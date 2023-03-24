Соледар-Сіверськ. Батальйон К-2. Бій за "Т-образку". ВIДЕО
Дві штурмові групи противника, загальною чисельністю понад 30 осіб, атакували одну з позицій батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи. Позиція називається "Т-образка". Там сходяться дві лісосмуги і ніби утворюють уявну букву "Т".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів одного з найважчих боїв цього підрозділу з окупантами бійці опублікували у соцмережах.
"Восьмеро наших побратимів на цій позиції прийняли нерівний бій, який тривав весь день. А потім наступний день. І ще сім днів безперервних боїв батальйону за маленький клаптик землі. Ця історія завершиться епічним фіналом і ви побачите її всю. Слава Україні! Слава героям! А ворогам - смерть", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.
Топ коментарі
+46 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.03.2023 17:20
+41 Алекс Мышкевич
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+36 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар24.03.2023 17:24
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«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"», - рассказал контр-адмирал.(c)
де гранати?!!!
чому у тих, хто керує дроном нема зв'язку з тим окопом?!
Вражає!
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
Це так штурмовики хочуть зробити тих, кого вони штурмують, своїми співгромадянами, да ще й при цьому забрати назад (вкрасти) Крим.
А взагалі, артилерія - боги. Якби не вони, піхота позицію би не втримала.
у кінці один бессмєртний ?- підійшов у повний зріст до наших
Он раненый был, хромал. Наверное прикинул, что будет истекать кровью и замерзать, но забирать его ни кто не приедет и попадет в концдагерь к ноцызко-фошызким биндеравцам. Так что наверное решил пойти на "самоубийство".
Але судячи по цьому відео я не побачив жодного "снарядного голоду" з української сторони.
Надіюсь, що ця ситуація не через "кулеметний-станково автоматично гранатометний-розвідувальний-" голод.
Почему они не пытались обойти справа и зайти с тыла?
Украинцам, кстати, дико повезло: если бы не бестолковость наступающих (особенно фронтальной группы), то к моменту открытия артогня (а он был открыт через 5 минут после начала боя - это долго) они могли бы уже захватить позицию.
Кроме того, если одна из атакующих групп зашла в тыл, а другая сковывает с фронта, то они стрелять не смогут: на линии огня у друг друга находится.
Говоря по совести, они не перебили всех в атакуемом окопе в первые 4 минуты боя, только в силу собственной глупости, рукожопости и отсутствия базовых умений: если ты вышел к окопу противника на 100 метров (да еще и на фланге группу имеешь), то окоп берется мгновенно - часть непрерывным огнем по секторам окопа подавляет, часть подходит под прикрытием огня и закидывает гранатами, а потом зачищает.
Ні в українського, ні в американського, ні в німецького і французького керівництва немає бачення КІНЦЯ цього дійства. Ще й китайська дипломатія захотіла свої п'ять копійок вставити, але швидко затихла.