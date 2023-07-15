Пограничники обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия вражеский БПЛА. ВИДЕО
Во время непогоды наши пограничники обнаружили и уничтожили вражеский ударный беспилотник, используя стрелковое оружие.
Момент непосредственного уничтожения "шахеда" не был четко снят на видео, но все равно кадры получились очень эффектными, передает Цензор.НЕТ.
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Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video