На тимчасово окупованій Херсонщині наші спецпризначенці нищать російську техніку. ВIДЕО
Українські спецпризначенці на різних ділянках Півдня продовжують за допомогою дронів "Мавик" вдень виявляти приховану російську техніку, а вночі за допомогою українського дрона "PERUN" її знищувати. Цього разу нашим бійцям вдалося знищити ворожу вантажівку "КамАЗ", БМП та гаубицю Д-20 окупантів.
Відповідне відео опублікував у телеграм-каналі нардеп Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
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Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар25.07.2023 23:45 Відповісти Мені подобається 4
Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.07.2023 00:42 Відповісти Мені подобається 1
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