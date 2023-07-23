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Бойцы теробороны уничтожили на востоке Украины вражескую БМП-1. ВИДЕО

Бойцы 100-й Отдельной Бригады Территориальной Обороны на востоке Украины точным ударом из самоходной 155-мм гаубицы FH-70 уничтожили вражескую БМП-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (6916) БМП (399)


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Scooter одобряет.👍
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23.07.2023 13:00 Ответить
Bull!!!
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23.07.2023 13:01 Ответить
Підари повинні розуміти що кожна людина в незалежності від віку і статі є теробороною. Хромі, сліпі, старі, каліки всі вас підарів будуть вбивати всіми методами
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23.07.2023 13:06 Ответить
Konjechno prijatno, no po-mojemu dlja 'vojennih novostjeij' kak-to malovato, i na 'kontrnastupljenjije' njepohozhe. Dazhe Krimskij most po-nastojashchemu njesmoglji razrushitj, nanjesjonnije povrezhdjenjija njesravnjimi s povrezdjenjijami posljednjih dnjeij v Odesse. Chto-to javna njeidjot po Ukrainskomu planu. A chto 'njeidjot'? Ilji vanjki nauchiljisj vojevatj?
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23.07.2023 14:28 Ответить
Це максимальний рівень на що спроможні ВСУ? Не зруйнувати якесь кацапське місто,а лише одне бмп.
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23.07.2023 18:18 Ответить
Так, новина не весела...
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23.07.2023 19:19 Ответить
Ви бачити їхні міста? Нащо їх руйнувати?
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23.07.2023 22:03 Ответить
На додаток до iснуючего.
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24.07.2023 09:55 Ответить
 
 