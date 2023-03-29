В российской Свердловской области масштабный пожар на газопроводе. ВИДЕО
Вечером 29 марта в сеть попало видео масштабного пожара на газопроводе в Свердловской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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Вот, долетели
"Хто винен?", "Що робити?"
І один вічний відповідь:
"А х:::й його знає хто підпалив!"