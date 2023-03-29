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Новини Війна
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У майбутньому Україна отримає F-16 чи інші літаки IV покоління, - Остін

f16

Західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх, знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - розповів міністр оборони США.

Він зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", - підкреслив Остін.

За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 - це не космічні кораблі, ЗСУ зможуть швидко опанувати їх, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

"Чого вони найбільше потребують уже зараз - це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка", - зазначив очільник Пентагону.

У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.

Автор: 

авіація (4116) літак (2900) Остін Ллойд (521) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+16
"Если мы хорошо натренируемся в прыжках с вышки, хозяин бассейна обещал напустить туда воды!" (с)
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29.03.2023 06:53
+10
А нижче новина про загибель досвідченого пілота. А перед цим, що рашисти використовують плануючи авіабомби і відігнати їх нічим. Але ф16 зараз не потрібні. А коли будуть "потрібні" буде кому на них літати?
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29.03.2023 06:59
+8
Якщо вас слухати і з усім погоджуватися, то тоді б у нас і хімарсів не було, і танків, і панцер2000, і мардерів і ще багато чого.
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29.03.2023 07:00
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"Если мы хорошо натренируемся в прыжках с вышки, хозяин бассейна обещал напустить туда воды!" (с)
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29.03.2023 06:53 Відповісти
Ви пишете зі штабу стратегічно-тактичних планувань? Чи просто балабол, який поставив під сумнів слова бойових генералів США і Європи?
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29.03.2023 10:16 Відповісти
А нижче новина про загибель досвідченого пілота. А перед цим, що рашисти використовують плануючи авіабомби і відігнати їх нічим. Але ф16 зараз не потрібні. А коли будуть "потрібні" буде кому на них літати?
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29.03.2023 06:59 Відповісти
Якщо вас слухати і з усім погоджуватися, то тоді б у нас і хімарсів не було, і танків, і панцер2000, і мардерів і ще багато чого.
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29.03.2023 07:00 Відповісти
Зате дороги були, і розмінування, і шашлички....
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29.03.2023 10:18 Відповісти
Дорога ложка к обеду.
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29.03.2023 07:09 Відповісти
А як зарікалися, що не дадуть. Те ж саме буде і з касетними снарядами і з далекобійними ракетами - треба лише тиснути. Вони кажуть, типа касетні снаряди - можуть нести шкоду мирному населенню, що далекобійні ракети можуть спровокувати росіїю отримати іранські ракети - але це не привід для відмови, а лише натяк на те, що ми повинні зняти з партнерів відповідальність за все це, взявши її на себе і ми обов'язково все отримаємо. Треба запевняти, що ми не маємо претензій до нерозірваних ************** касетних снарядів та готові їх розмінувати у майбутньому - більшу небезпеку мирному населенюю несть російські касетні снаряди, які рашисти використовують і проти мирного населенні. І треба запевняти, що більшу небезпеку для нас несуть ворожі склади з ************, де тисячі снарядів, якими можуть будуть знищені міста з мирним населення у тому числі можуть бути знешкоджені однією ATACMS, і вони набагато небезпечніші за іранську ракету і Іран не зміг випустити багато навіть шахедів, а балістичних ракет ще менше зможе виготовити з такими низькими потужностями.
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29.03.2023 07:15 Відповісти
******** не за горами -- хоч снарядів підкиньте а то як починали 1 до 3 так і зараз .
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29.03.2023 07:19 Відповісти
Комунізм не за горами, сказав Хрущов і на Закарпатті полегшено зітхнули.
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29.03.2023 07:44 Відповісти
Саме США приклалося до ядерного розброєнння України - а тепер не дають літаки! Ось така підтримка. Тим часом матері ховають своїх синів. Кожний день зволікання - це наші втрати найкращих хлопців!
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29.03.2023 07:20 Відповісти
Де ж не дають, коли таки дають! Головне, що ми отримали чітку позитивну і можна навіть сказати історичну відповідь, що на нас чекають ******* літаки. Ми вже наближаємося до того, часу, коли отримаємо весь спектр ******** зброї НАТО окрім ядерної, але не виключено, що і її отримаємо, бо ядерна загроза збоку росії розв'язує Заходу руки
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29.03.2023 07:42 Відповісти
Во всем виноваты США! Зеленая команда во главе с клованом мужественно срывает Гособоронзаказ, закатывает бабло в асфальт и деревья, разминирует Крымский перешеек, судит ветеранов, гребет бабло в свои карманы, содержит подследственного американского суда, но во всем, конечно, виноваты Штаты!
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29.03.2023 07:48 Відповісти
Штати винні, безумовно. Але так само винні усі президенти, що не тримали курс України до НАТО, а усі 30 років гралися у багатовекторність, віддали кацапам купу ракет, порізали на брухт літаки. А також не менш винні виборці, що обирали таких президентів. До Зеленського, звісно, назріло дуже багато питань, але винен не тільки він один
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29.03.2023 12:28 Відповісти
То есть мы можем жить только под внешним управлением? Я правильно понял?
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29.03.2023 14:00 Відповісти
Ви зрозуміли те, що хотіли зрозуміти
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29.03.2023 18:28 Відповісти
А Порох тоже в многоветорность играл?
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29.03.2023 20:36 Відповісти
В самі знаєте відповідь на це питання
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30.03.2023 10:05 Відповісти
Нет, хотелось бы услышать.
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30.03.2023 10:26 Відповісти
А остін не знає що винищувач ф16 це основа про США
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29.03.2023 07:45 Відповісти
необхідні засоби вогневого ураження далекої дії і бронетехніка ...
тому АТАСМS не дають зовсім ,а Абрамси будуть через рік . ну а що це ж не американські солдати гинуть ...
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29.03.2023 08:09 Відповісти
https://bastion.tv/ssha-zalishili-v-afganistani-***********-na-80-milyardiv-ce-v-desyatki-raziv-bilshe-dopomogi-***************

