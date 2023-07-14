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Новини Відео Війна
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Роковини удару РФ по Вінниці: У місті День жалоби. ВIДЕО

14 липня 2022 російську окупаційні війська здійснили удар по місту ракетами "Калібр" близько 10:46.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Через ворожий обстріл загинули 29 осіб, зокрема троє дітей. 154 - дістали поранення. Російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

Мер Сергій Моргунов оприлюднив відео до роковин обстрілу міста рашистами.

Також читайте: Екскомандувачу ЧФ РФ адміралу Осіпову повідомлено про нову підозру: віддав наказ ударити по Вінниці ракетами "Калібр", - СБУ

Автор: 

Вінниця (627) обстріл (29527)


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Топ коментарі
+11
Будь ти проклята навіки нациська росія і бидлонаселение цього терористичного утворення.
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14.07.2023 10:01 Відповісти
+4
В Краснодаре был застрелен командир подводной лодки, причастный к ракетным обстрелам по Украине - ГУР МО .... он же нанес ракетный удар по Виннице
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14.07.2023 11:08 Відповісти
+3
"Ми маємо право на правду, щоб не повторювати помилки"

які саме помилки персонально Ви вчинили ?

кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася

а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
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14.07.2023 10:37 Відповісти
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чи будуть виділені бюджети на сумні заходи з приводу річниці?
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14.07.2023 09:50 Відповісти
Будь ти проклята навіки нациська росія і бидлонаселение цього терористичного утворення.
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14.07.2023 10:01 Відповісти
Не прокляті будуть, а нехай повиздихують.
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14.07.2023 10:12 Відповісти
ти ****** самО бачило, чи бобриха тобІ про це нашептала по ТВпараша. Здохни тварина.
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14.07.2023 10:17 Відповісти
"Ми маємо право на правду, щоб не повторювати помилки"

які саме помилки персонально Ви вчинили ?

кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася

а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
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14.07.2023 10:37 Відповісти
Загинув цвіт роду українського....
Вічна пам'ять і вічний спокій невинновбитим мирним жителям...
Слава нації і смерть ворогам!
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14.07.2023 11:05 Відповісти
Звери.. Смерть руссофашистам!
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14.07.2023 11:06 Відповісти
да, Путтилини - настоящий "фашист". Дуче прям. как ты - "настоящий Эйнштейн".
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14.07.2023 13:18 Відповісти
Что, забыл утром лекарство принять? )
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14.07.2023 14:02 Відповісти
В Краснодаре был застрелен командир подводной лодки, причастный к ракетным обстрелам по Украине - ГУР МО .... он же нанес ракетный удар по Виннице
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14.07.2023 11:08 Відповісти
Израильский метод
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14.07.2023 11:09 Відповісти
4 или 7 или 8 выстрелов. Ещё и попалился. Явно не профи, человек исполнил от души. Награду точно заслужил
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14.07.2023 11:44 Відповісти
ёще я бы на тёбя посмотрёл - там камёр куча, ну и думаю шо ты нё тёрминатор и тожё бы волновался, нё? сидит на диванё и лёниво навёшиваёт ярлыки.
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14.07.2023 13:20 Відповісти
Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. Какой профи будет стрелять семь раз. Всё равно руцким верить нельзя. МОжет это вообще любовник был
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14.07.2023 13:49 Відповісти
может ракетами у стрелявшего убил родных этот слушатель кобзона? или ты хотел шоб Буданов выбежал и сказал - вот, мы, это мы, мы это, это мы, ура!
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14.07.2023 14:14 Відповісти
Тільки смерть сучим виродкам....
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14.07.2023 12:32 Відповісти
 
 