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Польский врач пытался похитить анализы Саакашвили, - власть Грузии. ВИДЕО

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что командированные Польшей врачи для обследования третьего грузинского президента, гражданина Украины Михеила Саакашвили, пытались незаконно забрать образец его анализов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

В пенитенциарной службе Грузии утверждают, что во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".

"В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке", – говорится в сообщении.

Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

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Автор: 

Грузия (4506) Польша (8540) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+31
коли аналізи це державна таємниця - то значить труїли кацапи Саака.
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15.07.2023 09:09 Ответить
+23
Міша мені не друг, але істина дорожча

Грузинська влада скурвилась, вибачайте, прокацапилась!
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15.07.2023 09:32 Ответить
+20
Респект польским врачам за попытку узнать правду о состоянии Михи
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15.07.2023 09:16 Ответить
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Може досить сагу про хворого на деменцію постити. Є багато інших поранених,які потребують допомоги і польських спеціалістів також. Матері захисників мають таку ж або навіть більшу вагу чим мати Саакашвілі
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15.07.2023 09:08 Ответить
Міша мені не друг, але істина дорожча

Грузинська влада скурвилась, вибачайте, прокацапилась!
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15.07.2023 09:32 Ответить
Кто спорит, за грузинскую власть, что она легла под московитов и скурвилась?! Но и Михуил давно скурвился.
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15.07.2023 09:53 Ответить
Міхуіл пішов по стопам Гаді Савченко,яка теж просила-"Не дайте мені скурвитися та спаскудитися".
Гадя після цього приєдналася до Медведчука,а Саак до зеленої банди.
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15.07.2023 10:26 Ответить
А до кого він потрібен був приєднатися після позбавлення громадянства України ?
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15.07.2023 15:52 Ответить
До своей жены и сына должен был пррисоединиться. В Нидерландах. А не до шлюхи яресько, курченко, каломойского с ахметовым и прочей сволочи.
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15.07.2023 17:15 Ответить
Ясько...Эту профуру женщину с пониженой социальной ответственностью зовут Ясько.
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15.07.2023 19:21 Ответить
Да, ошибся. Извините.
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15.07.2023 21:29 Ответить
Ну і « логика»

Раз грузинська влада скурвилась, то и Михаїл скурвився?

Що він вже не особистий ворог ху&ла?

Він попросив вибачення, та Путлер його «простив»? А грузинська влада вибачилася та відпустила ?

Ні, сольдат. Путин- ху&ло, а М Саакошвили залишаться його ворогом таполоненим, якого він вбиває.
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15.07.2023 10:49 Ответить
1. Первым скурвился Михуил.
2. Он отрабатывал деньгу ***** и курченка с каломойским и ахмотовым бродя по улицам Киева и завывая как шафер на еврейской свадьбе - барИга, барИга, при этом не хера не делал а вёл роскошный образ жизни за мой и моего кума счёт. так какой же он враг ху..лу? Он стал его союзником против Украины гадя на страну которая его приютила и пятого президента во время
войны.
3. Так что Дрбест, путин конечно ху...ло, а Михуил остаётся говном и падлой работавшей на Парашу в Украине. А срок он получил за свои преступления во время своего президентства и за незаконное пересечение границы Грузии, какая бы говенная власть там не была.
4. Если оно, мразь гадившая в моей стране во время войны и жирующая тут за мой счёт, склеит ласты, я не расстроюсь, ибо сказано было - Unicuique secundum opera eius. Аминь.
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15.07.2023 17:13 Ответить
К слову, а вот этот "узник" он у народа Украины прощения попросил? В том, что началось 24.02.2022 и его "заслуга", и не малая, есть. И на нём кровь украинских детей, женщин, стариков и солдат.
Как там в песне поётся:
Этот день с Наемом, Егоркой и Серлещем
Эти гниды приближали как могли.
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15.07.2023 18:39 Ответить
шо за бред нафиг доктору красть анализы полагаю речь идет не о биоматериале пациента ..тогда понятно почему грузины взыли как шакалы там же явно могут просмотреть следы посторонних веществ котоыре саакашвили потихоньку сводятв могилку....но это скорее конспирорлогическая теория не больше... а о бумажном носителе иилс компа на флешку так нафига врачу любому в любом анализе надо понимать что ему считать за инфу в голову и все.... в каждом анализе есть основные... а есть вторичные показатели.... запоминай параметры цифры основных и все...
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15.07.2023 10:24 Ответить
Діагноз Саакашвілі на увесь світ адвокат його показав. Надалі будь яка інформація не має змісту, аналізи також, бо там іде зовсім інші дослідження по функції мозку. Ви коли читаєте,то хоч знайте про що. Не я видумала деменцію, а якщо уже написали про неї,то нехай і так буде
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15.07.2023 11:10 Ответить
Ні, Валечка, не досить!

Саакашвілі травлять у Грузії, та ховають цю правду. До аналіз який може бути зроблений на Заході, може це встановити.

Усі злочини ху&ла мають бути покарані.
І Саакашвілі е один із багатех у цему списку
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15.07.2023 10:43 Ответить
На Заході? Спеціально для Саакашвілі? За які кошти? Навіщо?
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15.07.2023 11:05 Ответить
Що б ми робили без такого експерда.
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15.07.2023 11:07 Ответить
Він в курсах що і до чого.
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15.07.2023 12:53 Ответить
Мутняк якийсь!
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15.07.2023 09:09 Ответить
не якийсь, а московський

яка таємниця у аналізах Міші, якщо у них немає злочину "Кацапської мєчти"?👿
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15.07.2023 09:34 Ответить
Фсйоп рулит, кули...
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15.07.2023 10:13 Ответить
коли аналізи це державна таємниця - то значить труїли кацапи Саака.
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15.07.2023 09:09 Ответить
+💯!

