Бойцы теробороны уничтожили на востоке Украины вражескую БМП-1. ВИДЕО

Бойцы 100-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны на востоке Украины точным ударом из самоходной 155-мм гаубицы FH-70 уничтожили вражескую БМП-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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