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Бойцы ПВО уничтожают два российских дрона-камикадзе "Шахед". ВИДЕО

Бойцы подразделений ПВО показали фрагмент своей боевой работы во время сегодняшней ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" иранского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, зафиксировано уничтожение двух "Шахедов".

"31.03.2023. Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины по российским дронам-камикадзе иранского производства. Шахеды уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Схід", - говорится в комментарии.

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ПВО (2743) дроны (3908)


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Топ комментарии
+25
Дякуємо, хлопці.
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31.03.2023 11:05
+19
Молодці хлопці. Слава ЗСУ!
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31.03.2023 11:06
+12
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31.03.2023 11:09
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Дякуємо, хлопці.
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31.03.2023 11:05 Ответить
Мокша не безкінечна. ********* всіх.
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31.03.2023 11:16 Ответить
Молодці хлопці. Слава ЗСУ!
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31.03.2023 11:06 Ответить
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31.03.2023 11:09 Ответить
Вже ніхто нікуди не литить.
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31.03.2023 11:11 Ответить
Супер, дуже файно )
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31.03.2023 11:12 Ответить
Ракетами від 0.5 млн до 2 млн, по мопедам пуляти, для них ОСа обо Шилка, а ці Буком валять чі Ірисом
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31.03.2023 11:28 Ответить
Поїдь і покажи як треба "правильно" стрілять!
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31.03.2023 11:33 Ответить
Проблема указана верно, так войну не выиграть. Надо самим аналогами мопедов противника обстреливать, чтоб он тратил дорогостоящие зенитные ракеты либо терял свою дорогостоящую инфраструктуру
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31.03.2023 12:03 Ответить
валять тим що є - мопед набагато більше шкоди завдає коли прилітає в ціль
не вчіть батька робити .....
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31.03.2023 13:01 Ответить
А ті об'єкти, по яким летить той мапєд скільки коштують, а чиїсь життя, забрані мапєдами за яку ціну?
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31.03.2023 13:32 Ответить
Ви праві, а наші дипломати соплі жують, Швейцарія знищує ЗРК, німці казали Гепарди з Катару викуплять де вони, а ЕС гроші дасть але ж треба жопу підняти і трохи напрягтися
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31.03.2023 14:35 Ответить
і об'єкти і житті нажаль дешевші...
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02.04.2023 02:50 Ответить
Не пойму, почему для противодействия не создать БПЛА для уничтожения шахедов, например с пулеметом
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31.03.2023 12:52 Ответить
Молодци!
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31.03.2023 16:40 Ответить
 
 