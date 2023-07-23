Артиллерия 3 ОТБр нанесла сокрушительный удар по скоплению врага. ВИДЕО

Артиллерия 3-й отдельной танковой Железной бригады нанесла сокрушительный удар по скоплению врага. Сначала бойцы из дрона ликвидировали группу скрывавшихся в лесу оккупантов. Впоследствии граната прилетела по контрольно-наблюдательному пункту врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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