої сили то ганебно програли під Бородіно, але як "героїчно" потім все виставляли та продовжували розповідати про свою "непереможність". Пройшло більше 2-х століть, а нічого на Московії не змінилося, і зараз вони б з радістю знов почали тікати, але це буде вже занадто помітно і історію ЦІЄЇ війни вони не в змозі переписати для тупих потомків, бо занадто багато свідків у 21 сторіччі, і ніхто не забуде, що це саме роССіянці напали на Україну, а не навпаки, і навіть не у 2022-у, а у 2014 році боягузливо називаючи своїх вояк то "силами самооборони Криму", то "шахтарями й трактористами з Донбасу"!!!
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24.03.2023 11:46 Ответить
Доброго здоров"я , пане Віталій! Це гібридна нація! Вважають себе слов"янами , хоча до слов"ян не мають ніякого відношення! Московія більше 300 років була улусом " Золотої Орди " ! , Монголо - татарські хлопці добряче " попрацювали " над їх генофондом! Мають менталітет холуя , поважають " крепкую ркуку" і батіг!
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24.03.2023 11:52 Ответить
Убогий , опохмелись , озирнись , розпитай , як йшли на Київ , як тікали з Сумщини , Чернігівщіни , з Харківщини , як тікали з Херсону ! А після цього , знову набухайся!
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24.03.2023 11:46 Ответить
Посталкогольный бред в полной красе. Это чмо вообще то просыхает? Клоун провинциального цирка.
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24.03.2023 11:46 Ответить
Что у путина в голове, то у димона на языке. .
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24.03.2023 15:32 Ответить
Ну Чернобаевка - так Чернобаевка....
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24.03.2023 11:46 Ответить
Так подыграйте:колону оборванцев(военнопленных)с метлами и транспорантами,проведите по Львову.Снимите хронику и выложите,как дубль2 1945года😄
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24.03.2023 11:50 Ответить
Димон это зараза. Её надо истребить.
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24.03.2023 11:50 Ответить
Навіщо? Краще демонструвати у цирку, або на естраді, піднімати людям настрій хоча б тим, що вони набагато розумніші аніж ПЕРШІ ОСОБИ держави-агресора, і тому просто НЕ МОЖЛИВО сподіватись, що такі тупі, навіть теоретично, можуть перемогти!
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24.03.2023 11:56 Ответить
НЕ ПРОСЫХАЕТ
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24.03.2023 11:51 Ответить
Димон, даю наводку (не на водку, а типа совет):
Центральная клиническая психиатрическая больница.
Адрес: Москва, улица 8 Марта, 1 , 4 этаж. Округ САО, район Аэропорт.
Не благодари....
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24.03.2023 11:53 Ответить
Б.лядь. Це їбало кінченого цирозного алкоголіка. Печінка цього алкаша вже кричить мєдвєдєву, що він скоро здохне
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24.03.2023 11:54 Ответить
То що вони там психічно хворі то факт. Але то є велика проблема для цивілізації надовго.
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24.03.2023 11:56 Ответить
Могила навіть горбатого виправляє. Тож і тут не завадить той же метод "лікування". А поховати не обов'язково буквально, достатньо надійних грат з надійною охороною, що дозволить спеціалістам безпечно вивчати психологію рашизму, аби не дозволити цьому з'явитися знов!
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24.03.2023 12:00 Ответить
Може поможе повна жорстка резервація для безпеки людства.
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24.03.2023 12:03 Ответить
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24.03.2023 11:58 Ответить
Солдат ЗСУ буде стояти чоботом на горлянці, вовка Медведєв буде харчати:"На Львові"
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24.03.2023 12:01 Ответить
иди ***** феерический ******* ты и твоя недострана ватных болот...........*** ну и свинособачий даун.....................................................................
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24.03.2023 12:06 Ответить
Якщо брати до уваги дебільні лозунги цих мавп напередодні вторгнення, то вони рухаючись на захід, вже повинні були дійти до Сан Франциско!
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24.03.2023 12:13 Ответить
Блин, с Димоном всё хуже и хуже: по ходу, пить по-чёрному начинает уже в середине недели (раньше-то он, как Манька Захарова, - в пятницу начинал).
