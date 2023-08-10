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На Мозирському НПЗ у Білорусі сталася пожежа. ВIДЕО

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з факельним горінням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Білорусі в телеграмі.

"Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозир Гомельської області. Постраждалих немає. Причина займання встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На НПЗ у російській Самарі стався вибух: РосЗМІ кажуть, що вибухівку заклав уродженець України (оновлено)

Автор: 

Білорусь (7930) НПЗ (588) пожежа (4327)


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Топ коментарі
+22
не дай Бог... не згорить.
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10.08.2023 15:44
+19
слабо покурили
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10.08.2023 15:44
+14
На Мозирі факельні шевствія з проішествіями...
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10.08.2023 15:45
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слабо покурили
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10.08.2023 15:44 Відповісти
мабуть тверезі були
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10.08.2023 16:08 Відповісти
не дай Бог... не згорить.
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10.08.2023 15:44 Відповісти
На Мозирі факельні шевствія з проішествіями...
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10.08.2023 15:45 Відповісти
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10.08.2023 15:45 Відповісти
Ізоляція на трубах - совок-стайл.
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10.08.2023 15:46 Відповісти
Оборотна сторона дружби з карліком.
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10.08.2023 15:46 Відповісти
Ні про що.
А повинен бути знищений, як наука бульбапюреру.
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10.08.2023 15:47 Відповісти
Лучше ударить по БеларусьКалию или Мазу...эффект от их разрушения будет куда действенней для Лукаша.
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10.08.2023 16:05 Відповісти
Этл пожар?
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10.08.2023 15:49 Відповісти
Картошку жарили на обід чи шо?
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10.08.2023 15:50 Відповісти
І ще одна пожежа. https://twitter.com/EspresoTV/status/1689592203037794304
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10.08.2023 15:54 Відповісти
НПЗ хотіла показати фак
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10.08.2023 15:54 Відповісти
Детонатор-запобіжник?
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10.08.2023 16:01 Відповісти
Якщо д'єрмаки забороняють туди лупити, то хоч випадкові курці підпалять.
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10.08.2023 16:06 Відповісти
Думаю це ніяким чином не пов'язано з тим, що польскі льотчики (дай їм Бог здоров'я) десь прої*бали детонатора від своєї ракети...
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10.08.2023 16:17 Відповісти
Щось слабеньку пожежу кацапське дрг влаштували на мозирському нпз.
Відверто чекав на більше Кацапи! По цьому нпз треба допрацювати!

https://censor.net/ua/news/3435394/**************************************************************************************************************
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10.08.2023 16:19 Відповісти
Він то Мозирський,але Михалках,а не м.Мозирь.
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10.08.2023 16:24 Відповісти
Бобер не долетел до москвы, решил присесть к бульбашам
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10.08.2023 16:33 Відповісти
На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа з фекальним горінням.
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10.08.2023 16:42 Відповісти
це вам за Рівне
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10.08.2023 16:51 Відповісти
30 км від кордону, скільки ще вони танків мають заправити, може СБУ пора жопи підняти???
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10.08.2023 17:06 Відповісти
Грьобана русня!

На які тільки провокації не піде, аби втягнути Бульбофюрера у війну!
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10.08.2023 18:08 Відповісти
Це той, що начебто українська дрг повинна бути підірвати. Вже смішно.
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10.08.2023 18:25 Відповісти
 
 