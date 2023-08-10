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На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар. ВИДЕО

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар с факельным горением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Беларуси в телеграме.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На НПЗ в российской Самаре произошел взрыв: РосСМИ говорят, что взрывчатку заложил уроженец Украины (обновлено)

Автор: 

Беларусь (7891) НПЗ (239) пожар (5946)


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Топ комментарии
+22
не дай Бог... не згорить.
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10.08.2023 15:44
+19
слабо покурили
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10.08.2023 15:44
+14
На Мозирі факельні шевствія з проішествіями...
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10.08.2023 15:45
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слабо покурили
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10.08.2023 15:44 Ответить
мабуть тверезі були
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10.08.2023 16:08 Ответить
не дай Бог... не згорить.
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10.08.2023 15:44 Ответить
На Мозирі факельні шевствія з проішествіями...
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10.08.2023 15:45 Ответить
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10.08.2023 15:45 Ответить
Ізоляція на трубах - совок-стайл.
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10.08.2023 15:46 Ответить
Оборотна сторона дружби з карліком.
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10.08.2023 15:46 Ответить
Ні про що.
А повинен бути знищений, як наука бульбапюреру.
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10.08.2023 15:47 Ответить
Лучше ударить по БеларусьКалию или Мазу...эффект от их разрушения будет куда действенней для Лукаша.
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10.08.2023 16:05 Ответить
Этл пожар?
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10.08.2023 15:49 Ответить
Картошку жарили на обід чи шо?
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10.08.2023 15:50 Ответить
І ще одна пожежа. https://twitter.com/EspresoTV/status/1689592203037794304
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10.08.2023 15:54 Ответить
НПЗ хотіла показати фак
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10.08.2023 15:54 Ответить
Детонатор-запобіжник?
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10.08.2023 16:01 Ответить
Якщо д'єрмаки забороняють туди лупити, то хоч випадкові курці підпалять.
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10.08.2023 16:06 Ответить
Думаю це ніяким чином не пов'язано з тим, що польскі льотчики (дай їм Бог здоров'я) десь прої*бали детонатора від своєї ракети...
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10.08.2023 16:17 Ответить
Щось слабеньку пожежу кацапське дрг влаштували на мозирському нпз.
Відверто чекав на більше Кацапи! По цьому нпз треба допрацювати!

https://censor.net/ua/news/3435394/**************************************************************************************************************
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10.08.2023 16:19 Ответить
Він то Мозирський,але Михалках,а не м.Мозирь.
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10.08.2023 16:24 Ответить
Бобер не долетел до москвы, решил присесть к бульбашам
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10.08.2023 16:33 Ответить
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з фекальним горінням.
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10.08.2023 16:42 Ответить
це вам за Рівне
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10.08.2023 16:51 Ответить
30 км від кордону, скільки ще вони танків мають заправити, може СБУ пора жопи підняти???
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10.08.2023 17:06 Ответить
Грьобана русня!

На які тільки провокації не піде, аби втягнути Бульбофюрера у війну!
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10.08.2023 18:08 Ответить
Це той, що начебто українська дрг повинна бути підірвати. Вже смішно.
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10.08.2023 18:25 Ответить
 
 