Уничтожение вражеского самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области украинские воины уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение вражеского миномета зафиксировал украинский беспилотник.
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І в запасі теоретично 390 в стані металолому.