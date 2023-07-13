Россия и ИРАН построят завод "шахедов"? // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

Гостья Марины Данилюк-Ярмолаевой в проекте "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - Виктория Вишневская, менеджер по коммуникациям и адвокации Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). С ней поговорим о том, как работает ось зла 21 века и действительно ли Россия и Иран построят завод по производству "шахедов".

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