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Годовщина удара РФ по Виннице: В городе День траура. ВИДЕО

14 июля 2022 года российские оккупационные войска нанесли удар по городу ракетами "Калибр" около 10:46.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за вражеских обстрелов погибли 29 человек, в том числе трое детей. 154 – получили ранения. Российские ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Мэр Сергей Моргунов обнародовал видео к годовщине обстрела города рашистами.

Читайте также: Задержан агент ФСБ РФ, готовивший ракетный удар по Виннице, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Винница (729) обстрел (28218)


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Топ комментарии
+11
Будь ти проклята навіки нациська росія і бидлонаселение цього терористичного утворення.
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14.07.2023 10:01 Ответить
+4
В Краснодаре был застрелен командир подводной лодки, причастный к ракетным обстрелам по Украине - ГУР МО .... он же нанес ракетный удар по Виннице
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14.07.2023 11:08 Ответить
+3
"Ми маємо право на правду, щоб не повторювати помилки"

які саме помилки персонально Ви вчинили ?

кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася

а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
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14.07.2023 10:37 Ответить
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чи будуть виділені бюджети на сумні заходи з приводу річниці?
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14.07.2023 09:50 Ответить
Будь ти проклята навіки нациська росія і бидлонаселение цього терористичного утворення.
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14.07.2023 10:01 Ответить
Не прокляті будуть, а нехай повиздихують.
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14.07.2023 10:12 Ответить
ти ****** самО бачило, чи бобриха тобІ про це нашептала по ТВпараша. Здохни тварина.
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14.07.2023 10:17 Ответить
"Ми маємо право на правду, щоб не повторювати помилки"

які саме помилки персонально Ви вчинили ?

кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася

а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
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14.07.2023 10:37 Ответить
Загинув цвіт роду українського....
Вічна пам'ять і вічний спокій невинновбитим мирним жителям...
Слава нації і смерть ворогам!
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14.07.2023 11:05 Ответить
Звери.. Смерть руссофашистам!
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14.07.2023 11:06 Ответить
да, Путтилини - настоящий "фашист". Дуче прям. как ты - "настоящий Эйнштейн".
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14.07.2023 13:18 Ответить
Что, забыл утром лекарство принять? )
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14.07.2023 14:02 Ответить
В Краснодаре был застрелен командир подводной лодки, причастный к ракетным обстрелам по Украине - ГУР МО .... он же нанес ракетный удар по Виннице
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14.07.2023 11:08 Ответить
Израильский метод
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14.07.2023 11:09 Ответить
4 или 7 или 8 выстрелов. Ещё и попалился. Явно не профи, человек исполнил от души. Награду точно заслужил
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14.07.2023 11:44 Ответить
ёще я бы на тёбя посмотрёл - там камёр куча, ну и думаю шо ты нё тёрминатор и тожё бы волновался, нё? сидит на диванё и лёниво навёшиваёт ярлыки.
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14.07.2023 13:20 Ответить
Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. Какой профи будет стрелять семь раз. Всё равно руцким верить нельзя. МОжет это вообще любовник был
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14.07.2023 13:49 Ответить
может ракетами у стрелявшего убил родных этот слушатель кобзона? или ты хотел шоб Буданов выбежал и сказал - вот, мы, это мы, мы это, это мы, ура!
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14.07.2023 14:14 Ответить
Тільки смерть сучим виродкам....
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14.07.2023 12:32 Ответить
 
 