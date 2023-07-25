На тимчасово окупованій Херсонщині наші спецпризначенці нищать російську техніку. ВIДЕО

Українські спецпризначенці на різних ділянках Півдня продовжують за допомогою дронів "Мавик" вдень виявляти приховану російську техніку, а вночі за допомогою українського дрона "PERUN" її знищувати. Цього разу нашим бійцям вдалося знищити ворожу вантажівку "КамАЗ", БМП та гаубицю Д-20 окупантів.

Відповідне відео опублікував у телеграм-каналі нардеп Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.