Боевая работа украинского экипажа САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО

Бойцы экипажа украинской САУ 2С1 "Гвоздика" опубликовали видеозапись с фрагментом своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана несколькими камерами, установленными в корпусе установки и фиксировавшими работу всех бойцов.

"Почувствуй себя членом экипажа САУ 2с1 "Гвоздика"", - написали артиллеристы в комментарии к видео.

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