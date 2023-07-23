Морпехи ВСУ обнаружили и уничтожили боекомплект российской БМП. ВИДЕО

Боекомплект российской БМП сдетонировал благодаря работе украинских воинов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Аэронавты, передает Цензор.НЕТ.

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