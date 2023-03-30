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Артиллеристы поразили два склада боеприпасов оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Украинские артиллеристы поразили два склада боеприпасов российских оккупантов на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

боеприпасы (2336) уничтожение (6904) Бахмут (1602) артиллерия (634)


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Топ комментарии
+14
От такі 8 лет, а ******* данбасяни так і не зрозуміли чому їх дома детонували....
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30.03.2023 09:51
+8
Який гармонійний музичний супровід!
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30.03.2023 10:22
+7
кацапи горять під "Либидинае озера" Чійковскага
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30.03.2023 10:01
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От такі 8 лет, а ******* данбасяни так і не зрозуміли чому їх дома детонували....
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30.03.2023 09:51 Ответить
кацапи горять під "Либидинае озера" Чійковскага
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30.03.2023 10:01 Ответить
Який гармонійний музичний супровід!
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30.03.2023 10:22 Ответить
Особливо добре звучать соковиті баси від вибухів в супроводі колоритного вогняного шоу. Виконавців на біс!!!
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30.03.2023 21:05 Ответить
Коли вже тварі накуритєся.
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30.03.2023 10:23 Ответить
Ну и дермище. Потом дохрена чистить придётся
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30.03.2023 10:35 Ответить
Яскраво.
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30.03.2023 10:52 Ответить
Феєрично!!!
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30.03.2023 10:55 Ответить
Ще не отримали більшого задоволення від Лебединого озера. Залишилось дочекатися насолоди від погибелі кооператива "озеро"...
Слава ЗСУ!!
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30.03.2023 11:17 Ответить
здохніть, кацапські тварюки!!
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30.03.2023 11:34 Ответить
Ляпота.
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30.03.2023 12:08 Ответить
 
 