У російській Свердловській області масштабна пожежа на газогоні. ВIДЕО
Ввечері 29 березня у мережу потрапило відео масштабної пожежі на газогоні у Свердловській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
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+18 Maxim Ak-Murza #550960
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+12 ZoV KobZona
показати весь коментар29.03.2023 22:42
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Вот, долетели
"Хто винен?", "Що робити?"
І один вічний відповідь:
"А х:::й його знає хто підпалив!"