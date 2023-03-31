Бойцы ПВО уничтожают два российских дрона-камикадзе "Шахед". ВИДЕО

Бойцы подразделений ПВО показали фрагмент своей боевой работы во время сегодняшней ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" иранского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, зафиксировано уничтожение двух "Шахедов".

"31.03.2023. Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины по российским дронам-камикадзе иранского производства. Шахеды уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Схід", - говорится в комментарии.

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