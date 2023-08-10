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Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа установка РСЗВ. ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили ворожу установку РСЗВ та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів та перевернута установка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за допомогою HIMARS знищують російську РСЗВ "Ураган" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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знищення (7235) РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+65
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10.08.2023 14:33
+61
ну вмієте настрій підняти
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10.08.2023 14:33
+46
Прилягли трохи перепочіть перед захватом Києва. Асфабадітєлі я
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10.08.2023 14:32
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10.08.2023 14:32 Відповісти
Судя по местости- єто юг причем хороший. Районі Олешок- Геническа- єта полоса юга
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10.08.2023 17:13 Відповісти
Прилягли трохи перепочіть перед захватом Києва. Асфабадітєлі я
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10.08.2023 14:32 Відповісти
Їхали вбивати дітей у мирних українських містах, але не доїхали
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10.08.2023 16:05 Відповісти
Хорошо что не дали руZZким тварям доехать. Пока всех руZZких именно так не успокоим, Украина в безопасности не будет
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10.08.2023 18:12 Відповісти
ну вмієте настрій підняти
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10.08.2023 14:33 Відповісти
Здохлі рашисти завжди підіймають настрій.
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10.08.2023 21:09 Відповісти
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10.08.2023 14:33 Відповісти
мамааааа прієжай ти мєня забєріііі
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10.08.2023 14:35 Відповісти
"В углу заплачєт мать-старушка, слєзу із глаз смахньот отєц. Автомобіль от командиров прінєс ім отприска конєц"
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10.08.2023 14:38 Відповісти
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10.08.2023 15:31 Відповісти
Робота ДРГ. Жодних слідів артилерійського, чи повфтряно-бомбового ураження. Схоже, працювали у тлу ворога.
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10.08.2023 14:35 Відповісти
Фігасє немає слідів, кабіну розворотило прямим влучанням, аж колеса повідлітали.
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10.08.2023 15:36 Відповісти
Повторю ще раз - у кабіну могли втрапити з РПГ, але точно не з і сивольної артилерії, чи авіабомбю. Отже це не оьстріл, а таки ДРГ.
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10.08.2023 16:12 Відповісти
Ракета M30A1, з БЧ у вигляді 180`000 кульок з вольфраму карбіду - воронки майже не дає. Але при цьому в радіусі 10-20 метрів все вибухає від тиску хвилі отих кульок. А в радіусі 50-100 метрів - зона суцільного ураження, в т.ч. легкоброньованих цілей. І багато техніки займаються і згоряють (а іноді - і вибухають) якраз з-за того, що хвиля кульок перебиває/пробиває в купі місць паливопроводи, баки, маслопроводи, капсуля, пороха тощо...
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10.08.2023 23:24 Відповісти
Що то пішло не так…
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10.08.2023 14:35 Відповісти
Схоже, все пішло не так 😁
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10.08.2023 14:37 Відповісти
Po planu, prosto - po grafiku!
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10.08.2023 15:09 Відповісти
Great way to start my Thursday! Thank you ZSU 👍😁
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10.08.2023 14:35 Відповісти
Красивое.
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10.08.2023 14:36 Відповісти
Дохлих рашистських мерзенних вбивць забагато не буває...
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10.08.2023 14:37 Відповісти
Свині втомилися і прилягли.
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10.08.2023 14:37 Відповісти
―Профессия - игра на балалайке по трактирам. Причина смерти - удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал".
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10.08.2023 14:40 Відповісти
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10.08.2023 14:41 Відповісти
Даже клички собак пишутся с большой буквы!
Ату сынок коля погиб, ***
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10.08.2023 14:54 Відповісти
Ставлю клас, супер що здох.
Головне мама пише ім'я сина з маленької літери, скрєпи мля ...
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10.08.2023 14:58 Відповісти
поменяла мама колю на Калину.
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10.08.2023 15:59 Відповісти
Коля зробив правильний вибір. Ставлю Колі клас.
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10.08.2023 17:17 Відповісти
І шо з іблом у касаба?
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10.08.2023 19:38 Відповісти
Що ж це за територія така кацапія, що для кацапів краще здохнути десь в степу в місці про яке до війни вони ніколи не чули ніж продовжити там існувати.
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10.08.2023 14:43 Відповісти
кацапи подохли, то і хрен з ними... залізяка на колеспх ще має деякі деталі для ремонтів... колеса цілі... потрібно евакуювати.
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10.08.2023 14:48 Відповісти
еще и карандаши целые)
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10.08.2023 14:51 Відповісти
кабіну поміняти і ще буде по кацапах працювати.
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10.08.2023 15:50 Відповісти
І нікто нє узнаєт где могілка твоя!
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10.08.2023 14:50 Відповісти
схоже, що на міну наїхали.
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10.08.2023 14:56 Відповісти
На 45 сек., гарно видно що град побит шрапнелью як сито...
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10.08.2023 15:02 Відповісти
Мина не способна перевернуть столько тонн, разве что морская 😀
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10.08.2023 15:10 Відповісти
упс не вийшло спасти отрєб'є з даунбаса
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10.08.2023 15:08 Відповісти
Ви все врёте! Трупы свежие и шевеляца . Эта фсе фаташоп! Патерь нет, киев за три дня, доллар это ничем не подкрепленная бумаж....
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10.08.2023 15:09 Відповісти
Не треба нічого питати - погань приїхала підзаробити. Відповідно виходити виключно з цього.
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10.08.2023 15:10 Відповісти
Красота, вы молодцы парни, сделали мне четверг сегодня) Берегите себя ребятки!
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10.08.2023 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w Моя любима пісня останніх півтора року з цього приводу.
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10.08.2023 15:32 Відповісти
Колёса надо снять - пригодятся!
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10.08.2023 15:41 Відповісти
Там півмашини піде в роботу. Цих битків - як грязі, в т.ч. наших. З трьох-п'яти битих збирають одну робочу.
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10.08.2023 23:17 Відповісти
Добре,але катастрофічно мало!
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10.08.2023 15:43 Відповісти
А кувалдой по лбу - а вдруг они притворились.
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10.08.2023 15:51 Відповісти
Та не "тіла" дохлих кацапів. Це, в кращому випадку, "трупи".
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10.08.2023 15:51 Відповісти
В польській мові є ще таке слово - трухло. ( дохла тварина).
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11.08.2023 01:09 Відповісти
Отличное видео, супер!
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10.08.2023 16:13 Відповісти
Странно что не сдетонировал боекомплект!
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10.08.2023 16:21 Відповісти
Не пощастило міннападу, жмурів ретельно зафіксують і передадуть. Доведеться відслинювать гробові вдоволеним оркосамкам. Хе-хе, ********* цього воєваки....
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10.08.2023 16:22 Відповісти
"виходіла на бєрєг катюша,
на висооокій бєрєг, на крутоооой"

