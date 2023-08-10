Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа установка РСЗВ. ВIДЕО 18+
Українські воїни знищили ворожу установку РСЗВ та її екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів та перевернута установка.
Топ коментарі
+65 Mganga Zambezi #551726
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+61 Женя Зима
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+46 Serhiy Talatynnik
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Ату сынок коля погиб, ***
Головне мама пише ім'я сина з маленької літери, скрєпи мля ...
на висооокій бєрєг, на крутоооой"
а зпід берегу : "доброго вечору, ми з України"
Он як розрахунки арти/рсзо "насипають" - один одному сємки насипають в задніх рядах концерту кобздона!