Артиллеристы мощно ударили по месту зарядки "Града" оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили место зарядки вражеского РСЗО "Град" с боекомплектом. К тому же наши защитники уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов и места укрытия личного состава противника.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ

Смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили новую партию вражеской техники и ликвидировали 40 оккупантов. ВИДЕО