Соледар-Северск. Батальон К-2. Бой за "Т-образку". ВИДЕО

Две штурмовые группы противника, общей численностью более 30 человек, атаковали одну из позиций батальона К-2 54-й ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы. Позиция называется "Т-образка". Там сходятся две лесополосы и как бы образуют воображаемую букву "Т".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов одного из самых тяжелых боев этого подразделения с оккупантами бойцы опубликовали в соцсетях.

"Восемь наших побратимов на этой позиции приняли неравное сражение, которое длилось весь день. А потом на следующий день. И еще семь дней непрерывных боев батальона за маленький клочок земли. Эта история завершится эпическим финалом и вы увидите ее всю. Слава Украине! Слава героям! А врагам – смерть", - пишут украинские воины в комментарии к видео.

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