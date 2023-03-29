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Аэроразведчики и артиллерия 30-й ОМБр уничтожают позицию оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики и артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли точный удар по позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись артиллерийского удара украинские воины опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Аэроразведчики и артиллерия 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожают логово окупантов", - говорится в комментарии к видео.

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артиллерия (635) 30 отдельная механизированная бригада (153) дроны (3917)


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Молодняк заехал, прилили, житие мое, грабельки, а там мы бурачки посадим, ******, млять все было по домашнему...
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29.03.2023 21:13 Ответить
 
 