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Артилеристи потужно вдарили по місцю заряджання "Града" окупантів. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої артилерійської бригади знищили місце заряджання ворожого РСЗВ "Град" з боєкомплектом. До того ж, наші захисники знищили командно-спостережний пункт окупантів та місця укриття особового складу противника.

Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

Дивіться також: Бійці 66 ОМБр знищили три танки та БМП окупантів. ВIДЕО

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знищення (7243) РСЗВ (208)


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47,ви крутезні!!
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24.07.2023 16:49 Відповісти
Бог у поміч, господарям!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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24.07.2023 16:57 Відповісти
Чудовий результат без переплат
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24.07.2023 17:26 Відповісти
Якесь село ще ціленьке було.
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24.07.2023 19:37 Відповісти
 
 