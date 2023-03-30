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Залужный – очень скромный человек, – экс-пиарщица Генштаба Долгоновская. ВИДЕО

Гостья проекта "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – экс-советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. Как оно – работать с Валерием Залужным? Но что происходит за кулисами самых важных в государстве коммуникаций? Эксклюзив на Цензор.НЕТ!

Трансляцию смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: Как получить помощь семьям военных и ветеранов: руководитель юридического отдела Украинского ветеранского фонда Алина Савон. ВИДЕО

Генштаб ВС (6263) Залужный Валерий (657) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+31
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30.03.2023 21:04
+22
Это провидение дало нам этого человека в такое время.
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30.03.2023 21:06
+22
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30.03.2023 21:32
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30.03.2023 21:04 Ответить
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30.03.2023 21:32 Ответить
от якби він заткнув хавало кулебі за його прогнози буданову/вже затих/
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30.03.2023 21:04 Ответить
Это провидение дало нам этого человека в такое время.
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30.03.2023 21:06 Ответить
Провидіння
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31.03.2023 10:36 Ответить
Вже переглянув, дякую за цікаве інтерв'ю. Пані Людмила дуже приємна та розумна жінка, яка дійсно любить свою роботу і це одразу відчувається.
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30.03.2023 21:20 Ответить
дякуємо Америці за підтримку Залужного! Якби не магічні пенделі щеневтіку, не було би вже його на своєму місці... а був би сирський-лизун
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30.03.2023 21:27 Ответить
навіщо Ви на рівному місці ображаєте бойового генерала Сирського ?
Вам має бути соромно за Ваші слова
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30.03.2023 21:33 Ответить
Олексій Тім, десятки тисяч цивільних чоловіків стали в стрій, тоді було звернення Залужного в день вторгнення, якщо не помиляюсь, всі хто може до Зброї ! Сирський через рік війни десятки тисяч загиблих і поранених, заявляє, що його надихають не прості люди які полишивши свої справи, попрощавшись з сім'ями вже стільки місяців тримають фронт і кладуть свої життя, а заявив, що його надихає Зеленський ! Якщо Сирський язиком лиже сраку, мудаку, що здав на заклання ворогу десятки міст і мільйони наших людей, який понаставляв фсбшників в СБУ, здав Херсонщину, Запорізьку область, Маріуполь - то у нормальних людей це викликає огиду. З одного боку смерті, каліки, сироти, вдови, жертовність і страшна ціна людей що воюють, а з іншою сторони вонючий брехливий марафон Зе обіцянки брехливі шашликів, перемоги за два тижні і інша хрінь, а Сирського це надихає ... ну що тут скажеш, їздити фоткатись і пресухи робити зі звільнених міст і з Бахмута, як робить Сирський і піаритись, нахвалючи владу, та жити під загрозою смерті, в окопах на 0, під обстрілами, відбивати штурми, отримувати поранення - це зовсім різні речі... А Сирьский задовбав піаритись і нахвалювати Зе, це просто огидно і бридко
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12.05.2023 23:20 Ответить
Генерал Сирський талановитий полководець, товарищ Залужного і вони працюють в одній команді.

Слава українським Генералам !
Слава ЗСУ !
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30.03.2023 21:54 Ответить
Ви лише уявіть собі, скільки сил у Залужного відбирають усі ці зустрічі з партнерами, засідання Ставки, наради у Генштабі, якщо після цих заходів доводиться проводити ще одні, справжні, щойно той єрмак піде собі писати доповідь росіянам.
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30.03.2023 21:29 Ответить
Російські спецслужби досягли в Україні більшого успіху, ніж армія - експертиhttps://www.bbc.com/ukrainian/features-65113938?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_id=17D05338-CE3D-11ED-B2E8-F7EC4744363C&at_ptr_name=twitter&at_link_origin=BBC_ua&at_format=link&at_link_type=web_link&at_campaign_type=owned&at_bbc_team=editorial&at_medium=social&at_campaign=Social_Flow

Звичайно, бо зелемський особисто розставляв російських агентів на посади
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30.03.2023 21:33 Ответить
Та ніхто і не сумнівався,молодчага!
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30.03.2023 21:36 Ответить
перестаньте займатись ********* !

якщо комусть подобається державний діяч-котик, то йдіть до цього:
Нашумевшая в Украине Instagram-блогер Рузанна Щербина удивила своих подписчиков очередной выходкой. На этот раз скандально известная https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2019-01-12/v-kieve-ne-mogut-opoznat-naydennuyu-bez-soznaniya-moloduyu-devushku-opublikovanyi-foto/151215 девушка набила татуировку с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
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30.03.2023 21:59 Ответить
Любителі кернеса і зєлі...
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31.03.2023 10:50 Ответить
"офіс верховного головнокомандувача" - стьоб найвищого рівня!
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30.03.2023 22:24 Ответить
 
 