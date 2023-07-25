На временно оккупированной Херсонщине наши спецназовцы уничтожают российскую технику. ВИДЕО
Украинские спецназовцы на разных участках юга продолжают с помощью дронов "Мавик" днем обнаруживать спрятанную российскую технику, а ночью с помощью украинского дрона "PERUN" ее уничтожать. В этот раз нашим бойцам удалось уничтожить вражеский грузовик "КамАЗ", БМП и гаубицу Д-20 оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
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Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий25.07.2023 23:45 Ответить Мне нравится 4
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.07.2023 00:42 Ответить Мне нравится 1
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