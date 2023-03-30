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Возле Киево-Печерской Лавры массово нарушают права журналистов, - Нацсоюз. ВИДЕО

Возле Киево-Печерской Лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав журналистов.

Сторонники УПЦ закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального союза журналистов Украины.

"Призываем правоохранительные органы более внимательно следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я вас не приглашал", - митрополит УПЦ МП Павел толкнул журналистку из-за неудобного вопроса. ВИДЕО

журналистика (3292) Лавра (421) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+42
Права журналістів у нас порушують з 19 року.
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30.03.2023 13:41
+40
Вло СБУ ало менти продажні ало Боневтік?? Ви державу просрете!! Робіть щось з тим фсб розсадником
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30.03.2023 13:41
+37
до чого тут міністр ??? це спровокували кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб/кгб секти !!! так звана "упц мп -рпц" по факту не є православна церква, а є філією фсб/кгб мацковії !!! хто хоче сповідувати Православʼя - в Україні є ПЦУ з Томосом, тому жодних утисків свободи віросповідання не може бути в принципі !!!



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30.03.2023 13:46
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до чого тут міністр ??? це спровокували кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб/кгб секти !!! так звана "упц мп -рпц" по факту не є православна церква, а є філією фсб/кгб мацковії !!! хто хоче сповідувати Православʼя - в Україні є ПЦУ з Томосом, тому жодних утисків свободи віросповідання не може бути в принципі !!!



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30.03.2023 13:46 Ответить
Права журналістів у нас порушують з 19 року.
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30.03.2023 13:41 Ответить
Зараз зебіли заскавчать що затронув іхнє божество.
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30.03.2023 13:45 Ответить
Вчора й позавчора щось дебіляток забагато було)))
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30.03.2023 14:05 Ответить
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30.03.2023 14:30 Ответить
Вло СБУ ало менти продажні ало Боневтік?? Ви державу просрете!! Робіть щось з тим фсб розсадником
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30.03.2023 13:41 Ответить
У святій лаврі проводиться сеанс екзорцизму!
Тому такі дій цапських бісів прогнозовані.
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30.03.2023 13:41 Ответить
а що там розсказувати ??? перша з них - паша мерседес ...
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30.03.2023 13:50 Ответить
якось так

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30.03.2023 14:32 Ответить
Про Івано-Франківськ - вже ВСЕ!
Позавчора останій храм до ПЦУ перейшов.
Наша область перша, де не лишилось жодного "храму" кгб/фсб.
Так що цей п...р на фото - "голоий король".
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30.03.2023 16:27 Ответить
І нових не відкриють? В Луцьку одна церква перейшла, а за кілька днів піп передумав і покаявся Онуфрію. Невдовзі корзинку з фруктами Паші Мерседесу дарував, коли той до Луцька заїхав.
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30.03.2023 20:14 Ответить
Не відкриють. Немає пастви .
Тих "навіжених " ... ну може десятки.
А решта, переважно люди похилого віку, далекі від споконвічної політики московії.
В них наратив "Бог один - яка різниця де молитися і хто службу відправляє, до "батюшки" свого ми звикли і т.д.".
Але війна все розставила по своїх місцях.
До речі, на Франківщині лише 35% християн належать до ПЦУ, решта - грекокатолики і може 1% католиків.
І ніяких непорозумінь між конфесіями немає.
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30.03.2023 21:38 Ответить
протидія мосархатими плану А, передбачає план Б?
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30.03.2023 13:42 Ответить
Воюєм з московитами на фронті, а в самому серці України розквітає вата. Хотів би я бачити як на )(уйлостані обожнювали та підтримували священиків ПЦУ.
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30.03.2023 13:43 Ответить
очманілі сатаністи
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30.03.2023 13:43 Ответить
Тільки й можете, що закликати? Написати офіційні заяви та подати позови проти порушників дуже тяжко, бракує часу чи бажання?
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30.03.2023 13:44 Ответить
Писати офіційні заяви та подавати позови слід проти поліції, яка не виконує свої службові обов'язки.
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30.03.2023 14:00 Ответить
підтертися тими заявами можна лише

