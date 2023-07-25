У Росії розпочався суд над 18 військовими батальйону "Айдар". ВIДЕО

У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону "Айдар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Засідання відбувається у Південному окружному військовому суді РФ.

Українським захисникам інкримінують нібито "участь у терористичній організації", "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу" так званої "ДНР".

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