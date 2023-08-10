На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар. ВИДЕО

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар с факельным горением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Беларуси в телеграме.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На НПЗ в российской Самаре произошел взрыв: РосСМИ говорят, что взрывчатку заложил уроженец Украины (обновлено)