про позови - взагалі мовчу... хто стикався з суддівством у нас - знає (((
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30.03.2023 15:11 Ответить
Там як почали опитувати паству *****...стільки упоротої вати, яка вже поділила Україну.
Агов !! СБУУУУУУУУУУУУ
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30.03.2023 13:47 Ответить
Там якісь упороті всі чи зомбовані..всіх би ізолювати й розбиратись, що за фігня з ними
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30.03.2023 14:07 Ответить
Ряженые ублюдки прикрылись безумными овцами и думают,что это им поможет.
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30.03.2023 13:48 Ответить
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30.03.2023 13:49 Ответить
божі люди... просцяклі "святим" духом...
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30.03.2023 13:50 Ответить
Прихожани , наші люті вороги і щось потрібно з ними робити 😠
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30.03.2023 13:52 Ответить
Та то прихожани не нашої церкви й вони реал ненормальні!
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30.03.2023 14:09 Ответить
А були часи коли "тітушки "це пацани спортивної статури,а тепер жіночки в хустках з прокльонами ...І якась з них мусить пожертвувати своїм іменем ,щоб ідентифікувати цих "прихожан"
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30.03.2023 14:01 Ответить
Маша Мерседес іде на посилення конфлікту, за завданням ФСБ. Йому дурнику і в голову не приходить, що рашка вже вибрала його сакральною жертвою. Чекаємо розв'язки.
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30.03.2023 14:04 Ответить
Розв`язка буде в продовжені оренди
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30.03.2023 14:08 Ответить
Show must go on... Всього лиш шоу від 95-кварталу. Ніхто тих попів звідти не виселить, нічого їм не буде, навіть, якщо вони там когось покалічать а то й приб`ють... А ціль всього того цирку в тому, щоб зелені отримали повний контроль над РПЦ в Україні, або хоч гарантії лояльності. Йде торгівля, і все!
Ну невже в когось виникла думка, що та зелена мерзота раптом стала патріотом України? Що його хвилюють проблеми українців? ха-ха-ха..
До речі, а ніхто не задумується, ЧОМУ з приходом зеленої влади блокуються переходи парафій з РПЦ в ПЦУ? З чієї то подачі? О тож... А до, до речі, то єдиний законний спосіб знищити ту московську нечисть в Україні, але ж ОПа не дозволяє...
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30.03.2023 14:07 Ответить
Бесы беснуются.
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30.03.2023 14:08 Ответить
"Здесь так харашо было! Так по-домашнему! Так не хочется уезжать!"
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30.03.2023 14:08 Ответить
Та ніхто нікуди не поїде. Подивіться, як вони знову нагло себе поводять. Перший переляк пройшов, перші домовленості вже є...
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30.03.2023 14:10 Ответить
Ну звичайно, їх же всіх у званнях понизять і надбавки з з/п та пенсії заберуть, от і казяться фсб-шники. Дуже шкода що ніхто не приніс цасник і кілок осиковий, чисто подивитися на їх реакцію.
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30.03.2023 14:10 Ответить
А нельзя ли ****** Московских бородатых педофилов просто повесить ?🤔
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30.03.2023 14:11 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼++++
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30.03.2023 14:13 Ответить
Vyganyayte kacaps'kyx satanistiv z Lavry !!!
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30.03.2023 14:13 Ответить
І скільки ще держава терпітиме цей москвославний шабаш?
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30.03.2023 14:14 Ответить
Оцей от російський шабаш в Лаврі - дуже яскрава і автентична демонстрація того що таке рускій мір і самі росіяни. Як тільки ви впустите цих тварин до свого дому, вигнати їх буде надзвичайно важко.
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30.03.2023 14:14 Ответить
*** та це перевдягнені ссо з москви. ми шо, знову будем толерастами?
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30.03.2023 14:16 Ответить
Розколупали кацапське зміїне кубло, яке повинне бути знищено без жодних сантиментів та поступок.
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30.03.2023 14:17 Ответить
Прибічники УПЦ закривають камери, лаються, погрожують побити медійників палками та штовхають журналістів.

В ситуації, що склалася, з урахуванням того, що Україна фактично в стані війни, всі протестні дії "прибічників" повинні придушуватись безжально, як ті, що несуть безпосередню небезпеку державі. Суспільство лише підтримає такий підхід.
Одна думка про "протести" повинна віикликати у всіляких "прибічників московького патріархату" діарею.
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30.03.2023 14:18 Ответить
Ось і обличчя влади, яка загравала із сектою проти "армії, мови, віри". Всі як один спілкуються кацапською, всі порушують українські закони і плюють на Україну. Чомусь мені здається, що ті свиноматки з іконами прибули до Києва з даунбасу і інших ватних міст. Але хто їх буде перевіряти? "какая разніца" в дії. На фронті хлопці і дівчата гинуть за Україну, а в нашій святині, центрі столиці розгують антимайданівці, відверта вата, яка плює на цю Україну.
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30.03.2023 14:21 Ответить
якщо не помиляюсь, "Христос Воскрес" можна тільки говорити починаючи з настання свята Великодня, тобто самого Воскресіння Господнього на третій день після розп'яття і протягом 40 днів до свята Вознесіння Господнього на небеса. а зараз ще Великий піст, а Паша-Мерседес уже христоскається.
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30.03.2023 14:22 Ответить
Православным Бог не указ (с)
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30.03.2023 14:23 Ответить
зелені тваринки Кремля - узкій мір, узнаЙОтся вже навіть без маскхалата та автомата - від них смердить смертю..
напевне, в Україні, їх не розпізнають хіба що найбільш упороті українофоби та, сподіваюсь вже, нарешті, і глядачі ********* телемарафону для поодиноких, майже вимерлих в Україні, дебілів
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30.03.2023 14:30 Ответить
Договір оренди розірвано - офіційно , мацковські попи в Лаврі вже перебувати не можуть , то ж їхнє перебування там тепер вважається самозахватом .
Відключайте їм воду , електрику , тепло і всі інші комунікації . Бо офіційно в спорудах Лаври тепер мешканців - НЕМАЄ . !! .
Ну що це таке , владі ще й треба підказувати що їй робити , чи що ??
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30.03.2023 14:44 Ответить
Тут требо якесь креативне рішення
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30.03.2023 14:46 Ответить
aga, shopyty za borodu i vytyagnuty z Lavry !
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30.03.2023 15:33 Ответить
Вести диалог с московским патриархатом, который засел в Лавре, бесполезно. Это то же самое, что вести диалог с военным преступником Путиным, Медведевым и прочей заразой. Это тот случай, когда власти пора уже применить власть, пора уже разогнать этот отдел ФСБ. Пора уже власти показать, кто здесь хозяин, пора уже, наконец, перестать прятаться и пора навести порядок. Лучшие наши защитники на передовой защищают независимость Украины, пара уже МВД, СБУ здесь в Киеве тоже защитить независимость Украины.
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30.03.2023 14:47 Ответить
якби так до роботи
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30.03.2023 14:49 Ответить
цирк від кварталу-95

