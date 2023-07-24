Артиллеристы мощно ударили по месту зарядки "Града" оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили место зарядки вражеского РСЗО "Град" с боекомплектом. К тому же наши защитники уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов и места укрытия личного состава противника.
Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ
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