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Новости Видео Война
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Соледар-Северск. Батальон К-2. Бой за "Т-образку". ВИДЕО

Две штурмовые группы противника, общей численностью более 30 человек, атаковали одну из позиций батальона К-2 54-й ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы. Позиция называется "Т-образка". Там сходятся две лесополосы и как бы образуют воображаемую букву "Т".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов одного из самых тяжелых боев этого подразделения с оккупантами бойцы опубликовали в соцсетях.

"Восемь наших побратимов на этой позиции приняли неравное сражение, которое длилось весь день. А потом на следующий день. И еще семь дней непрерывных боев батальона за маленький клочок земли. Эта история завершится эпическим финалом и вы увидите ее всю. Слава Украине! Слава героям! А врагам – смерть", - пишут украинские воины в комментарии к видео.

Смотрите: Боевой дрон уничтожил оккупанта, пытавшегося спрятаться в кустах. ВИДЕО

54 отдельная мехбригада (183) ЧВК Вагнер (1332) Соледар (80)


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Топ комментарии
+46
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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24.03.2023 17:20
+41
Наша арта просто снайпера!
Вражає!

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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24.03.2023 17:40
+36
Командир Крымской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота России (ЧФ РФ) Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль (БДК) «Саратов». Об этом он сообщил в пятницу, 24 марта, в ходе мероприятия по открытию памятной доски погибшим в СВО морякам в Севастополе, пишет ForPost.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"», - рассказал контр-адмирал.(c)
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24.03.2023 17:24
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Не Те вони образили...
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24.03.2023 17:19 Ответить
Тут їх немає, там їх немає. Де поділися орки?
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24.03.2023 17:36 Ответить
куча трупів москалів всіх покрошило) так файно))-вони вже хороші рускіє
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24.03.2023 19:12 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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24.03.2023 17:20 Ответить
Командир Крымской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота России (ЧФ РФ) Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль (БДК) «Саратов». Об этом он сообщил в пятницу, 24 марта, в ходе мероприятия по открытию памятной доски погибшим в СВО морякам в Севастополе, пишет ForPost.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"», - рассказал контр-адмирал.(c)
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24.03.2023 17:24 Ответить
Пздц... 20-30 м...
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24.03.2023 17:32 Ответить
курва...
де гранати?!!!
чому у тих, хто керує дроном нема зв'язку з тим окопом?!
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24.03.2023 20:52 Ответить
а хто сказав що нема зв'язку?
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25.03.2023 11:52 Ответить
дії тих, що в окопі.
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25.03.2023 15:08 Ответить
Наша арта просто снайпера!
Вражає!

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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24.03.2023 17:40 Ответить
Ти говориш про 2хв.15сек.?
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24.03.2023 17:56 Ответить
То разрыв гранатометного выстрела противника.
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24.03.2023 19:01 Ответить
Ну, арта то снайпер, але ті, що у траншеї... Щось якось дуже не по бойовому відстрілювались, і якби не арта... Таке враження, що вони були живцем для арти.
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24.03.2023 20:58 Ответить
Если бы не артиллерия, все бы кончилось печально, они не могли с расстояния в 50 метров попасть в стоячую фигуру, и позиция абсолютно неудачная.
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25.03.2023 08:05 Ответить
Да... это точно 18+
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24.03.2023 18:03 Ответить
Хлопчики рідні, бережи Вас Бог. Слава Україні! Смерть мордорівським оркам!
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24.03.2023 18:06 Ответить
Це відео про те, як українці не хрчуть ставати орками.
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24.03.2023 18:14 Ответить
Враховуючи, що Путін - ******* версія міфічного Рюрика, то точно, що москалі епосом займаються. Тільки в них вже нова назва - орки, теж епічна.
Це так штурмовики хочуть зробити тих, кого вони штурмують, своїми співгромадянами, да ще й при цьому забрати назад (вкрасти) Крим.
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24.03.2023 18:10 Ответить
Слава Богу мінометник профі! А хлопці-герої. Позицію не здали!
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24.03.2023 18:26 Ответить
Цим дятлам після першого же влучного попадання у натовп, треба було відходити. Але ніт, вперьйод за родіну, за путіна!

А взагалі, артилерія - боги. Якби не вони, піхота позицію би не втримала.
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24.03.2023 18:35 Ответить
із тих можливостей що ми маем -наші найкращі...- у випадку якщо б воювало НАТО - кацапи би не побачили ні одного піхотинця НАТО - а були б всі знищені на протязі 10 хвилин....- от чому нам потрібно було бути в НАТО...чергова "подяка" гребаним прокацапським регіонам...
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24.03.2023 18:48 Ответить
як тільки скучкувалися кацапи, так і меньше снарядів = одним усіх!

