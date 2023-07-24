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Новости Видео Война
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Боевая работа украинского экипажа САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО

Бойцы экипажа украинской САУ 2С1 "Гвоздика" опубликовали видеозапись с фрагментом своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана несколькими камерами, установленными в корпусе установки и фиксировавшими работу всех бойцов.

"Почувствуй себя членом экипажа САУ 2с1 "Гвоздика"", - написали артиллеристы в комментарии к видео.

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боевые действия (4044) САУ (208)


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Респект екіпажу української САУ 2С1 " Гвоздика " , її винахідникам та виробникам !!!
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24.07.2023 11:26 Ответить
Полетіли "кошицькі кнедлики"!
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24.07.2023 11:27 Ответить
просто космические технологии

ребятам большое спасибо...здоровья...и побольше снарядов
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24.07.2023 11:29 Ответить
Туда надо подвод чистого кислорода.
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24.07.2023 14:53 Ответить
 
 