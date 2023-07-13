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Россия и ИРАН построят завод "шахедов"? // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

Гостья Марины Данилюк-Ярмолаевой в проекте "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - Виктория Вишневская, менеджер по коммуникациям и адвокации Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). С ней поговорим о том, как работает ось зла 21 века и действительно ли Россия и Иран построят завод по производству "шахедов".

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Россия получила от Ирана сотни беспилотников для атак на Украину, - Белый дом

Автор: 

Иран (2043) россия (96442) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"?

Нє.
Ганчіркоголові побудують. Рузьге хіба ями копатимуть.
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13.07.2023 20:05 Ответить
сегодня еще прибыло 6 Гепардов
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13.07.2023 20:12 Ответить
Так вони вже побудували
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13.07.2023 20:21 Ответить
Intel вам ничего не дложен. Intel должен заботится об интересах своих акционеров.
3-15 ау, где кукарекание про Америка вам ничего не должна.
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13.07.2023 20:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4051127.html ЗЕлена шмаркля своєю тупістю дістала союзників

Зеленський прекрасно знав, що умова вступу в НАТО - це внутрішня сумісність України: демократія і ринкова економіка.
Так само, як прекрасно знав, що він зі своїм бабушкою-бєнєфіціаром Каломойським і відключеними 3 каналами, цим вимогам не відповідає.
Тому уже в літаку у Вільнюс, пише гнівний твіт в піку Байдену про "відсутність чітких строків" і "нерішуче НАТО".
Які тобі чіткі строки Байден може назвати, якщо лише від України залежить, коли ми станемо сумісні?
Може, завтра тебе з Каломойським виженемо і зробимо ринкову економіку замість мафіозного дерибану. А може, через 10 років.
Це не питання Байдена.
Але це все маніпулятор знав і так, а от його лопухі адепти - ні.
Тому він написав таку примітивненьку маніпуляцію, знову топнув ножкою на НАТО, але цього разу перестарався.
Сьогоднішній розгромний матеріал в Вашингтон Пост, що цей кловун розлютив своїм твітом адміністрацію Байдена, який намагався перед виборами продемонструвати свою здатність забезпечити єдність союзників, показує, що токсичний олігархічний петрушка Вова ЗЕ стає небезпечним для самої України.
Він вже бісить топів світової політики, які намагаються нам допомогти.
Д.Сміт
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13.07.2023 20:46 Ответить
РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"?
ПОБУДУЮТЬ?!
Він працює у єлабузі з 01 липня. Виробничі площі 40,000 кв.м, ціна проєкту 7 млрд. Крім дронів продукує вибухівку та пороха.
Шахеди руської збірки (Гєрань2, серія И) ППО вже збивало.
Все це є у відкритих джерелах.
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13.07.2023 21:59 Ответить
 
 