у кінці один бессмєртний ?- підійшов у повний зріст до наших
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24.03.2023 18:55 Ответить
у кінці один бессмєртний ?- підійшов у повний зріст до наших

Он раненый был, хромал. Наверное прикинул, что будет истекать кровью и замерзать, но забирать его ни кто не приедет и попадет в концдагерь к ноцызко-фошызким биндеравцам. Так что наверное решил пойти на "самоубийство".
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24.03.2023 20:48 Ответить
Думаю, він був контужений.
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28.03.2023 23:04 Ответить
карще не доводити до такої ситуації, в цей час пощастило... потрібно цінувати життя наших ЗСУ.
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24.03.2023 19:16 Ответить
Лізуть вперед як зомбаки приречені.
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24.03.2023 19:41 Ответить
ех, був би в тому окопі хоча б агс-17. дуже не вистачає таких штук в захисті.
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24.03.2023 20:22 Ответить
дуже близько підійшли для агс-17. Більшість боїв, які вдалося побачити якраз такі, майже впритул. Тому мені здається, що найкраще мати величезний запас лимонок, або, щоб легше тягнути, хаттабок.
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24.03.2023 20:29 Ответить
але ж їх ще з дрона вели, коли вони тільки підходили. за метрів 50 можна було б з десяток гранат покласти. тим паче, судячи з усього, зв'язок з оператором дрона був.
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24.03.2023 20:35 Ответить
та не факт, що був зв'язок, не факт..
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24.03.2023 20:59 Ответить
60 мл міномет з окопу можна гарно ним бити при корректировкі дроном.
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25.03.2023 23:32 Ответить
Якби в кожному окопі був барабанний шести зарядний mgl mk1 то свинособак і без артилерії відігнали, або підствольник кожному бійцю
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24.03.2023 20:46 Ответить
Позиция абсолютно неудачная, можно близко подойти не замеченным по лесополосе
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24.03.2023 20:49 Ответить
Там слева ещё и насыпь есть. Может и снайпер работать.
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24.03.2023 21:53 Ответить
Дякую бійцям за витримку і влучність.
Але судячи по цьому відео я не побачив жодного "снарядного голоду" з української сторони.
Надіюсь, що ця ситуація не через "кулеметний-станково автоматично гранатометний-розвідувальний-" голод.
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24.03.2023 21:25 Ответить
Исход боя радует. Но стоит признать, что, находясь на чужой земле, русские воюют просто отчаянно. Прут не смерть без страха. Так что разговоры об их низком боевом духе-это неправда.
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24.03.2023 22:14 Ответить
"бєз страха"? Маячню мелеш. Вони йдуть тупо, бо бояться повернутись. Їх або розстрілюють, як зрадників, або посадять, як зрадників, або знову будуть гівно вигрібати, бо більше вдома шансів немає.
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24.03.2023 23:32 Ответить
Вони йдуть, бо в них немає сенсу жити. "Я палітікой нє занімаюсь", а жопа болить, бо туди їм сують цілодобово. І для чого їм жити?
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24.03.2023 23:43 Ответить
Не увидел никакого отчаянного штурма. Собрались стадом на маленький окоп и обгадились. До прилетов арты пытались тактикульщину, то с колена простреляют, то обойти пытаются. А как начала работать арта, то сразу потерялись. Только ползают как жуки колорадские в разные стороны.
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25.03.2023 13:55 Ответить
Странно....
Почему они не пытались обойти справа и зайти с тыла?
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25.03.2023 09:11 Ответить
Они обошли: в самом начале видео видно, что 2 человека прошли по лесопосадке и оказались метрах в 50-70 справа от окопа.
Украинцам, кстати, дико повезло: если бы не бестолковость наступающих (особенно фронтальной группы), то к моменту открытия артогня (а он был открыт через 5 минут после начала боя - это долго) они могли бы уже захватить позицию.
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26.03.2023 02:09 Ответить
Я имел в виду не с фланга, а с тыла - как они с фронта пёрли по чистому полю могли бы и с правого фланга выти на поле и прямо в тыл....
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26.03.2023 12:21 Ответить
На практике так не делают (не заходят с тыла): ты тогда себя подставляешь под огонь со всех сторон (с фланговых позиций, с основной позиции и с собственно окопа, который атакуешь). Такой маневр рассчитан на слишком большую глупость противника. В условиях плохой видимости (ночью) или когда внезапно просочился в тыл - еще можно, а так - нет.
Кроме того, если одна из атакующих групп зашла в тыл, а другая сковывает с фронта, то они стрелять не смогут: на линии огня у друг друга находится.
Говоря по совести, они не перебили всех в атакуемом окопе в первые 4 минуты боя, только в силу собственной глупости, рукожопости и отсутствия базовых умений: если ты вышел к окопу противника на 100 метров (да еще и на фланге группу имеешь), то окоп берется мгновенно - часть непрерывным огнем по секторам окопа подавляет, часть подходит под прикрытием огня и закидывает гранатами, а потом зачищает.
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26.03.2023 13:02 Ответить
ну с учётом того, что собственная артиллерия попала в собственный окоп...
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27.03.2023 09:37 Ответить
ну с учётом того, что собственная артиллерия попала в собственный окоп...
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27.03.2023 09:38 Ответить
Беспилотник все просматривает до горизонта. Как при таких условиях московиты подползли к позициям так близко? Радует. что такое стадо не смогло взять маленький окопчик.
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25.03.2023 13:44 Ответить
Де продовження бою? де епічний фінал? дуже заінтригували. Слава ЗСУ!
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25.03.2023 15:02 Ответить
І чим це відрізняється від того, як шведи лізли на редути під Полтавою і німці в часи Гітлера? Нічого нового, все - те ж саме.
Ні в українського, ні в американського, ні в німецького і французького керівництва немає бачення КІНЦЯ цього дійства. Ще й китайська дипломатія захотіла свої п'ять копійок вставити, але швидко затихла.
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26.03.2023 13:25 Ответить
Через Сирію пройшло 85 відсотків льотчикІв ВКС РФ. Там їх натаскували бомбити міста і масово вбивати мирне населення. Росія готувалася літати, а не повзати. Як там у Горького: "Рожденний ползать, летать не может". Так тепер і воюють.
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26.03.2023 13:45 Ответить
 
 