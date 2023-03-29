Аеророзвідники та артилерія 30-ї ОМБр нищать позицію окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідники та артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали точного удару по позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис артилерійського удару українські воїни опублікували на своїй сторінці у соцмережах.
"Аеророзвідники та артилерія 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького нищать лігво окупантів", - йдеться в коментарі до відео.
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Александр Независимый
показати весь коментар29.03.2023 21:13 Відповісти Мені подобається 0
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