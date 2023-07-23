Бойцы теробороны уничтожили на востоке Украины вражескую БМП-1. ВИДЕО
Бойцы 100-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны на востоке Украины точным ударом из самоходной 155-мм гаубицы FH-70 уничтожили вражескую БМП-1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.
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Gary Grant
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Mykola Korzh #551971
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Алексей Королевский #552373
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