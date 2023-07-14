Годовщина удара РФ по Виннице: В городе День траура. ВИДЕО

14 июля 2022 года российские оккупационные войска нанесли удар по городу ракетами "Калибр" около 10:46.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за вражеских обстрелов погибли 29 человек, в том числе трое детей. 154 – получили ранения. Российские ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Мэр Сергей Моргунов обнародовал видео к годовщине обстрела города рашистами.

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