В России начался суд над 18 военными батальона "Айдар". ВIДЕО

В России начался суд над 18 военнослужащими батальона "Айдар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Заседание проходит в Южном окружном военном суде РФ.

Украинским защитникам инкриминируют якобы "участие в террористической организации", "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" так называемой "ДНР".

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