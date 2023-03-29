У майбутньому Україна отримає F-16 чи інші літаки IV покоління, - Остін

Західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16, однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх, знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - розповів міністр оборони США.

Він зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

"Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно", - підкреслив Остін.

За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

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"Чого вони найбільше потребують уже зараз - це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка", - зазначив очільник Пентагону.

У цьому контексті Остін висловив упевненість, що постачання в Україну таких можливостей, а також проведення навчань для ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою в найближчій перспективі.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати не лише надають Україні необхідну підтримку, а й грають провідну роль у згуртуванні міжнародної спільноти, щоб українські сили надалі отримували військову допомогу.