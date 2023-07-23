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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 241 960 человек (+630 за сутки), 4151 танк, 4658 артсистем, 8105 бронированных машин. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 23 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 241 960 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 241 960 (+630) человек ликвидировано,

танков - 4151 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8105 (+9) ед,

артиллерийских систем - 4658 (+29) ед,

РСЗО - 697 (+4) ед,

средства ПВО - 451 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3958 (+14),

крылатые ракеты - 1298 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед,

специальная техника - 696 (+5).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 241 960 человек (+630 за сутки), 4151 танк, 4658 артсистем, 8105 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Дякую, хлопці! Як завжди на висоті! Кацапська арта і танки палають! Слава ЗСУ, слава Україні!
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23.07.2023 08:14 Ответить
Героям слава !!
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23.07.2023 10:02 Ответить
Танки утилізовали, молодці.
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23.07.2023 08:15 Ответить
Дякуемо Вам !!!!!
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23.07.2023 08:19 Ответить
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23.07.2023 08:21 Ответить
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3438 день.
74 одиниці техніки та 630 чумардосів. Арта 33, логістика та броня присутні (танків 11!). ППО:спецтехніка 3:5. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 241 000!!! майже, як таке місто, як Нижньокамськ ...
Ця назва навіває слова пісні про життя в містах на периферії Мордора https://www.youtube.com/watch?v=b9xwkBBhtQo
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23.07.2023 09:44 Ответить
 
 