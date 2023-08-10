Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа установка РСЗВ. ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили ворожу установку РСЗВ та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів та перевернута установка.

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