Башня российского танка взлетает высоко вверх после детонации боекомплекта. ВИДЕО

В Марьинке Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк Т-72Б3М.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки вражеская бронемашина взорвалась и загорелась, а через несколько минут в танке сдетонировал боекомплект. Взрыв был такой мощности, что тяжелую башню бронемашины оторвало от корпуса и подбросило высоко вверх.

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