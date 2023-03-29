Уничтожение захваченного оккупантами дома с флагом ЧВК "Вагнера" на крыше. ВИДЕО
В Бахмуте танкисты 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили захваченное оккупантами здание и сбили флаг ЧВК "Вагнера", который россияне установили на крыше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Группа вагнеровцев заняла дом в Бахмуте и вывесила свою тряпку. Танкисты 93-й бригады уничтожили свинособак", - отмечают бойцы в сообщении к видео.
Топ комментарии
+20 Renatkz
показать весь комментарий29.03.2023 10:07
+14 Petrov Viktor
показать весь комментарий29.03.2023 09:59
+11 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий29.03.2023 09:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у ниж же мирні снаряди та фронтові бомбардувальники.....
Сама ідея перетворення міст на фортеці не є доброю.
А рік назад під Києвом та інших містах в таких обставинах опинилися ще й звичайні громадяни, які не встигли нікуди виїхати. І в одних орки по дворах ховали свою техніку, а інших для розваги ходили вбивати. Кому як повезло.
За перетворення міст у фортеці замість укріпрайонів в Україні проголосувало 73 відсотки виборів.
або як варіант, щоб наші бк використали, будівля явно добротна раз витримала стільки прямих влучань.
(Сарказм, якщо що)
https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua Потрібна допомога 72-ій бригаді
Якщо не можете задонати, допоможіть розповсюдити.
Наприклад, карпус корвета "Іван Мазепа" коштував Україні стільки ж, скільки і виробництво всіх Стугн для ВСУ разом з ракетами до них. І як тим корпусом можна було громити колони орків рік назад?
А стосовно ракет на 300 км писали, що скоріш за все США домовились з РФ, що вони не постачають нам ті ракети, а Росія не закуповує балістичні ракети у Ірану. Загалом для України - це добре.