Пограничники обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия вражеский БПЛА. ВИДЕО

Во время непогоды наши пограничники обнаружили и уничтожили вражеский ударный беспилотник, используя стрелковое оружие.

Момент непосредственного уничтожения "шахеда" не был четко снят на видео, но все равно кадры получились очень эффектными, передает Цензор.НЕТ.

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