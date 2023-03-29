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Новости Война
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В будущем Украина получит F-16 или другие самолеты IV поколения, - Остин

f16

Западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16, однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

Об этом во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их, понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал министр обороны США.

Он отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", - подчеркнул Остин.

По его словам, Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю для того, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.

Читайте: Украина имеет "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - Остин

"Чего они больше нуждаются уже сейчас - это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", - отметил глава Пентагона.

В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не только оказывают Украине необходимую поддержку, но и играют ведущую роль в сплочении международного сообщества, чтобы украинские силы получали военную помощь.

авиация (2822) самолет (3589) Остин Ллойд (420) F-16 (553)


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Топ комментарии
+16
"Если мы хорошо натренируемся в прыжках с вышки, хозяин бассейна обещал напустить туда воды!" (с)
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29.03.2023 06:53
+10
А нижче новина про загибель досвідченого пілота. А перед цим, що рашисти використовують плануючи авіабомби і відігнати їх нічим. Але ф16 зараз не потрібні. А коли будуть "потрібні" буде кому на них літати?
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29.03.2023 06:59
+8
Якщо вас слухати і з усім погоджуватися, то тоді б у нас і хімарсів не було, і танків, і панцер2000, і мардерів і ще багато чого.
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29.03.2023 07:00
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"Если мы хорошо натренируемся в прыжках с вышки, хозяин бассейна обещал напустить туда воды!" (с)
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29.03.2023 06:53 Ответить
Ви пишете зі штабу стратегічно-тактичних планувань? Чи просто балабол, який поставив під сумнів слова бойових генералів США і Європи?
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29.03.2023 10:16 Ответить
А нижче новина про загибель досвідченого пілота. А перед цим, що рашисти використовують плануючи авіабомби і відігнати їх нічим. Але ф16 зараз не потрібні. А коли будуть "потрібні" буде кому на них літати?
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29.03.2023 06:59 Ответить
Якщо вас слухати і з усім погоджуватися, то тоді б у нас і хімарсів не було, і танків, і панцер2000, і мардерів і ще багато чого.
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29.03.2023 07:00 Ответить
Зате дороги були, і розмінування, і шашлички....
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29.03.2023 10:18 Ответить
Дорога ложка к обеду.
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29.03.2023 07:09 Ответить
А як зарікалися, що не дадуть. Те ж саме буде і з касетними снарядами і з далекобійними ракетами - треба лише тиснути. Вони кажуть, типа касетні снаряди - можуть нести шкоду мирному населенню, що далекобійні ракети можуть спровокувати росіїю отримати іранські ракети - але це не привід для відмови, а лише натяк на те, що ми повинні зняти з партнерів відповідальність за все це, взявши її на себе і ми обов'язково все отримаємо. Треба запевняти, що ми не маємо претензій до нерозірваних ************** касетних снарядів та готові їх розмінувати у майбутньому - більшу небезпеку мирному населенюю несть російські касетні снаряди, які рашисти використовують і проти мирного населенні. І треба запевняти, що більшу небезпеку для нас несуть ворожі склади з ************, де тисячі снарядів, якими можуть будуть знищені міста з мирним населення у тому числі можуть бути знешкоджені однією ATACMS, і вони набагато небезпечніші за іранську ракету і Іран не зміг випустити багато навіть шахедів, а балістичних ракет ще менше зможе виготовити з такими низькими потужностями.
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29.03.2023 07:15 Ответить
******** не за горами -- хоч снарядів підкиньте а то як починали 1 до 3 так і зараз .
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29.03.2023 07:19 Ответить
Комунізм не за горами, сказав Хрущов і на Закарпатті полегшено зітхнули.
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29.03.2023 07:44 Ответить
Саме США приклалося до ядерного розброєнння України - а тепер не дають літаки! Ось така підтримка. Тим часом матері ховають своїх синів. Кожний день зволікання - це наші втрати найкращих хлопців!
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29.03.2023 07:20 Ответить
Де ж не дають, коли таки дають! Головне, що ми отримали чітку позитивну і можна навіть сказати історичну відповідь, що на нас чекають ******* літаки. Ми вже наближаємося до того, часу, коли отримаємо весь спектр ******** зброї НАТО окрім ядерної, але не виключено, що і її отримаємо, бо ядерна загроза збоку росії розв'язує Заходу руки
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29.03.2023 07:42 Ответить
Во всем виноваты США! Зеленая команда во главе с клованом мужественно срывает Гособоронзаказ, закатывает бабло в асфальт и деревья, разминирует Крымский перешеек, судит ветеранов, гребет бабло в свои карманы, содержит подследственного американского суда, но во всем, конечно, виноваты Штаты!
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29.03.2023 07:48 Ответить
Штати винні, безумовно. Але так само винні усі президенти, що не тримали курс України до НАТО, а усі 30 років гралися у багатовекторність, віддали кацапам купу ракет, порізали на брухт літаки. А також не менш винні виборці, що обирали таких президентів. До Зеленського, звісно, назріло дуже багато питань, але винен не тільки він один
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29.03.2023 12:28 Ответить
То есть мы можем жить только под внешним управлением? Я правильно понял?
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29.03.2023 14:00 Ответить
Ви зрозуміли те, що хотіли зрозуміти
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29.03.2023 18:28 Ответить
А Порох тоже в многоветорность играл?
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29.03.2023 20:36 Ответить
В самі знаєте відповідь на це питання
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30.03.2023 10:05 Ответить
Нет, хотелось бы услышать.
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30.03.2023 10:26 Ответить
А остін не знає що винищувач ф16 це основа про США
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29.03.2023 07:45 Ответить
необхідні засоби вогневого ураження далекої дії і бронетехніка ...
тому АТАСМS не дають зовсім ,а Абрамси будуть через рік . ну а що це ж не американські солдати гинуть ...
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29.03.2023 08:09 Ответить
https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************

