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Морпехи ВСУ обнаружили и уничтожили боекомплект российской БМП. ВИДЕО

Боекомплект российской БМП сдетонировал благодаря работе украинских воинов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Аэронавты, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 32 ОМБр ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (6916) ВСУ (6587) БМП (399)


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прям шахид-мобиль какой-то
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23.07.2023 11:52 Ответить
І чорних пакетів нікому не потрібно. Економно та екологічно
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23.07.2023 12:12 Ответить
неточний заголовок. насправді БМП було знищено. А те, що здетонував БК - та то таке...
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23.07.2023 13:29 Ответить
Вони що на БМП снаряди підвозять,********** до КПВТ не мали би так рвонуть.
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23.07.2023 13:59 Ответить
Ніколи БМП не оснащувалися КПВТ. Ви переплутали з БТРом.
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23.07.2023 15:12 Ответить
Та так Ви праві в основному *катався*на БТРі він вічно клинив тому вліз в голову,та й уже ст.склеротік.
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23.07.2023 15:25 Ответить
А я "катався" на БМП-1 навідником-оператором.
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23.07.2023 15:31 Ответить
 
 