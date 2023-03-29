Уничтожение захваченного оккупантами дома с флагом ЧВК "Вагнера" на крыше. ВИДЕО

В Бахмуте танкисты 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили захваченное оккупантами здание и сбили флаг ЧВК "Вагнера", который россияне установили на крыше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Группа вагнеровцев заняла дом в Бахмуте и вывесила свою тряпку. Танкисты 93-й бригады уничтожили свинособак", - отмечают бойцы в сообщении к видео.

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