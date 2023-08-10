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Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская установка РСЗО. ВИДЕО +18

Украинские воины уничтожили вражескую установку РСЗО и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с телами ликвидированных оккупантов и перевернутой установкой.

Читайте также: ВСУ с помощью HIMARS уничтожают российский РСЗО "Ураган" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+65
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10.08.2023 14:33
+61
ну вмієте настрій підняти
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10.08.2023 14:33
+46
Прилягли трохи перепочіть перед захватом Києва. Асфабадітєлі я
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10.08.2023 14:32
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10.08.2023 14:32 Ответить
Судя по местости- єто юг причем хороший. Районі Олешок- Геническа- єта полоса юга
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10.08.2023 17:13 Ответить
Прилягли трохи перепочіть перед захватом Києва. Асфабадітєлі я
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10.08.2023 14:32 Ответить
Їхали вбивати дітей у мирних українських містах, але не доїхали
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10.08.2023 16:05 Ответить
Хорошо что не дали руZZким тварям доехать. Пока всех руZZких именно так не успокоим, Украина в безопасности не будет
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10.08.2023 18:12 Ответить
ну вмієте настрій підняти
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10.08.2023 14:33 Ответить
Здохлі рашисти завжди підіймають настрій.
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10.08.2023 21:09 Ответить
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10.08.2023 14:33 Ответить
мамааааа прієжай ти мєня забєріііі
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10.08.2023 14:35 Ответить
"В углу заплачєт мать-старушка, слєзу із глаз смахньот отєц. Автомобіль от командиров прінєс ім отприска конєц"
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10.08.2023 14:38 Ответить
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10.08.2023 15:31 Ответить
Робота ДРГ. Жодних слідів артилерійського, чи повфтряно-бомбового ураження. Схоже, працювали у тлу ворога.
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10.08.2023 14:35 Ответить
Фігасє немає слідів, кабіну розворотило прямим влучанням, аж колеса повідлітали.
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10.08.2023 15:36 Ответить
Повторю ще раз - у кабіну могли втрапити з РПГ, але точно не з і сивольної артилерії, чи авіабомбю. Отже це не оьстріл, а таки ДРГ.
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10.08.2023 16:12 Ответить
Ракета M30A1, з БЧ у вигляді 180`000 кульок з вольфраму карбіду - воронки майже не дає. Але при цьому в радіусі 10-20 метрів все вибухає від тиску хвилі отих кульок. А в радіусі 50-100 метрів - зона суцільного ураження, в т.ч. легкоброньованих цілей. І багато техніки займаються і згоряють (а іноді - і вибухають) якраз з-за того, що хвиля кульок перебиває/пробиває в купі місць паливопроводи, баки, маслопроводи, капсуля, пороха тощо...
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10.08.2023 23:24 Ответить
Що то пішло не так…
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10.08.2023 14:35 Ответить
Схоже, все пішло не так 😁
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10.08.2023 14:37 Ответить
Po planu, prosto - po grafiku!
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10.08.2023 15:09 Ответить
Great way to start my Thursday! Thank you ZSU 👍😁
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10.08.2023 14:35 Ответить
Красивое.
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10.08.2023 14:36 Ответить
Дохлих рашистських мерзенних вбивць забагато не буває...
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10.08.2023 14:37 Ответить
Свині втомилися і прилягли.
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10.08.2023 14:37 Ответить
―Профессия - игра на балалайке по трактирам. Причина смерти - удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал".
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10.08.2023 14:40 Ответить
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10.08.2023 14:41 Ответить
Даже клички собак пишутся с большой буквы!
Ату сынок коля погиб, ***
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10.08.2023 14:54 Ответить
Ставлю клас, супер що здох.
Головне мама пише ім'я сина з маленької літери, скрєпи мля ...
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10.08.2023 14:58 Ответить
поменяла мама колю на Калину.
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10.08.2023 15:59 Ответить
Коля зробив правильний вибір. Ставлю Колі клас.
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10.08.2023 17:17 Ответить
І шо з іблом у касаба?
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10.08.2023 19:38 Ответить
Що ж це за територія така кацапія, що для кацапів краще здохнути десь в степу в місці про яке до війни вони ніколи не чули ніж продовжити там існувати.
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10.08.2023 14:43 Ответить
кацапи подохли, то і хрен з ними... залізяка на колеспх ще має деякі деталі для ремонтів... колеса цілі... потрібно евакуювати.
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10.08.2023 14:48 Ответить
еще и карандаши целые)
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10.08.2023 14:51 Ответить
кабіну поміняти і ще буде по кацапах працювати.
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10.08.2023 15:50 Ответить
І нікто нє узнаєт где могілка твоя!
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10.08.2023 14:50 Ответить
схоже, що на міну наїхали.
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10.08.2023 14:56 Ответить
На 45 сек., гарно видно що град побит шрапнелью як сито...
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10.08.2023 15:02 Ответить
Мина не способна перевернуть столько тонн, разве что морская 😀
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10.08.2023 15:10 Ответить
упс не вийшло спасти отрєб'є з даунбаса
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10.08.2023 15:08 Ответить
Ви все врёте! Трупы свежие и шевеляца . Эта фсе фаташоп! Патерь нет, киев за три дня, доллар это ничем не подкрепленная бумаж....
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10.08.2023 15:09 Ответить
Не треба нічого питати - погань приїхала підзаробити. Відповідно виходити виключно з цього.
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10.08.2023 15:10 Ответить
Красота, вы молодцы парни, сделали мне четверг сегодня) Берегите себя ребятки!
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10.08.2023 15:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w Моя любима пісня останніх півтора року з цього приводу.
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10.08.2023 15:32 Ответить
Колёса надо снять - пригодятся!
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10.08.2023 15:41 Ответить
Там півмашини піде в роботу. Цих битків - як грязі, в т.ч. наших. З трьох-п'яти битих збирають одну робочу.
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10.08.2023 23:17 Ответить
Добре,але катастрофічно мало!
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10.08.2023 15:43 Ответить
А кувалдой по лбу - а вдруг они притворились.
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10.08.2023 15:51 Ответить
Та не "тіла" дохлих кацапів. Це, в кращому випадку, "трупи".
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10.08.2023 15:51 Ответить
В польській мові є ще таке слово - трухло. ( дохла тварина).
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11.08.2023 01:09 Ответить
Отличное видео, супер!
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10.08.2023 16:13 Ответить
Странно что не сдетонировал боекомплект!
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10.08.2023 16:21 Ответить
Не пощастило міннападу, жмурів ретельно зафіксують і передадуть. Доведеться відслинювать гробові вдоволеним оркосамкам. Хе-хе, ********* цього воєваки....
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10.08.2023 16:22 Ответить
"виходіла на бєрєг катюша,
на висооокій бєрєг, на крутоооой"

