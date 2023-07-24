Артилеристи потужно вдарили по місцю заряджання "Града" окупантів. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої артилерійської бригади знищили місце заряджання ворожого РСЗВ "Град" з боєкомплектом. До того ж, наші захисники знищили командно-спостережний пункт окупантів та місця укриття особового складу противника.

Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

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