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Украине нужны самолеты F-16, - Залужный. ВИДЕО

Украине требуются современные самолеты F-16.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Украина нуждается в F-16", - отметил Залужный и опубликовал видео.

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Автор: 

авиация (2824) самолет (3589) Залужный Валерий (657) F-16 (553)


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Топ комментарии
+25
Залужный - президент, Порох - премьер, Пастор - председатель Рады, Зёля - арестант, беня - arestant, и будут у нас и F16 и вся остальная F-арифметика.
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30.03.2023 12:52
+21
Ех, якщо б всі були такими ворами
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30.03.2023 13:11
+20
А как мы тогда сможем строить дороги, если придется строить взлетные площадки?
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30.03.2023 12:53
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5) FGM-148 Javelin, NLAW, потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
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31.03.2023 03:06 Ответить
Марна трата коштів і часу - літаки на фронті збиваються, ППО в Україні є, українські пілоти професійно вміють керувати лише МІГи та СУшки, а на інших перевчитися треба багато часу і ресурсів, яких в нас нема, тому це тупо проси те, що не терміново і не можна терміново підкорити...
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31.03.2023 03:05 Ответить
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