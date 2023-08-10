Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская установка РСЗО. ВИДЕО +18

Украинские воины уничтожили вражескую установку РСЗО и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с телами ликвидированных оккупантов и перевернутой установкой.

Читайте также: ВСУ с помощью HIMARS уничтожают российский РСЗО "Ураган" на Запорожском направлении. ВИДЕО