На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа. ВIДЕО

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Білорусі в телеграмі.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозир Гомельської області. Постраждалих немає. Причина займання встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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