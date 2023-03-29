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У російській Свердловській області масштабна пожежа на газогоні. ВIДЕО

Ввечері 29 березня у мережу потрапило відео масштабної пожежі на газогоні у Свердловській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Автор: 

газопровід (1548) пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+18
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей", - заявив чиновник. "Там були лише руzzкие",- додав чиновник.
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29.03.2023 22:44
+17
А біля Симферополя кажуть сьогодні розквітла бавовна. Весна ж
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29.03.2023 22:41
+12
Нехай палят. Это же (в том районе) не для Китая, а остальные уже не купят. А сами парашники пусть кизяками топят. У них в головах этого добра достаточно для сугреву.
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29.03.2023 22:42
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А біля Симферополя кажуть сьогодні розквітла бавовна. Весна ж
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29.03.2023 22:41 Відповісти
Казали на марафоні, але деталей не уточнювали щоб не зіпсувати перемогу..
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29.03.2023 22:50 Відповісти
Нехай палят. Это же (в том районе) не для Китая, а остальные уже не купят. А сами парашники пусть кизяками топят. У них в головах этого добра достаточно для сугреву.
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29.03.2023 22:42 Відповісти
все идет по плану.... это они тестируют гиперзвуковой счетчик потребления газа
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30.03.2023 07:43 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
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29.03.2023 22:44 Відповісти
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей", - заявив чиновник. "Там були лише руzzкие",- додав чиновник.
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29.03.2023 22:44 Відповісти
котики гріються, похолодало))
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29.03.2023 22:45 Відповісти
ДРГ в синіх в"єтнамках ніяк не уйметься.
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29.03.2023 22:46 Відповісти
Вейшнорія буде мститися кацапам до останнього робочого газогону
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29.03.2023 23:24 Відповісти
У них теж стало холодніше - гріються! Ну і цигарочку після рюмочки... А воно он як вийшло! Зате вже не холодно
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29.03.2023 22:49 Відповісти
Данилов же говорил,что полетят боевые комары.
Вот, долетели
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29.03.2023 22:50 Відповісти
Гори , гори ясно...
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29.03.2023 22:51 Відповісти
сподіваюсь що серед кацапів є жертви
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29.03.2023 22:54 Відповісти
нельзя же так неосторожно курить
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29.03.2023 22:56 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%B2%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F У Росії дві споконвічні запитання:
"Хто винен?", "Що робити?"
І один вічний відповідь:
"А х:::й його знає хто підпалив!"
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29.03.2023 23:11 Відповісти
Два , одна відповідь .
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30.03.2023 00:55 Відповісти
Нарешті--взвілісь кАстрамі сініє ночі,,,,)),,
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29.03.2023 23:16 Відповісти
Має палати на Засрашці все що допомогає нацисто-рашистам вести війну!!!
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29.03.2023 23:25 Відповісти
А шо таке? Мабуть сірники були з "Пінскдрев"
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29.03.2023 23:58 Відповісти
Горит действительно хорошо. Жаль, что не там, где нужно ((
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30.03.2023 00:22 Відповісти
Ах-ха, обратный удар.
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30.03.2023 00:35 Відповісти
Когда у кацапов хорошо горит то это хорошо
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30.03.2023 08:12 Відповісти
 
 