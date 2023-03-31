Уцелевшие российские пехотинцы пытаются покинуть бронемашину подбитую украинскими воинами. ВИДЕО

Украинские воины подбили вражескую бронемашину, на которой передвигалась группа российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсети, видно, как уцелевшие оккупанты пытаются покинуть бронемашину, а оператор украинского беспилотника сбрасывает на них боеприпас.

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