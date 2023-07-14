Российские силы на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, чтобы остановить наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 506-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки – очень детальное и сфокусированное, прежде всего, на передовой. Ситуация на всех ключевых направлениях действий: как защита от российских штурмов, так и наши активные шаги вперед. Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, снабжение от партнеров и наше, украинское производство, логистика.

Были, как всегда на Ставке, доклады наших командующих. Главком, командующие оперативными направлениями: Залужный, Сырский, Тарнавский. Командиры по конкретным участкам передовой. А также министр внутренних дел Клименко. Руководитель пограничной службы Дейнеко. Был важен доклад руководителя ГУР Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности: по состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте.

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Мы должны понимать очень четко – максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все отражающие вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину!", - сказал Зеленский.