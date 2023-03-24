Оккупанты нанесли удар по Херсону, погиб мужчина, еще один госпитализирован. ВИДЕО

Российские оккупанты сегодня, 24 марта, совершили очередной обстрел Херсона - ударили по плавням и складскому помещению.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне – очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням. Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь.

Еще один пострадавший – 77-летний херсонец, который получил ранение конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что российская армия обстреляла складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

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