Украине нужны самолеты F-16, - Залужный. ВИДЕО
Украине требуются современные самолеты F-16.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Украина нуждается в F-16", - отметил Залужный и опубликовал видео.
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Igor Gulyi
показать весь комментарий31.03.2023 03:06 Ответить Мне нравится 0
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Igor Gulyi
показать весь комментарий31.03.2023 03:05 Ответить Мне нравится 0
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