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Артиллеристы мощно ударили по месту зарядки "Града" оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили место зарядки вражеского РСЗО "Град" с боекомплектом. К тому же наши защитники уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов и места укрытия личного состава противника.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ

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уничтожение (6931) РСЗО (195)


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47,ви крутезні!!
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24.07.2023 16:49 Ответить
Бог у поміч, господарям!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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24.07.2023 16:57 Ответить
Чудовий результат без переплат
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24.07.2023 17:26 Ответить
Якесь село ще ціленьке було.
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24.07.2023 19:37 Ответить
 
 