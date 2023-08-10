На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар. ВИДЕО
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар с факельным горением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Беларуси в телеграме.
"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.
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+22 Панас Стець #551129
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+19 Tohellandback
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А повинен бути знищений, як наука бульбапюреру.
Відверто чекав на більше Кацапи! По цьому нпз треба допрацювати!
https://censor.net/ua/news/3435394/**************************************************************************************************************
На які тільки провокації не піде, аби втягнути Бульбофюрера у війну!