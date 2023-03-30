Артиллеристы поразили два склада боеприпасов оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО
Украинские артиллеристы поразили два склада боеприпасов российских оккупантов на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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