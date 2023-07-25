В России начался суд над 18 военными батальона "Айдар". ВIДЕО
В России начался суд над 18 военнослужащими батальона "Айдар".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Заседание проходит в Южном окружном военном суде РФ.
Украинским защитникам инкриминируют якобы "участие в террористической организации", "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" так называемой "ДНР".
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+28 Ан Мур
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+23 ольга гусева #394320
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Але ж відео ліше 6 хвилин було, можливо. всі вже сдохлє
А где " геройская " Надька Савченко?
Летчица, бл.......ь
С ее жаждой славы и пиара
Надька давно бы уже засветилась
На МАРАФОНЕ
Тем паче там столько ее дружков
"Ділиться досвідом" з новачками.
Но судя по всему
Надьку еще в молодости завербовали
Российские спецслужбы
Они помогли ей попасть в летное училище
В Ирак
Все эти НЕОЖИДАННЫЕ звезды
Не случайны
Все эти Савченки
Шарии
Арестовичи
Пипл хавает....
Летчица, бл.......ь
Просто бл........ь
орда,кацапи - ви ПІДАРИ КОНЧЕНІ!