У серпні 2021 року, коли США покидали Афганістан, вони залишили там величезну кількість озброєння та військової техніки на загальну суму в 80 мільярдів доларів.

При виході з Афганістану, США залишили там:
22174 Хаммера;

634 броньованих машин M1117;

169 бронетранспортерів M113

42000 пікапів та SUV;

64363 кулемети;

8000 вантажних автомобілів;

162043 рації (радіоприймача);

16035 пристроїв нічного бачення;

358530 штурмових гвинтівок;

176 артилерійських знарядь.

Вертольоти;
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-17 Mi-17 33 https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk UH-60 «Чорний яструб»

Літаки:
23 штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano EMB 314/А29 Super Tucano ;

28 штурмовиківhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan Cessna 208А ;

10 ударних літаків https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_AC-208B_Combat_Caravan Cessna AC-208
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29.03.2023 08:24 Ответить
Непоганий такий "ленд-ліз" для Талібану...)
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29.03.2023 10:08 Ответить
Схоже залишається почекати 2-3 тижні...
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29.03.2023 08:36 Ответить
Американці з нас знущаються?
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29.03.2023 09:25 Ответить
У майбутньому...
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29.03.2023 09:28 Ответить
Ф-16 потрібні хоча би для того, щоб посилити протиповітряну оборону. На Ф-16 можна ефективно збивати ракети та інші повітряні цілі. Так у чому ж проблема, щоб передати їх Україні вже зараз, пане Остін? Чому ви вчергове "годуєте нас сніданками"?
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29.03.2023 10:07 Ответить
Отримаємо тоді, коли одні бабусі залишаться?! Вони на них літатимуть, щоб вами очі заплювати?!!! Сцикота!
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29.03.2023 10:11 Ответить
ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ ТА СТРИМАТИ РОСІЙСЬКІ АТАКИ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНЦІВ - УКРАЇНІ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПО ВСЬОМУ КОРДОНУ З БІЛОРУСЮ-РОСІЄЮ ПОТРІБНО:
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin, NLAW, потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.
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31.03.2023 03:12 Ответить
 
 