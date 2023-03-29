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В российской Свердловской области масштабный пожар на газопроводе. ВИДЕО

Вечером 29 марта в сеть попало видео масштабного пожара на газопроводе в Свердловской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети. 

Автор: 

газопровод (831) пожар (5946) россия (95526)


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Топ комментарии
+18
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей", - заявив чиновник. "Там були лише руzzкие",- додав чиновник.
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29.03.2023 22:44
+17
А біля Симферополя кажуть сьогодні розквітла бавовна. Весна ж
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29.03.2023 22:41
+12
Нехай палят. Это же (в том районе) не для Китая, а остальные уже не купят. А сами парашники пусть кизяками топят. У них в головах этого добра достаточно для сугреву.
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29.03.2023 22:42
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А біля Симферополя кажуть сьогодні розквітла бавовна. Весна ж
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29.03.2023 22:41 Ответить
Казали на марафоні, але деталей не уточнювали щоб не зіпсувати перемогу..
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29.03.2023 22:50 Ответить
Нехай палят. Это же (в том районе) не для Китая, а остальные уже не купят. А сами парашники пусть кизяками топят. У них в головах этого добра достаточно для сугреву.
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29.03.2023 22:42 Ответить
все идет по плану.... это они тестируют гиперзвуковой счетчик потребления газа
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30.03.2023 07:43 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
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29.03.2023 22:44 Ответить
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей", - заявив чиновник. "Там були лише руzzкие",- додав чиновник.
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29.03.2023 22:44 Ответить
котики гріються, похолодало))
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29.03.2023 22:45 Ответить
ДРГ в синіх в"єтнамках ніяк не уйметься.
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29.03.2023 22:46 Ответить
Вейшнорія буде мститися кацапам до останнього робочого газогону
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29.03.2023 23:24 Ответить
У них теж стало холодніше - гріються! Ну і цигарочку після рюмочки... А воно он як вийшло! Зате вже не холодно
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29.03.2023 22:49 Ответить
Данилов же говорил,что полетят боевые комары.
Вот, долетели
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29.03.2023 22:50 Ответить
Гори , гори ясно...
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29.03.2023 22:51 Ответить
сподіваюсь що серед кацапів є жертви
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29.03.2023 22:54 Ответить
нельзя же так неосторожно курить
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29.03.2023 22:56 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%B2%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F У Росії дві споконвічні запитання:
"Хто винен?", "Що робити?"
І один вічний відповідь:
"А х:::й його знає хто підпалив!"
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29.03.2023 23:11 Ответить
Два , одна відповідь .
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30.03.2023 00:55 Ответить
Нарешті--взвілісь кАстрамі сініє ночі,,,,)),,
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29.03.2023 23:16 Ответить
Має палати на Засрашці все що допомогає нацисто-рашистам вести війну!!!
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29.03.2023 23:25 Ответить
А шо таке? Мабуть сірники були з "Пінскдрев"
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29.03.2023 23:58 Ответить
Горит действительно хорошо. Жаль, что не там, где нужно ((
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30.03.2023 00:22 Ответить
Ах-ха, обратный удар.
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30.03.2023 00:35 Ответить
Когда у кацапов хорошо горит то это хорошо
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30.03.2023 08:12 Ответить
 
 