Залужный – очень скромный человек, – экс-пиарщица Генштаба Долгоновская. ВИДЕО

Гостья проекта "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – экс-советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. Как оно – работать с Валерием Залужным? Но что происходит за кулисами самых важных в государстве коммуникаций? Эксклюзив на Цензор.НЕТ!

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