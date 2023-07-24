Бійці 66 ОМБр знищили три танки та БМП окупантів. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади з розрахунку "Стугна-П" знищили 3 ворожі танки та БМП окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади.

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