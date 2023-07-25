На временно оккупированной Херсонщине наши спецназовцы уничтожают российскую технику. ВИДЕО

Украинские спецназовцы на разных участках юга продолжают с помощью дронов "Мавик" днем обнаруживать спрятанную российскую технику, а ночью с помощью украинского дрона "PERUN" ее уничтожать. В этот раз нашим бойцам удалось уничтожить вражеский грузовик "КамАЗ", БМП и гаубицу Д-20 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.