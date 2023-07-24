Боевая работа украинского экипажа САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО
Бойцы экипажа украинской САУ 2С1 "Гвоздика" опубликовали видеозапись с фрагментом своей боевой работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана несколькими камерами, установленными в корпусе установки и фиксировавшими работу всех бойцов.
"Почувствуй себя членом экипажа САУ 2с1 "Гвоздика"", - написали артиллеристы в комментарии к видео.
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ребятам большое спасибо...здоровья...и побольше снарядов