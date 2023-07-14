Роковини удару РФ по Вінниці: У місті День жалоби. ВIДЕО
14 липня 2022 російську окупаційні війська здійснили удар по місту ракетами "Калібр" близько 10:46.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Через ворожий обстріл загинули 29 осіб, зокрема троє дітей. 154 - дістали поранення. Російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.
Мер Сергій Моргунов оприлюднив відео до роковин обстрілу міста рашистами.
Також читайте: Екскомандувачу ЧФ РФ адміралу Осіпову повідомлено про нову підозру: віддав наказ ударити по Вінниці ракетами "Калібр", - СБУ
Топ коментарі
+11 володимир омельянов
показати весь коментар14.07.2023 10:01 Відповісти Посилання
+4 Mask #575829
показати весь коментар14.07.2023 11:08 Відповісти Посилання
+3 Oleksiy Tym
показати весь коментар14.07.2023 10:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
які саме помилки персонально Ви вчинили ?
кому потрібно висновки давно зробили - за рік Вінниця ні разу не повторилася
а винуватий однозначно пуй як і у всій війні загалом
Вічна пам'ять і вічний спокій невинновбитим мирним жителям...
Слава нації і смерть ворогам!