а зпід берегу : "доброго вечору, ми з України"
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10.08.2023 17:52 Відповісти
Это контрнаступление которе "захлебнулось" ?
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10.08.2023 18:11 Відповісти
Нє, це ті невмирущі розрахунки арти, які одразу після втрати машини від 155мм чи хаймарса, біжать отримувати "зі зберігання, де всього МНОГА".
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10.08.2023 23:15 Відповісти
....лежить в перчатках,щоб не оставлять отпечатків...
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10.08.2023 18:20 Відповісти
Ці потвори вбивали наших жінок і дітей, руйнували лікарні, школи, дитячі садочки і будинки громадян. Туди їм дорога!
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10.08.2023 18:29 Відповісти
Оце я розумію влучання!
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10.08.2023 18:44 Відповісти
ДПС ВСУ: А як обганяв? А як підрізав?
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10.08.2023 19:41 Відповісти
куріння вбиває.
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10.08.2023 20:38 Відповісти
ну ***** ж ти приперлося сюди з якогось анадирю? тепер відпочиває в теплих краях...
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10.08.2023 21:42 Відповісти
О, жареная кацапсятина в собственном соку. Попытка захватить Украину обойдется вам, кацапы, в 30% ваших самцов. Лет на 50 забудете сюда дорогу, твари.
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10.08.2023 22:48 Відповісти
А провокатори пишуть "та хєрня, вражають тільки кинуту техніку, на наступний день отримують зі зберігання - рашка ж на зберіганні мільйон танків і мільярд арти має - і вже насипають".

Он як розрахунки арти/рсзо "насипають" - один одному сємки насипають в задніх рядах концерту кобздона!
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10.08.2023 23:13 Відповісти
Красота.
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11.08.2023 00:10 Відповісти
Хто до нас з РСЗВ прийде, той від РСЗВ і загине.
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11.08.2023 07:33 Відповісти
 
 