На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа. ВIДЕО
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Білорусі в телеграмі.
"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозир Гомельської області. Постраждалих немає. Причина займання встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Панас Стець #551129
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+19 Tohellandback
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+14 Олег Каз
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А повинен бути знищений, як наука бульбапюреру.
Відверто чекав на більше Кацапи! По цьому нпз треба допрацювати!
https://censor.net/ua/news/3435394/**************************************************************************************************************
На які тільки провокації не піде, аби втягнути Бульбофюрера у війну!