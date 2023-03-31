РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8014 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 722 30

Башня российского танка взлетает высоко вверх после детонации боекомплекта. ВИДЕО

В Марьинке Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3М.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки вражеская бронемашина взорвалась и загорелась, а через несколько минут в танке сдетонировал боекомплект. Взрыв был такой мощности, что тяжелую башню бронемашины оторвало от корпуса и подбросило высоко вверх.

Смотрите: За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 6 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

танк (2253) уничтожение (6904) Донецкая область (9629) Марьинка (713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
рекорд був встановлений на 76 метрів
показать весь комментарий
31.03.2023 10:27
+16
"Красівоє"
показать весь комментарий
31.03.2023 10:32
+15
при такому вибуху їх можна тільки уявити - побачити не дано нікому
показать весь комментарий
31.03.2023 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рекорд був встановлений на 76 метрів
показать весь комментарий
31.03.2023 10:27 Ответить
это с полным боекомплектом
показать весь комментарий
31.03.2023 10:42 Ответить
І закритими люками.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:55 Ответить
Давно ''смажених бурятів'' не бачив
показать весь комментарий
31.03.2023 10:30 Ответить
при такому вибуху їх можна тільки уявити - побачити не дано нікому
показать весь комментарий
31.03.2023 10:37 Ответить
если очень внимательно присмотреться, то в какое-то мгновение вместе с оторванной башней появляется головка бурята, но затем моментально испаряется
показать весь комментарий
31.03.2023 12:04 Ответить
буряти вже давно скінчилися, ще до нового року.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:12 Ответить
"Красівоє"
показать весь комментарий
31.03.2023 10:32 Ответить
Так і повинно бути.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:40 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
31.03.2023 10:46 Ответить
І маладая нє унаєт какой в танкіста бил канєц.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:48 Ответить
Это не абрамс, леопард и челенджер у которых боекомплект в башне хранится.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:48 Ответить
Жаль, ошмётки кацапские неразборчиво)
показать весь комментарий
31.03.2023 10:52 Ответить
В танкє главноє нє абасрацца.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:52 Ответить
Буряти полетіли подихать. Разом з баштою.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:57 Ответить
Нажаль буряти цього не бобачили - кабздон якраз на "біс" вийшов...
показать весь комментарий
31.03.2023 11:03 Ответить
"Бефстроганов по-українському" Смажено-січені кацапи - спочатку "підрум"янилися" на пороховому вогні а потім дрібно посікло осколочно-фугасним снарядом
показать весь комментарий
31.03.2023 11:07 Ответить
просто жах- що з Мар'їнки "освободітєлі" зробили! От туди треба довбаних пацифістів з ООН, МОК чи Емністі Інтернешнл привезти...
показать весь комментарий
31.03.2023 11:09 Ответить
здаровья танкістам і харошєго настроєнія
показать весь комментарий
31.03.2023 11:11 Ответить
"и дорогая не узнает какой у парня был конец"
Экипаж не найден -- значит "пропал безе вести"
показать весь комментарий
31.03.2023 11:14 Ответить
Низко полетела. Видать к дождю.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:14 Ответить
Дійсно, погода останніми днями не дуже...
показать весь комментарий
31.03.2023 11:41 Ответить
классика:

По танку вдарила болванка, прощай родимый экипаж
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж

Машина пламенем объята, вот-вот рванёт боекомплект
А жить так хочется ребята и вылезать уж мочи нет
А жить так хочется ребята и вылезать уж мочи нет
и молодаяяя не узнаеттт
показать весь комментарий
31.03.2023 11:21 Ответить
Такий вигляд повинна мати територія ********* полосою 70 км вглиб від кордону. Це - мета на 2 півріччя 2023...
показать весь комментарий
31.03.2023 11:25 Ответить
А гаварили ,что с самальотами праблєми. Зачем ани нада ,єслі даже танкі лєтают?!
показать весь комментарий
31.03.2023 11:45 Ответить
величие рвануло
показать весь комментарий
31.03.2023 12:45 Ответить
Детанував б/к в АЗ,це 20 артвистрелів.Знатно рвануло,там тільки ствол гармати із казенником важить 2150 кг..
показать весь комментарий
31.03.2023 12:56 Ответить
Славно
Кацапы всерьез зарядились, навсегда
показать весь комментарий
31.03.2023 20:24 Ответить
Паєхалі ( с) Ю.А.Гагарін.

Не в космос ,танкіст-хробак полетів ,башту випереджаючи...Ну перший космонавт ,оцінив би
показать весь комментарий
01.04.2023 03:58 Ответить
 
 