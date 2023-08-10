Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская установка РСЗО. ВИДЕО +18
Украинские воины уничтожили вражескую установку РСЗО и ее экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с телами ликвидированных оккупантов и перевернутой установкой.
Топ комментарии
+65 Mganga Zambezi #551726
показать весь комментарий10.08.2023 14:33
+61 Женя Зима
показать весь комментарий10.08.2023 14:33
+46 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий10.08.2023 14:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ату сынок коля погиб, ***
Головне мама пише ім'я сина з маленької літери, скрєпи мля ...
на висооокій бєрєг, на крутоооой"
а зпід берегу : "доброго вечору, ми з України"
Он як розрахунки арти/рсзо "насипають" - один одному сємки насипають в задніх рядах концерту кобздона!