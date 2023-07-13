УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8341 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
2 817 6

РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"? // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Гостя Марини Данилюк-Ярмолаєвої у проєкті "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Вікторія Вишнівська, менеджерка із комунікацій та адвокаціїї Незалежної антикорупційної комісії (НАКО). Із нею поговоримо про те, як працює вісь зла 21 сторіччя та чи справді Росія та Іран побудують завод із виробництва "Шахедів".

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу": ООН зобов’язана направити слідчу групу в Україну для вивчення уламків зброї

Автор: 

Іран (2297) росія (66431) Данилюк-Ярмолаєва (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"?

Нє.
Ганчіркоголові побудують. Рузьге хіба ями копатимуть.
показати весь коментар
13.07.2023 20:05 Відповісти
сегодня еще прибыло 6 Гепардов
показати весь коментар
13.07.2023 20:12 Відповісти
Так вони вже побудували
показати весь коментар
13.07.2023 20:21 Відповісти
Intel вам ничего не дложен. Intel должен заботится об интересах своих акционеров.
3-15 ау, где кукарекание про Америка вам ничего не должна.
показати весь коментар
13.07.2023 20:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4051127.html ЗЕлена шмаркля своєю тупістю дістала союзників

Зеленський прекрасно знав, що умова вступу в НАТО - це внутрішня сумісність України: демократія і ринкова економіка.
Так само, як прекрасно знав, що він зі своїм бабушкою-бєнєфіціаром Каломойським і відключеними 3 каналами, цим вимогам не відповідає.
Тому уже в літаку у Вільнюс, пише гнівний твіт в піку Байдену про "відсутність чітких строків" і "нерішуче НАТО".
Які тобі чіткі строки Байден може назвати, якщо лише від України залежить, коли ми станемо сумісні?
Може, завтра тебе з Каломойським виженемо і зробимо ринкову економіку замість мафіозного дерибану. А може, через 10 років.
Це не питання Байдена.
Але це все маніпулятор знав і так, а от його лопухі адепти - ні.
Тому він написав таку примітивненьку маніпуляцію, знову топнув ножкою на НАТО, але цього разу перестарався.
Сьогоднішній розгромний матеріал в Вашингтон Пост, що цей кловун розлютив своїм твітом адміністрацію Байдена, який намагався перед виборами продемонструвати свою здатність забезпечити єдність союзників, показує, що токсичний олігархічний петрушка Вова ЗЕ стає небезпечним для самої України.
Він вже бісить топів світової політики, які намагаються нам допомогти.
Д.Сміт
показати весь коментар
13.07.2023 20:46 Відповісти
РОСІЯ та ІРАН побудують завод "шахедів"?
ПОБУДУЮТЬ?!
Він працює у єлабузі з 01 липня. Виробничі площі 40,000 кв.м, ціна проєкту 7 млрд. Крім дронів продукує вибухівку та пороха.
Шахеди руської збірки (Гєрань2, серія И) ППО вже збивало.
Все це є у відкритих джерелах.
показати весь коментар
13.07.2023 21:59 Відповісти
 
 