а зпід берегу : "доброго вечору, ми з України"
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10.08.2023 17:52 Ответить
Это контрнаступление которе "захлебнулось" ?
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10.08.2023 18:11 Ответить
Нє, це ті невмирущі розрахунки арти, які одразу після втрати машини від 155мм чи хаймарса, біжать отримувати "зі зберігання, де всього МНОГА".
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10.08.2023 23:15 Ответить
....лежить в перчатках,щоб не оставлять отпечатків...
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10.08.2023 18:20 Ответить
Ці потвори вбивали наших жінок і дітей, руйнували лікарні, школи, дитячі садочки і будинки громадян. Туди їм дорога!
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10.08.2023 18:29 Ответить
Оце я розумію влучання!
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10.08.2023 18:44 Ответить
ДПС ВСУ: А як обганяв? А як підрізав?
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10.08.2023 19:41 Ответить
куріння вбиває.
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10.08.2023 20:38 Ответить
ну ***** ж ти приперлося сюди з якогось анадирю? тепер відпочиває в теплих краях...
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10.08.2023 21:42 Ответить
О, жареная кацапсятина в собственном соку. Попытка захватить Украину обойдется вам, кацапы, в 30% ваших самцов. Лет на 50 забудете сюда дорогу, твари.
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10.08.2023 22:48 Ответить
А провокатори пишуть "та хєрня, вражають тільки кинуту техніку, на наступний день отримують зі зберігання - рашка ж на зберіганні мільйон танків і мільярд арти має - і вже насипають".

Он як розрахунки арти/рсзо "насипають" - один одному сємки насипають в задніх рядах концерту кобздона!
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10.08.2023 23:13 Ответить
Красота.
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11.08.2023 00:10 Ответить
Хто до нас з РСЗВ прийде, той від РСЗВ і загине.
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11.08.2023 07:33 Ответить
 
 