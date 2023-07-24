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Бойцы 66 ОМБр уничтожили три танка и БМП оккупантов. ВИДЕО

Воины 66-й отдельной механизированной бригады из расчета "Стугна-П" уничтожили 3 вражеских танка и БМП оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице 66-й отдельной механизированной бригады.

Смотрите: Бойцы теробороны уничтожили на востоке Украины вражескую БМП-1. ВИДЕО

танк (2256) БМП (401) 66 отдельная механизированная бригада (29)


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красівоє...
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24.07.2023 16:16 Ответить
очень
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24.07.2023 16:26 Ответить
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24.07.2023 16:29 Ответить
Хлопці, вбийте їх усіх!
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24.07.2023 16:37 Ответить
Тапком их, тапком!!!
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24.07.2023 16:40 Ответить
 
 