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Воины 32 ОМБр ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Военные Вооруженных сил Украины продолжают активно защищать территорию Харьковской области. Так бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Автор: 

уничтожение (6916) Купянск (634)


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