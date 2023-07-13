РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"? // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Гостя Марини Данилюк-Ярмолаєвої у проєкті "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Вікторія Вишнівська, менеджерка із комунікацій та адвокаціїї Незалежної антикорупційної комісії (НАКО). Із нею поговоримо про те, як працює вісь зла 21 сторіччя та чи справді Росія та Іран побудують завод із виробництва "Шахедів".

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