У Росії розпочався суд над 18 військовими батальйону "Айдар". ВIДЕО
У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону "Айдар".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Засідання відбувається у Південному окружному військовому суді РФ.
Українським захисникам інкримінують нібито "участь у терористичній організації", "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу" так званої "ДНР".
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Топ коментарі
+28 Ан Мур
показати весь коментар25.07.2023 13:55
+23 ольга гусева #394320
показати весь коментар25.07.2023 13:53
+23 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар25.07.2023 13:56
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Але ж відео ліше 6 хвилин було, можливо. всі вже сдохлє
А где " геройская " Надька Савченко?
Летчица, бл.......ь
С ее жаждой славы и пиара
Надька давно бы уже засветилась
На МАРАФОНЕ
Тем паче там столько ее дружков
"Ділиться досвідом" з новачками.
Но судя по всему
Надьку еще в молодости завербовали
Российские спецслужбы
Они помогли ей попасть в летное училище
В Ирак
Все эти НЕОЖИДАННЫЕ звезды
Не случайны
Все эти Савченки
Шарии
Арестовичи
Пипл хавает....
Летчица, бл.......ь
Просто бл........ь
орда,кацапи - ви ПІДАРИ КОНЧЕНІ!