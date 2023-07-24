Бойцы 66 ОМБр уничтожили три танка и БМП оккупантов. ВИДЕО

Воины 66-й отдельной механизированной бригады из расчета "Стугна-П" уничтожили 3 вражеских танка и БМП оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице 66-й отдельной механизированной бригады.

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