Возле Киево-Печерской Лавры массово нарушают права журналистов, - Нацсоюз. ВИДЕО
Возле Киево-Печерской Лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав журналистов.
Сторонники УПЦ закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального союза журналистов Украины.
"Призываем правоохранительные органы более внимательно следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении.
Топ комментарии
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показать весь комментарий30.03.2023 13:41
+40 Serhiy Talatynnik
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+37 Ярослав Іванович #542747
показать весь комментарий30.03.2023 13:46
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Тому такі дій цапських бісів прогнозовані.
Позавчора останій храм до ПЦУ перейшов.
Наша область перша, де не лишилось жодного "храму" кгб/фсб.
Так що цей п...р на фото - "голоий король".
Тих "навіжених " ... ну може десятки.
А решта, переважно люди похилого віку, далекі від споконвічної політики московії.
В них наратив "Бог один - яка різниця де молитися і хто службу відправляє, до "батюшки" свого ми звикли і т.д.".
Але війна все розставила по своїх місцях.
До речі, на Франківщині лише 35% християн належать до ПЦУ, решта - грекокатолики і може 1% католиків.
І ніяких непорозумінь між конфесіями немає.
про позови - взагалі мовчу... хто стикався з суддівством у нас - знає (((
Агов !! СБУУУУУУУУУУУУ
Ну невже в когось виникла думка, що та зелена мерзота раптом стала патріотом України? Що його хвилюють проблеми українців? ха-ха-ха..
До речі, а ніхто не задумується, ЧОМУ з приходом зеленої влади блокуються переходи парафій з РПЦ в ПЦУ? З чієї то подачі? О тож... А до, до речі, то єдиний законний спосіб знищити ту московську нечисть в Україні, але ж ОПа не дозволяє...
В ситуації, що склалася, з урахуванням того, що Україна фактично в стані війни, всі протестні дії "прибічників" повинні придушуватись безжально, як ті, що несуть безпосередню небезпеку державі. Суспільство лише підтримає такий підхід.
Одна думка про "протести" повинна віикликати у всіляких "прибічників московького патріархату" діарею.
напевне, в Україні, їх не розпізнають хіба що найбільш упороті українофоби та, сподіваюсь вже, нарешті, і глядачі ********* телемарафону для поодиноких, майже вимерлих в Україні, дебілів
Відключайте їм воду , електрику , тепло і всі інші комунікації . Бо офіційно в спорудах Лаври тепер мешканців - НЕМАЄ . !! .
Ну що це таке , владі ще й треба підказувати що їй робити , чи що ??
якби хотіли виселити - виконавча служба з комунальщиками за ніч всі замки змінили б, і хєр би хто туди з УПЦ МП зайшов, а хто був всередині - там би і лишився до встановлення особистостей
але ж треба шоу
Вони ж не менш небезпечні, ніж ворожі обстріли!
Они всё-таки священнослужители.
Поэтому:
1. Не "ругаются", а "глаголят".
2. Не "хочешь в морду ?", а "а не дерзнуть ли тя по лику, сыне ?".
Тормоза!
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641420805463474176 50 мин
Там масово порушують Констиуцію ,Кримінальний та Адміністративний Кодекси України.І полісів та СБУ на це по х....й,бо їм так сказав ЗеЖрмак ЕНД Татаров,які для обох структур закон А на все інше,як і попи,вони х...я поклали,з прибором
"рашистська церква вже межу перейшла, стала занадто токсичною. Тому мріям владних реваншистів ще з нею домовитися не дано здійснитися. Але поки триває дивовижна фантасмагорія: попи накликають анафему на Зеленського, владу й Україну та проводять "хресну ходу" сатаністів. А влада забезпечує їм сприяння й охорону від українців. Комісію Мінкульту не допускають до роботи на території Лаври. А силовики морди відвертають. Події активно висвітлюють три обмежені владою канали, на яких кидаються московські зомбі, їм прямо погрожує одіозний павєл і сипле прокльонами, а численна провладна преса зайняла позу трьох мавпочок: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Дивно це все якось відбувається. Так, звісно, не треба піддатися на провокації. Але кожний новий день потурання ворогу лише підсилює загрози такого провокування.
Тут на відео прямі погрози павла Зеленському та його родині. А у відповідь - тиша..."