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Уцелевшие российские пехотинцы пытаются покинуть бронемашину подбитую украинскими воинами. ВИДЕО

Украинские воины подбили вражескую бронемашину, на которой передвигалась группа российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсети, видно, как уцелевшие оккупанты пытаются покинуть бронемашину, а оператор украинского беспилотника сбрасывает на них боеприпас.

Смотрите: Дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка. ВИДЕО

уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+30
якось дуже багато вцілілих кацапів. мені більше подобаються хорошиє.
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31.03.2023 10:08
+24
Шо, пересрали? Привіт від ЗСУ.
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31.03.2023 10:00
+23
А мені на тарганів,які розбігаються,як включається світло.
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31.03.2023 10:36
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втАраЯ арМія мІра саМай баЛьшоЙ срАни ...
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31.03.2023 09:59 Ответить
"коли я дивлюсь з висоти Мавіка, то рашисти схожі на мишей, пардон, на кріс" 😂
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31.03.2023 10:27 Ответить
А мені на тарганів,які розбігаються,як включається світло.
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31.03.2023 10:36 Ответить
авжеж, члэністо-ногіє 😂
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31.03.2023 11:00 Ответить
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31.03.2023 12:18 Ответить
Шо, пересрали? Привіт від ЗСУ.
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31.03.2023 10:00 Ответить
Там срати нічим...
Все висрали під час першого влучення
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31.03.2023 10:03 Ответить
Дуже гарно! А що як в таких бомбуваннях ще до гранати підвішувати кульку чи презерватива з бензином, щоб краще горіло?
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31.03.2023 10:07 Ответить
Фосфор!
Білий фосфор..... 🤗
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31.03.2023 10:28 Ответить
якось дуже багато вцілілих кацапів. мені більше подобаються хорошиє.
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31.03.2023 10:08 Ответить
Добра половина з них скоро "похорошеют". Там явно обпалення легень
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31.03.2023 13:17 Ответить
Там вони не сильно вціліли ))) мінімум - контузії, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння + у частини явно ще уламки в різних частинах тушки... при свинособачому рівні медицини у кожного з них є всі шанси стати хорошими... притому дуууже повільно і болісно (і то це якщо евакуюють, бо з цим у них теж величезні проблеми)
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31.03.2023 14:24 Ответить
Один так побіг... шо зараз мабуть уже десь аж за Уралом.
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31.03.2023 10:09 Ответить
ну шо там за оператор косий
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31.03.2023 10:40 Ответить
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31.03.2023 10:42 Ответить
Всех пидоров к жирику в бассейн.
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31.03.2023 11:35 Ответить
Нажаль, скинутий ********* є камулятивним і спрямованим на знищення БМП, великої шкоди пішим оркам такий заряд не здатний вчинити. Тут було б добрим застосування зарядів уламко-фугасної дії, тоді це було б зовсім свято. Але і так непогано, піхота тепер стала уразливою від любого вогню, навіть від стрілецької зброї.
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31.03.2023 11:40 Ответить
боеприпас которым подбили бмп бы помощнее.
чтоб гарантированно никто не вылез.
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31.03.2023 14:21 Ответить
*********, який скинули на БМП - кустарний виріб з радянської гранаті РКГ-3, є камулятивним, у якому розблоковані три з чотирьох запобіжники і видалений стабілізаційний парашут. Бойовим залишили тільки інерційний запал, який вибухає при ударі об броню. Вага трохи більше кілограму і піхоту вражає тільки тоді, коли вона потрапить під вузькоспрямовану струю. Народні умільці друкують на 3д-принтерах сталізаціону систему і виходить маленька камулятовна авіабомба. Якби коптер міг нести велику вагу, то було б непогано підвішувати під нього ще й звичайні мінометні міни малих калібрів з ударним детонатором, але коптери великої вантажопідйомності дуже дорогі і дефіцитні. У цьому випадку, очевидно, дрон полював за бронетехнікою, бо пробиття у РКГ до 15 см танкової броні, чого достатньо для знищення як БМП, так і любого танку.
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31.03.2023 14:49 Ответить
друга граната трохи би лівіше метрів 3...
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31.03.2023 12:12 Ответить
... и потяжелее килограммов на 300
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31.03.2023 12:52 Ответить
"Ногу свело" оторовало нахрен:
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/123jyrj/buar_110_ombr_drone_kills_two_russian_soldiers/
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31.03.2023 13:08 Ответить
тому, кому ногу отарвало, осколок первой бомби по яйцам попал
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31.03.2023 16:25 Ответить
И имя тому осколку - Серп!
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01.04.2023 00:16 Ответить
На жаль є подібне відео з нашою БМП(під Кремінною),з воїнами поступили ще гірше.
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31.03.2023 13:31 Ответить
Кажуть , що то не наші були .
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31.03.2023 14:12 Ответить
стопудов все контуженны и обгорели.
ээх, помощнее боеприпас бы.
чтоб гарантированно никто не вылез.
а дрон вообще какую то пукалку скинул
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31.03.2023 14:19 Ответить
На первих секундах, еще один бмп едете по инерции, только уже с оторванной гусеницей))
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31.03.2023 15:15 Ответить
.

лiзуть, як таргани. от сволота рашистська.
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31.03.2023 16:36 Ответить
 
 