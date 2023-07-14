Годовщина удара РФ по Виннице: В городе День траура. ВИДЕО
14 июля 2022 года российские оккупационные войска нанесли удар по городу ракетами "Калибр" около 10:46.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Из-за вражеских обстрелов погибли 29 человек, в том числе трое детей. 154 – получили ранения. Российские ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.
Мэр Сергей Моргунов обнародовал видео к годовщине обстрела города рашистами.
Топ комментарии
+11 володимир омельянов
показать весь комментарий14.07.2023 10:01 Ответить Ссылка
+4 Mask #575829
показать весь комментарий14.07.2023 11:08 Ответить Ссылка
+3 Oleksiy Tym
показать весь комментарий14.07.2023 10:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
які саме помилки персонально Ви вчинили ?
кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася
а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
Вічна пам'ять і вічний спокій невинновбитим мирним жителям...
Слава нації і смерть ворогам!