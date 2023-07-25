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На временно оккупированной Херсонщине наши спецназовцы уничтожают российскую технику. ВИДЕО

Украинские спецназовцы на разных участках юга продолжают с помощью дронов "Мавик" днем обнаруживать спрятанную российскую технику, а ночью с помощью украинского дрона "PERUN" ее уничтожать. В этот раз нашим бойцам удалось уничтожить вражеский грузовик "КамАЗ", БМП и гаубицу Д-20 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

Автор: 

уничтожение (6931) БМП (401) Херсонская область (4772)


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це вже не перше відео де видно що нашим нічним бомберам неякісні бомби почали постачати - не відбувається детонація.
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25.07.2023 23:45 Ответить
Знов 2 не зробили...
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26.07.2023 00:42 Ответить
 
 