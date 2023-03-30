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Уничтожение вражеского самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области украинские воины уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожение вражеского миномета зафиксировал украинский беспилотник.

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Автор: 

уничтожение (6904) Донецкая область (9629)


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І що? з тієї труни ніхто не виліз?
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30.03.2023 10:01 Ответить
Це добре. В рф їх було тільки 40 штук.

І в запасі теоретично 390 в стані металолому.
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30.03.2023 10:02 Ответить
А каци так вихвалялись ними перед кокошницями.
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30.03.2023 10:05 Ответить
А шо тратилось? Коротке замикання? Буває. Бавовнятко смакує горяченьким)
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30.03.2023 10:26 Ответить
Niхера собі мангал зварили!!!
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30.03.2023 10:42 Ответить
Але ж знадобився!
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30.03.2023 11:35 Ответить
Вспихнул раптом...
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30.03.2023 10:46 Ответить
зацвел тюльпан...
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30.03.2023 11:12 Ответить
В каком-то домике стоял, наверно от дронов-камикадзе таким образом защищаются.
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30.03.2023 15:04 Ответить
 
 