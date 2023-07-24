УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15201 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 300 5

Бійці 66 ОМБр знищили три танки та БМП окупантів. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади з розрахунку "Стугна-П" знищили 3 ворожі танки та БМП окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади.

Також дивіться: Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після влучання ракети РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО безпілотника

Автор: 

танк (2067) БМП (411) 66 окрема механізована бригада (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красівоє...
показати весь коментар
24.07.2023 16:16 Відповісти
очень
показати весь коментар
24.07.2023 16:26 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 16:29 Відповісти
Хлопці, вбийте їх усіх!
показати весь коментар
24.07.2023 16:37 Відповісти
Тапком их, тапком!!!
показати весь коментар
24.07.2023 16:40 Відповісти
 
 