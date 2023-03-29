В будущем Украина получит F-16 или другие самолеты IV поколения, - Остин
Западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16, однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.
Об этом во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их, понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал министр обороны США.
Он отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.
"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", - подчеркнул Остин.
По его словам, Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю для того, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.
"Чего они больше нуждаются уже сейчас - это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", - отметил глава Пентагона.
В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не только оказывают Украине необходимую поддержку, но и играют ведущую роль в сплочении международного сообщества, чтобы украинские силы получали военную помощь.
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тому АТАСМS не дають зовсім ,а Абрамси будуть через рік . ну а що це ж не американські солдати гинуть ...
У серпні 2021 року, коли США покидали Афганістан, вони залишили там величезну кількість озброєння та військової техніки на загальну суму в 80 мільярдів доларів.
При виході з Афганістану, США залишили там:
22174 Хаммера;
634 броньованих машин M1117;
169 бронетранспортерів M113
42000 пікапів та SUV;
64363 кулемети;
8000 вантажних автомобілів;
162043 рації (радіоприймача);
16035 пристроїв нічного бачення;
358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь.
Вертольоти;
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-17 Mi-17 33 https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk UH-60 «Чорний яструб»
Літаки:
23 штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano EMB 314/А29 Super Tucano ;
28 штурмовиківhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan Cessna 208А ;
10 ударних літаків https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_AC-208B_Combat_Caravan Cessna AC-208
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin, NLAW, потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.