Аеророзвідники та артилерія 30-ї ОМБр нищать позицію окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники та артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького завдали точного удару по позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис артилерійського удару українські воїни опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Аеророзвідники та артилерія 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького нищать лігво окупантів", - йдеться в коментарі до відео.

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