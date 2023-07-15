Польский врач пытался похитить анализы Саакашвили, - власть Грузии. ВИДЕО

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что командированные Польшей врачи для обследования третьего грузинского президента, гражданина Украины Михеила Саакашвили, пытались незаконно забрать образец его анализов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

В пенитенциарной службе Грузии утверждают, что во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".

"В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке", – говорится в сообщении.

Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

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