У майбутньому Україна отримає F-16 чи інші літаки IV покоління, - Остін
Західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.
Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх, знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - розповів міністр оборони США.
Він зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.
"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", - підкреслив Остін.
За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.
"Чого вони найбільше потребують уже зараз - це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка", - зазначив очільник Пентагону.
У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.
Він також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.
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тому АТАСМS не дають зовсім ,а Абрамси будуть через рік . ну а що це ж не американські солдати гинуть ...
У серпні 2021 року, коли США покидали Афганістан, вони залишили там величезну кількість озброєння та військової техніки на загальну суму в 80 мільярдів доларів.
При виході з Афганістану, США залишили там:
22174 Хаммера;
634 броньованих машин M1117;
169 бронетранспортерів M113
42000 пікапів та SUV;
64363 кулемети;
8000 вантажних автомобілів;
162043 рації (радіоприймача);
16035 пристроїв нічного бачення;
358530 штурмових гвинтівок;
176 артилерійських знарядь.
Вертольоти;
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-17 Mi-17 33 https://uk.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk UH-60 «Чорний яструб»
Літаки:
23 штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano EMB 314/А29 Super Tucano ;
28 штурмовиківhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_208_Caravan Cessna 208А ;
10 ударних літаків https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna_AC-208B_Combat_Caravan Cessna AC-208
1) Залізобетонні ДОТи (довготривалі обороні точки) проти артилерійських, ракетних, танкових ударів, а не дерев'яні бліндажі та окопи першої світової.
2) Протитанкові їжаки, рви та міни.
3) Протипіхотні колючі дроти, рви та міни.
4) FGM-148 Javelin, NLAW, потужні кулемети, прилади нічного бачення та тепловізори.
5) ППО - будь-які НАТОвські ПЗРК.