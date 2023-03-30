Возле Киево-Печерской Лавры массово нарушают права журналистов, - Нацсоюз. ВИДЕО

Возле Киево-Печерской Лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав журналистов.

Сторонники УПЦ закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального союза журналистов Украины.

"Призываем правоохранительные органы более внимательно следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я вас не приглашал", - митрополит УПЦ МП Павел толкнул журналистку из-за неудобного вопроса. ВИДЕО