Воины 32 ОМБр ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Военные Вооруженных сил Украины продолжают активно защищать территорию Харьковской области. Так бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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