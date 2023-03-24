Соледар-Сіверськ. Батальйон К-2. Бій за "Т-образку". ВIДЕО

Дві штурмові групи противника, загальною чисельністю понад 30 осіб, атакували одну з позицій батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи. Позиція називається "Т-образка". Там сходяться дві лісосмуги і ніби утворюють уявну букву "Т".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів одного з найважчих боїв цього підрозділу з окупантами бійці опублікували у соцмережах.

"Восьмеро наших побратимів на цій позиції прийняли нерівний бій, який тривав весь день. А потім наступний день. І ще сім днів безперервних боїв батальйону за маленький клаптик землі. Ця історія завершиться епічним фіналом і ви побачите її всю. Слава Україні! Слава героям! А ворогам - смерть", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищують одного "вагнерівця", а іншого беруть в полон. ВIДЕО бою