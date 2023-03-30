Залужный – очень скромный человек, – экс-пиарщица Генштаба Долгоновская. ВИДЕО
Гостья проекта "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – экс-советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. Как оно – работать с Валерием Залужным? Но что происходит за кулисами самых важных в государстве коммуникаций? Эксклюзив на Цензор.НЕТ!
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Звичайно, бо зелемський особисто розставляв російських агентів на посади
якщо комусть подобається державний діяч-котик, то йдіть до цього:
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