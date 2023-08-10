Российский танк подрывается на российской мине. ВИДЕО беспилотника
Танк российских оккупантов подорвался, наехав на мину, установленную российскими саперами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такой формы самоуничтожения российского танка опубликована в соцсетях.
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+25 Деніс Войцеховський
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+20 Деніс Войцеховський
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+16 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий10.08.2023 16:27
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Та що там раз плюнути достатньо щоб знищити танк, а не тільки наїхати на міну. Так ось наші партнери пробували вирішувати це за допомогою окулюсріфт - доповнена реальність у вигляді можливості дивитись крізь броню, ну і вийшло ппц дорого, ненадійно. Ми це вирішували шляхом звязки танк-дрон в небі та зв'язок щоб танкісти бачили куди їдуть спостерігаючи за всім з неба. Це дешевше, це надійніше. Но це всеодно не спасає гівно яким є танки. Простіше їх позбутись зробивши з них САУ, важкі бмп для доставки дисанту і т.п. чим модернізувати таке моральнозастаріле гівно.
Так держать !
Міни не з механічними детонаторами. Електроніка, що реагує на масу металу.
Екіпаж танку про це не знав, вирішив пропустити міни між траками, але вони здетонували при його наближенні (видно на 0:15).
а кацапи знову намагаються їх обїхати, та тут наче попалась не проста а з магнітним підривачем
Слава Україні!!