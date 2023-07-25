УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 982 2

На тимчасово окупованій Херсонщині наші спецпризначенці нищать російську техніку. ВIДЕО

Українські спецпризначенці на різних ділянках Півдня продовжують за допомогою дронів "Мавик" вдень виявляти приховану російську техніку, а вночі за допомогою українського дрона "PERUN" її знищувати. Цього разу нашим бійцям вдалося знищити ворожу вантажівку "КамАЗ", БМП та гаубицю Д-20 окупантів.

Відповідне відео опублікував у телеграм-каналі нардеп Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Автор: 

знищення (7243) БМП (411) Херсонська область (5759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вже не перше відео де видно що нашим нічним бомберам неякісні бомби почали постачати - не відбувається детонація.
показати весь коментар
25.07.2023 23:45 Відповісти
Знов 2 не зробили...
показати весь коментар
26.07.2023 00:42 Відповісти
 
 