Украине нужны самолеты F-16, - Залужный. ВИДЕО

Украине требуются современные самолеты F-16.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в F-16", - отметил Залужный и опубликовал видео.

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