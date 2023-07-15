Польский врач пытался похитить анализы Саакашвили, - власть Грузии. ВИДЕО
Пенитенциарная служба Грузии заявила, что командированные Польшей врачи для обследования третьего грузинского президента, гражданина Украины Михеила Саакашвили, пытались незаконно забрать образец его анализов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
В пенитенциарной службе Грузии утверждают, что во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".
"В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке", – говорится в сообщении.
Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".
Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.
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Грузинська влада скурвилась, вибачайте, прокацапилась!
Гадя після цього приєдналася до Медведчука,а Саак до зеленої банди.
профуруженщину с пониженой социальной ответственностью зовут Ясько.
Раз грузинська влада скурвилась, то и Михаїл скурвився?
Що він вже не особистий ворог ху&ла?
Він попросив вибачення, та Путлер його «простив»? А грузинська влада вибачилася та відпустила ?
Ні, сольдат. Путин- ху&ло, а М Саакошвили залишаться його ворогом таполоненим, якого він вбиває.
2. Он отрабатывал деньгу ***** и курченка с каломойским и ахмотовым бродя по улицам Киева и завывая как шафер на еврейской свадьбе - барИга, барИга, при этом не хера не делал а вёл роскошный образ жизни за мой и моего кума счёт. так какой же он враг ху..лу? Он стал его союзником против Украины гадя на страну которая его приютила и пятого президента во время
войны.
3. Так что Дрбест, путин конечно ху...ло, а Михуил остаётся говном и падлой работавшей на Парашу в Украине. А срок он получил за свои преступления во время своего президентства и за незаконное пересечение границы Грузии, какая бы говенная власть там не была.
4. Если оно, мразь гадившая в моей стране во время войны и жирующая тут за мой счёт, склеит ласты, я не расстроюсь, ибо сказано было - Unicuique secundum opera eius. Аминь.
Как там в песне поётся:
Этот день с Наемом, Егоркой и Серлещем
Эти гниды приближали как могли.
Саакашвілі травлять у Грузії, та ховають цю правду. До аналіз який може бути зроблений на Заході, може це встановити.
Усі злочини ху&ла мають бути покарані.
І Саакашвілі е один із багатех у цему списку
яка таємниця у аналізах Міші, якщо у них немає злочину "Кацапської мєчти"?👿
Грузинська влада скурвилась!
А ви свої аналізи про процедурі в мед.закладах оформляєте чи приносите з дому?) Незрозуміло?
По якій процедурі "зразок" у папері може бути правовим, якщо його можна підмінити, вже поза контролем процедури?
Ця історія вказує, що це все "мутняки"...
І ми не здиауємось, коли взнаємо, що лаборантом там працює якийсь Іван.. ішвілі
Далі ви зрозуміли
Якось так, алімпіяда в сочі-2
Просто волосся не з голови, якщо Саакашвілі побритий.