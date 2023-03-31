Уцелевшие российские пехотинцы пытаются покинуть бронемашину подбитую украинскими воинами. ВИДЕО
Украинские воины подбили вражескую бронемашину, на которой передвигалась группа российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсети, видно, как уцелевшие оккупанты пытаются покинуть бронемашину, а оператор украинского беспилотника сбрасывает на них боеприпас.
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показать весь комментарий31.03.2023 10:08
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+23 Наталья Круковец #564746
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Білий фосфор..... 🤗
чтоб гарантированно никто не вылез.
свело" оторовало нахрен:
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/123jyrj/buar_110_ombr_drone_kills_two_russian_soldiers/
ээх, помощнее боеприпас бы.
чтоб гарантированно никто не вылез.
а дрон вообще какую то пукалку скинул
лiзуть, як таргани. от сволота рашистська.