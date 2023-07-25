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В России начался суд над 18 военными батальона "Айдар". ВIДЕО

В России начался суд над 18 военнослужащими батальона "Айдар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Заседание проходит в Южном окружном военном суде РФ.

Украинским защитникам инкриминируют якобы "участие в террористической организации", "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" так называемой "ДНР".

Также читайте: Заместитель командира подразделения батальона "Айдар" Денис Мурыга в России приговорен к 16 годам колонии. ВИДЕО

Автор: 

россия (95546) Айдар (167)


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Топ комментарии
+28
адміни, чому словао "суд" не взяли в лапки?
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25.07.2023 13:55
+23
Хлопчики, тримайтеся!худі такі😢!
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25.07.2023 13:53
+23
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
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25.07.2023 13:56
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А своїх ''вагнерівців'' терористами не вважають, не судять?! Козлии
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25.07.2023 13:53 Ответить
Єто наші сукіни дєті.
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25.07.2023 14:08 Ответить
Хлопчики, тримайтеся!худі такі😢!
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25.07.2023 13:53 Ответить
адміни, чому словао "суд" не взяли в лапки?
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25.07.2023 13:55 Ответить
Главный суд будет над ****** и его кликой.
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25.07.2023 13:56 Ответить
ЗСУ з півдня зайшли в Кліщеєвку і разбили россійских десант
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25.07.2023 13:56 Ответить
Я думаю що кацапотварюк там закасетонили.
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25.07.2023 14:32 Ответить
ні. Та й відео є, де вони ще живі на ціх маркерах. Кацапня зайшла в пастку і гарно отримала, але не всі на скрині мертві.
Але ж відео ліше 6 хвилин було, можливо. всі вже сдохлє
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25.07.2023 18:03 Ответить
Давно хочу узнать
А где " геройская " Надька Савченко?
Летчица, бл.......ь
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25.07.2023 13:56 Ответить
як не дивно, в ЗМІ були повідомлення, що насправді воює в ЗСУ. Де і ким воює - не уточнялось. Вона по військовій спеціальності - штурман гелікотпера
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25.07.2023 13:59 Ответить
Не верю
С ее жаждой славы и пиара
Надька давно бы уже засветилась
На МАРАФОНЕ
Тем паче там столько ее дружков
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25.07.2023 14:07 Ответить
она воен мозгоправ я как её личико и сраку увидел так челюсть подбирал но 1 е к ней не кто не ходит её не допускают в круг общения
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25.07.2023 14:14 Ответить
Де вона воює? Я читала в соцмережах, що її прилаштували в якийсь навчальний центр.
"Ділиться досвідом" з новачками.
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25.07.2023 14:19 Ответить
надька савченко потрібно писати з маленьких літер.вона здала ще в 15 році АЙДАРівців!
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25.07.2023 14:00 Ответить
а до чого тут фсбшниця?
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25.07.2023 14:06 Ответить
Я свечку не держала
Но судя по всему
Надьку еще в молодости завербовали
Российские спецслужбы
Они помогли ей попасть в летное училище
В Ирак
Все эти НЕОЖИДАННЫЕ звезды
Не случайны
Все эти Савченки
Шарии
Арестовичи
Пипл хавает....
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25.07.2023 14:12 Ответить
ВИ ЩО?!?!? --- "Надія є символом незламності українського духу та героїзму, символом того, як треба захищати і любити Україну. Символом нашої перемоги!", - П.Порошенко,-------------Чи він нічого не знав???,,Чи нехтів знати???,,Чи знав,але мовчав??,,,--- як не крути,виходить щось не дуже здорово,мяко кажучи,
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25.07.2023 14:37 Ответить
На мові ні??,
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25.07.2023 15:18 Ответить
Тоді прийдеться перейти на собачу,),,---Я,в отличии от вас,),не спец в большой пАлитеке,),Скажу так,постараюсь покороче,---Вы,написали-Полный Бред!,во вторыхПрисваивая человеку,звание,Героя Украины,нужно давать отчет,--Народу!,,и себе!,(,а "в долгую",эта скажем так власть,сыграла только с А,Музычко, и Его движением, ПОТОМУ ЧТО!!!,Это им,было Не нужно!,(,
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25.07.2023 15:28 Ответить
Летчица, бл.......ь
Просто бл........ь
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25.07.2023 15:40 Ответить
А де командири, які наказали їм здатися? Мовчать?
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25.07.2023 13:57 Ответить
Хто і коли наказував здатися бійцям Айдару?
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25.07.2023 13:58 Ответить
агов американці ! тож хто терорист ? країна окупант ? чи ті хто захищає свою країну в складі ЗСУ ? бо виходить що ви постачаєте зброю терористам ! може пора розставити крапки над І ?
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25.07.2023 13:57 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ! СМЕРТЬ ворогам!
орда,кацапи - ви ПІДАРИ КОНЧЕНІ!
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25.07.2023 13:58 Ответить
А нам що немає кого судити? Щоб потім обміняти?
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25.07.2023 13:58 Ответить
А зелені воші операцію по затриманню вагнерівців злили, ще до вторгнення.
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25.07.2023 14:17 Ответить
Сюр - представники незаконного террористичного угруповання намагаються "судити" військових держави, які не зрадили присязі і протистояли незаконним збройним формуванням незаконного квазідержавного утворення.
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25.07.2023 13:59 Ответить
Це засрашка "судить".Ну в принципі це давно і є незаконне терористичне угруповання. А цивілізований світ тільки і може занепокоюватися цим фактом та турбуватися. Наша планета в анусі.
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25.07.2023 14:08 Ответить
"Зміна конституційного ладу в днр..." Оруелл в гробу крутиться як динамо машина 🤦
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25.07.2023 14:03 Ответить
Якої конституції? якої бл.днр?
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25.07.2023 14:09 Ответить
ruZke-Kurwy!!!
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25.07.2023 14:13 Ответить
а де наша влада.чому мовчить дермак.зе.і пр.де наш консул.де звернення в ООН в Євросуд ПАРЄ ГААГУ і пр. де адвокат бакан .хай покаже на що здатен.це тобі не з голою ж... по сцені плясать .
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25.07.2023 14:26 Ответить
Кстати давно надо было начать ликвидацию лугандонских "судей" и "прокуров" а то слишком хорошо им живется.
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25.07.2023 14:34 Ответить
марна праця ,все равно обменяют
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25.07.2023 14:56 Ответить
Kangaroo court.....(c)
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25.07.2023 15:09 Ответить
в Украине тоже есть открытые суды по оккупантам? или их куда то прячут и на обмен
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25.07.2023 15:10 Ответить
,,Суд" треба взяти в лапки!
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25.07.2023 15:13 Ответить
Заочно? Так як у нас?
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25.07.2023 15:17 Ответить
 
 