якби хотіли виселити - виконавча служба з комунальщиками за ніч всі замки змінили б, і хєр би хто туди з УПЦ МП зайшов, а хто був всередині - там би і лишився до встановлення особистостей

але ж треба шоу
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30.03.2023 15:14 Ответить
а виконавча служба що виконує? рішення суду, так же ж?
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30.03.2023 18:55 Ответить
poky moskovyty v Lavri, serci Ukrainy-Rusi - viyna ne zakinchyt'sya... hochemo kinec' viyny - prosto musymo vygnaty moskovytiv z Lavry! Ce duje symvolichne misce! Vony j tam dosi spivaut' anafemu Mazepi, yaku naklaly za den' do rizanyny v Baturini, de vyrizaly vsih, ditei, jinok, staryh, kozakiv - zakal'na kil'jis' pomerlyh ukrainciv ~ 15 000... prosto vdumaites' ! a vony dosi (!) anafemu yomu spivaut' !!!!!
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30.03.2023 15:37 Ответить
І що нікому вломити цим ворожим покидькам?
Вони ж не менш небезпечні, ніж ворожі обстріли!
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30.03.2023 15:39 Ответить
"ругаются, угрожают избить"
Они всё-таки священнослужители.
Поэтому:
1. Не "ругаются", а "глаголят".
2. Не "хочешь в морду ?", а "а не дерзнуть ли тя по лику, сыне ?".
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30.03.2023 15:42 Ответить
Ой ржу не могу... Вы только сч это заметили?
Тормоза!
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30.03.2023 15:44 Ответить
Знаю одну таку суку - до вихода на пенсію працювала лікарем-псіхологом. Так вона так і казала - еду в Лавру, защищать росию от бандеровцев и будем там ждать танки ввх с иконами, как освободителей. І ви думаєте шо компетентні органи України про це не знали? Все вони знають, але то ж тоже люди.
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30.03.2023 16:20 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641420805463474176 50 мин

Там масово порушують Констиуцію ,Кримінальний та Адміністративний Кодекси України.І полісів та СБУ на це по х....й,бо їм так сказав ЗеЖрмак ЕНД Татаров,які для обох структур закон А на все інше,як і попи,вони х...я поклали,з прибором
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30.03.2023 16:34 Ответить
Влада демонструє підтримку РПЦ.Цей натовп треба ліквідувати.Спочатку,згідно воєнного часу,перевірити документы у всіх присутніх,та записати данні.В кого не буде документів - затримати для з'ясування особи.Гарантую,що наступного разу прийде чверть.Після 1-2 перевірки вони розбегуться.
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30.03.2023 16:46 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/13128 Тарас Чорновіл :
"рашистська церква вже межу перейшла, стала занадто токсичною. Тому мріям владних реваншистів ще з нею домовитися не дано здійснитися. Але поки триває дивовижна фантасмагорія: попи накликають анафему на Зеленського, владу й Україну та проводять "хресну ходу" сатаністів. А влада забезпечує їм сприяння й охорону від українців. Комісію Мінкульту не допускають до роботи на території Лаври. А силовики морди відвертають. Події активно висвітлюють три обмежені владою канали, на яких кидаються московські зомбі, їм прямо погрожує одіозний павєл і сипле прокльонами, а численна провладна преса зайняла позу трьох мавпочок: нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Дивно це все якось відбувається. Так, звісно, не треба піддатися на провокації. Але кожний новий день потурання ворогу лише підсилює загрози такого провокування.

Тут на відео прямі погрози павла Зеленському та його родині. А у відповідь - тиша..."
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30.03.2023 17:02 Ответить
Це не нормально, коли арендатори не пускають хазяїна в його власність. Пора силові міри примінити.
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30.03.2023 17:54 Ответить
Паша-мерседес у своєму митрополичому красивому котелку штовхнув журналістку. Треба вже поліцію підключити, щоб в подібному випадку вдарити пашу дубинкою зверху по котелку. Щоб котелок до підборіддя наліз.
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30.03.2023 17:59 Ответить
Каждого сектанта (агента фсб) проверить, по любому наводили ракеты.
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30.03.2023 19:05 Ответить
Там не журналисты надо а экзорцисты ))))
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30.03.2023 22:40 Ответить
 
 