Бойцы 66 ОМБр уничтожили три танка и БМП оккупантов. ВИДЕО
Воины 66-й отдельной механизированной бригады из расчета "Стугна-П" уничтожили 3 вражеских танка и БМП оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице 66-й отдельной механизированной бригады.
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Ирина Александра
показать весь комментарий24.07.2023 16:16 Ответить Мне нравится 10
Влад В #552760
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Максім ХОЙ #398010
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Nick Nemo
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