Грузинська влада скурвилась!
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15.07.2023 09:35 Ответить
"Зокрема польський лікар загорнув у папір "зразок", узятий у засудженого Міхеіла Саакашвілі, і спробував пронести його у взутті. Слід зазначити, що сама служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку"

А ви свої аналізи про процедурі в мед.закладах оформляєте чи приносите з дому?) Незрозуміло?

По якій процедурі "зразок" у папері може бути правовим, якщо його можна підмінити, вже поза контролем процедури?

Ця історія вказує, що це все "мутняки"...
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15.07.2023 09:58 Ответить
судячи з твоєї логіки - так можна й не красти аналіз а від фонаря написати казна що і оприлюднить як факт.який сенс красти ? а тепер слухай мене....аналіз що ховав польський лікар взятий Сааком заздалегідь,набагато раніше.що там було - волосся чи слина засушена на папері чи ще щось - різниці нема.але це був матеріал взятий заздалегідь,бо впевнений зараз коли кацапи допустили лікарів до Саака був попередньо проведений детокс і всі речовини що труїли тіло були вимиті з організму.а старий зразок чітко показував що і як.через що поляк і ховав в черевик аналіз взятий задовго до детоксу Саакашвілі.
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15.07.2023 10:37 Ответить
Не здивуюся, коли правда спливе, що засуджений сам себе травив при допомозі контолерів-вертухаїв....
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15.07.2023 11:50 Ответить
"служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку" (с) Такі "зразки" ФСБ-шники на олімпіаді в Сочі робили, а зараз і грузинів навчили.
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15.07.2023 09:10 Ответить
+💯!

І ми не здиауємось, коли взнаємо, що лаборантом там працює якийсь Іван.. ішвілі
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15.07.2023 09:37 Ответить
аналізи це скарб?
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15.07.2023 09:10 Ответить
Це намагання підміни
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15.07.2023 09:38 Ответить
Гівно путлера ото таємниця, а тут... мабуть фетишист.
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15.07.2023 09:11 Ответить
Стійко засмердило руснявьім міром...
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15.07.2023 09:15 Ответить
Світова сенсація.
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15.07.2023 09:16 Ответить
Респект польским врачам за попытку узнать правду о состоянии Михи
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15.07.2023 09:16 Ответить
иванишвили охраняет права заключенного ....
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15.07.2023 09:16 Ответить
Ось дійсно побарабану на цього тіпа Саакашвілі.Він теж додався до того щоб краіною керувала "какая разніца".За ради своіх політичних амбіцій він допоміг превисти ди влади популістів з агентурою.
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15.07.2023 09:21 Ответить
Саакашвілі надав аналізи лікарю добровільно, а влада Грузії пограбувала лікаря і спалилася. Схоже, дійсно отруїли.
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15.07.2023 09:22 Ответить
Бж Грузия так позорится, ради чего? стыдоба
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15.07.2023 09:26 Ответить
Не Грузія, а "Кацапська мєчта"
Далі ви зрозуміли
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15.07.2023 09:40 Ответить
мрія грузинська УКРАЇНА-2
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15.07.2023 11:52 Ответить
Тобто офіційний зразок дозволили, а неофіційний не дозволили? Це означає, що зразки різні, чи що?
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15.07.2023 09:38 Ответить
Офіційний пройшов сім ступенів очистки, а неофіційний забруднений кацапським інгредієнтами

Якось так, алімпіяда в сочі-2
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15.07.2023 09:43 Ответить
Столько внимания говну этого мудака!
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15.07.2023 09:51 Ответить
гімну гамна...
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15.07.2023 10:00 Ответить
І окуляри з гівна.
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15.07.2023 11:08 Ответить
Шо це за гамериканець тут шастає по Цензору? Втік до Гамерики від призову?
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15.07.2023 11:12 Ответить
А шоб було аби у *****, хтось вкрав какашуху? 🤔
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15.07.2023 09:55 Ответить
Нинішня Грузія - то расєюшка, мать её... Грустно...
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15.07.2023 09:55 Ответить
Зяма свої аналізи теж не оприлюднив і це дає підставу вважати що він наркоман.
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15.07.2023 10:07 Ответить
С льохкім паром ще раз.
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15.07.2023 10:56 Ответить
Gruzinski shapito cirk.....
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15.07.2023 10:10 Ответить
******* "керівництво" Грузії має усвідомити що вони опиняться за гратими скоріше як вони собі це можуть припускати і захисту від московії не буде, бо і її не буде.
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15.07.2023 10:26 Ответить
Це могло бути і волосся, яке теж вкаже на отруєння.
Просто волосся не з голови, якщо Саакашвілі побритий.
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15.07.2023 10:30 Ответить
Після Міхо Грузія лягла під кацапів
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15.07.2023 10:36 Ответить
Мені якость наср...ти на цього нарцисного карлссона.
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15.07.2023 10:39 Ответить
Привіт Брайтон Біч.
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15.07.2023 11:13 Ответить
У Саакашвили украинское гражданство. Если не защищать своих граждан то о страну будут вытирать ноги все кому не лень.
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15.07.2023 11:46 Ответить
в черговий раз спостерігаю накиди т.з. українців на особистого ворога путлєра...то виникає питання на чиєму вони боці?
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15.07.2023 11:50 Ответить
Цей "ворог Кацапії" підписав не оспорюючи все, що Пулу потрібно було, визнав окремими республіками окуповані території, ще й збільшив товарооборот з Кацапією в порівнянні до вторгнення.
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15.07.2023 15:56 Ответить
ось що буває коли країна лягає під москалоту.
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15.07.2023 11:53 Ответить
Мабуть за Михайлові какашки-пісяшки добре платять
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15.07.2023 14:20 Ответить
 
 