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24.03.2023 12:14 Ответить
Совсем плох стал ! А в Московии разрешена автонезия ?
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24.03.2023 12:19 Ответить
v Evrope ce nazyvaetsia evtanazija... No dlia na raZZiji avtonezija - samoe to, čto nado
Avtonezija čerenkom lopaty v samie skrepy
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26.03.2023 01:37 Ответить
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24.03.2023 12:26 Ответить
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24.03.2023 12:33 Ответить
Вот и пятница... Мендель в хлам... 🍼🥛
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24.03.2023 12:37 Ответить
не думаю что кремлевскому алкогному над ждать пятницу,єто же не планктон офисный или чернороб на заводе по изготовлению наноболтов).там алкофри на пару с уточкой
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24.03.2023 12:49 Ответить
Який же жалюгідний цей запойний чупа-чупс, співмавший "білочку". Ось такий же увесь запойний мордор, який не може зробити нічого доброго, а може тільки грабувати та вбивати беззахистних. Коли ж його дають за це по пиці він обсерається і валує, що він зараз усе рознесе. Пізно, тварюки, тепер ми вас обов'язково закопаємо.
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24.03.2023 12:42 Ответить
медведев- *** не вырос
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24.03.2023 12:44 Ответить
Если до Москвы надо будет идти, значит до Москвы . . .
Если до Петербурга, значит до Петербурга . . .
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24.03.2023 12:45 Ответить
Похід очолить синуля цього довбойоба, я так розумію?
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24.03.2023 13:03 Ответить
жирік здох, а святе клованське місце ярлика ще не мало?
пошустріть там, ясноголовці і докладіть потому....
а ні так ні - зажмуримо всіх вас бурятів-хрестоносців...
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24.03.2023 13:48 Ответить
Він же на похміляру бідняга аж посинів уже,оце штормить коротуна.
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24.03.2023 13:05 Ответить
Щоб досягнути своїх загадкових цілей російська армія може піти на х....Напевно у божевільні для медведєва повідомили що саме у Львові зосереджено 3,6 млн. військ НАТО
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24.03.2023 13:17 Ответить
Это опухшее рыло проснулось с бодуна , каждый раз садится перед зеркалом без трусов , произносит лозунги , и так каждый час ,пока не напоют. Клоун-попугай , кацапского мира.
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24.03.2023 13:37 Ответить
іди ***** алкогольний олігофрен)
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24.03.2023 14:10 Ответить
Якщо так хочеш у Львів, то можливо звернись до пана Хана з МКС, аби тебе повісили на смереці у Львові, скажи йому, що перед смертю ти хотів би побачити Львів.
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24.03.2023 14:27 Ответить
цей вождь краснокожих навіть після крапельниці виглядає моделлю алкаша у делірії... дайте йому похмелитися, бо здохне....
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24.03.2023 14:35 Ответить
С НАТО? Тогда, как минимум, нужно до Брюсселя идти, а лучше до Вашингтона. Но конечно, сначала надо бы взять один такой невеликий райцентр в Донецкой области, вроде Бахмут называется. А что-то никак ...
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24.03.2023 15:08 Ответить
медведев раньше казался тихоней, но какое оно гавнистое
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24.03.2023 15:12 Ответить
ЕГО ЗАКАДЫРОВАЛИ )))
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24.03.2023 17:16 Ответить
РЕАЛЬНО ЗЛОЙ КАРЛИК )))
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24.03.2023 17:51 Ответить
Ему хоть капельницу ставят периодически? Нельзя же постоянно быть пьяным.
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24.03.2023 19:17 Ответить
******* это алкашское чучело своими пугалками.собака лает ветер носит!
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24.03.2023 20:50 Ответить
Нах...я цього дебіла взагалі сюди вкидувати.
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24.03.2023 21:21 Ответить
Львовяне, вы там как, готовы?
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24.03.2023 23:26 Ответить
ГУСИ ГУСИ ---- ГААГА
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25.03.2023 16:49 Ответить
Шарамыга помойная.Опять сидра хапнул.
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19.06.2023 15:18 Ответить
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