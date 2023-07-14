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Новости Видео Война
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Российские силы на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, чтобы остановить наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 506-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки – очень детальное и сфокусированное, прежде всего, на передовой. Ситуация на всех ключевых направлениях действий: как защита от российских штурмов, так и наши активные шаги вперед. Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, снабжение от партнеров и наше, украинское производство, логистика.

Были, как всегда на Ставке, доклады наших командующих. Главком, командующие оперативными направлениями: Залужный, Сырский, Тарнавский. Командиры по конкретным участкам передовой. А также министр внутренних дел Клименко. Руководитель пограничной службы Дейнеко. Был важен доклад руководителя ГУР Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности: по состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте.

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Мы должны понимать очень четко – максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все отражающие вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину!", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21077) Ставка (133) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+14
Яких це "наших"?

Покажіть хоч одного воїна з Кварталу-95, ОП, СН.
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14.07.2023 20:14 Ответить
+13
Розказати можна усе, що завгодно.. Саміт НАТО демонструє зворотнє. Пакет політичних вимог до України стає пріоритетним. Мародерам не вийде сховатися за спинами солдат. Стоть питання так: або корупція - або ... А тим часом подейкують у соцмережах, що донька Резнікова купила будинок в Іспанії за 12 млн. доларів. АЛЕ Міша ТКАЧ ПРО ЦЕ НЕ НАПИШЕ.
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14.07.2023 20:13 Ответить
+13
Буча та Марік підтвердять.
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14.07.2023 20:16 Ответить
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14.07.2023 20:11 Ответить
Буча та Марік підтвердять.
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14.07.2023 20:16 Ответить
... і сержант Журавель .
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14.07.2023 20:40 Ответить
не можу дочитати бо сльози застилають очі
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14.07.2023 21:06 Ответить
і батальйон банкової їм в цьому дуже допомагає...
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14.07.2023 22:53 Ответить
Видос-досвидос.
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14.07.2023 20:12 Ответить
Розказати можна усе, що завгодно.. Саміт НАТО демонструє зворотнє. Пакет політичних вимог до України стає пріоритетним. Мародерам не вийде сховатися за спинами солдат. Стоть питання так: або корупція - або ... А тим часом подейкують у соцмережах, що донька Резнікова купила будинок в Іспанії за 12 млн. доларів. АЛЕ Міша ТКАЧ ПРО ЦЕ НЕ НАПИШЕ.
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14.07.2023 20:13 Ответить
Така Ганьба , Ткач і всі журналісти зганьбили « Українську правду « Гонгадзе ,продавшись ДЕРЬМАКУ ТАТАРОВУ !
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14.07.2023 21:46 Ответить
завтра- вся опа в окопах !! це сказав Я боневтік неминучій!!!
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14.07.2023 20:13 Ответить
Яких це "наших"?

Покажіть хоч одного воїна з Кварталу-95, ОП, СН.
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14.07.2023 20:14 Ответить
Це і є прикладом для нардепів змоноблоку у ВРУ, щоб викинути із своїх рядів, московських агентів впливу та неганьбитися цим, перед усим Світом!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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14.07.2023 20:16 Ответить
Вынырнул из объятий морфея и начал руководить... Езжай куда-нибудь на теплое море. Без тебя лучше получается. Если кто-то думает что урок из Омана зеледент сделал, то глубоко ошибается...
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14.07.2023 20:17 Ответить
Зате зелені вклалися щоб розмінувати Чонгар, і кацапоокупанти могли з вітерцем окупувати південь. Браво ЗЕ! Оманські договорняки виконуєш.
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14.07.2023 20:17 Ответить
Хто замінував Чонгар?
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14.07.2023 21:30 Ответить
, спроси Муженко , Сергея Кривоноса , бот 🤖🤢Твоё шапито з ВЕРЕЩАЛКОЙ ДАЖЕ ХВАСТАЛИСЬ , что преждевременно разминировали : « для людей старались «
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14.07.2023 21:50 Ответить
тебе надо ты и спроси
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14.07.2023 23:03 Ответить
Всупереч всім зусиллям офісу президента, ЗСУ все ж мають успіхи.
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14.07.2023 20:18 Ответить
"Но остановить так и не смогли" сказал токсикоман и нюхнул клей" Момент".
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14.07.2023 20:18 Ответить
Поки рашисти будують заводи для масового виробництва дронів, ЗЕбіли пишуть відосики та витрачають сотні мільйонів на стадіони, шоу Лєначкі Кавєц та музеї. А військові, добровольці та мобілізована біднота щодня несуть великі втрати та просять у родичів з тилу допомогти та скинутися на дрони, запчастини, тепловізори, шини і т.п. Військовим від "найвеличнішого" подяка, а собі та ЗЕбанді мільярди на офшорні рахунки і елітна нерухомість за кордоном.
P.S. Чому ми досі не в НАТО?
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14.07.2023 20:29 Ответить
шо то хреновые у русни дроны ,сбиваются как два пальца
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14.07.2023 20:36 Ответить
Було б це так, то ні я, ні мої сусіди не залишилися б без будинків, а люди в радіусі кількох десятків кілометрів без вікон та дахів.
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14.07.2023 20:40 Ответить
Кому "доповідали" комадувачі? Вже аж зло бере! Состоятельним кротам? Велінгтону - Прєзіку? Щось у нас все не туди? І це ПОСИЛЮЮТЬСЯ?!
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14.07.2023 20:35 Ответить
кассеты давай !
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14.07.2023 20:35 Ответить
SONY?
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14.07.2023 20:49 Ответить
МК-60
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14.07.2023 21:33 Ответить
На другий строк має піти... Справжній президент
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14.07.2023 20:47 Ответить
Йому справжній світить. Перший і пожиттєвий.
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14.07.2023 21:29 Ответить
**** закрий **** маршал обісраний
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15.07.2023 17:09 Ответить
 
 