У серпні 2021 року, коли США покидали Афганістан, вони залишили там величезну кількість озброєння та військової техніки на загальну суму в 80 мільярдів доларів.

При виході з Афганістану, США залишили там:
22174 Хаммера;

634 броньованих машин M1117;

169 бронетранспортерів M113

42000 пікапів та SUV;

64363 кулемети;

8000 вантажних автомобілів;

162043 рації (радіоприймача);

16035 пристроїв нічного бачення;

358530 штурмових гвинтівок;

176 артилерійських знарядь.

Вертольоти;
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-17 Mi-17 33 https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk UH-60 «Чорний яструб»

Літаки:
23 штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano EMB 314/А29 Super Tucano ;

28 штурмовиківhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan Cessna 208А ;

10 ударних літаків https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_AC-208B_Combat_Caravan Cessna AC-208
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29.03.2023 08:24 Відповісти
Непоганий такий "ленд-ліз" для Талібану...)
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29.03.2023 10:08 Відповісти
Схоже залишається почекати 2-3 тижні...
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29.03.2023 08:36 Відповісти
Американці з нас знущаються?
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29.03.2023 09:25 Відповісти
У майбутньому...
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29.03.2023 09:28 Відповісти
Ф-16 потрібні хоча би для того, щоб посилити протиповітряну оборону. На Ф-16 можна ефективно збивати ракети та інші повітряні цілі. Так у чому ж проблема, щоб передати їх Україні вже зараз, пане Остін? Чому ви вчергове "годуєте нас сніданками"?
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29.03.2023 10:07 Відповісти
Отримаємо тоді, коли одні бабусі залишаться?! Вони на них літатимуть, щоб вами очі заплювати?!!! Сцикота!
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29.03.2023 10:11 Відповісти
ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ ТА СТРИМАТИ РОСІЙСЬКІ АТАКИ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНЦІВ - УКРАЇНІ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПО ВСЬОМУ КОРДОНУ З БІЛОРУСЮ-РОСІЄЮ ПОТРІБНО:
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin, NLAW, потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.
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31.03.2023 03:12 Відповісти
 
 