Медведєв лякає походом російської армії на Львів. ВIДЕО
Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що для досягнення "цілей спецоперації" армія РФ може піти не лише на Київ, але й на Львів.
Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти - значить, треба йти до Києва, якщо до Львова - значить, треба йти до Львова для того, щоб винищити цю заразу", - сказав Медедєв.
Він каже, що керівництво РФ хоче досягти всіх "цілей" у війні проти України. Медведєв це називає "захистом" територій. "У широкому сенсі цього слова (треба) створити санітарну смугу", - сказав він.
Медведєв також повторив, що Росія воює не з Україною, а з НАТО. "Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Російська Федерація воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", - сказав він.
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Может китайцы?
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Не благодари....
Avtonezija čerenkom lopaty v samie skrepy
Если до Петербурга, значит до Петербурга . . .
пошустріть там, ясноголовці і докладіть потому....
а ні так ні - зажмуримо всіх вас бурятів-хрестоносців...