Башня российского танка взлетает высоко вверх после детонации боекомплекта. ВИДЕО
В Марьинке Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3М.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки вражеская бронемашина взорвалась и загорелась, а через несколько минут в танке сдетонировал боекомплект. Взрыв был такой мощности, что тяжелую башню бронемашины оторвало от корпуса и подбросило высоко вверх.
Топ комментарии
+23 Bob Fayn
показать весь комментарий31.03.2023 10:27
+16 Yevhen Tarnavskyi #551236
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+15 Oleksiy Tym
показать весь комментарий31.03.2023 10:37
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Экипаж не найден -- значит "пропал безе вести"
По танку вдарила болванка, прощай родимый экипаж
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж
Машина пламенем объята, вот-вот рванёт боекомплект
А жить так хочется ребята и вылезать уж мочи нет
А жить так хочется ребята и вылезать уж мочи нет
и молодаяяя не узнаеттт
Кацапы всерьез зарядились, навсегда
Не в космос ,танкіст-хробак полетів ,башту випереджаючи...Ну перший космонавт ,оцінив би