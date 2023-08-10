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Российский танк подрывается на российской мине. ВИДЕО беспилотника

Танк российских оккупантов подорвался, наехав на мину, установленную российскими саперами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такой формы самоуничтожения российского танка опубликована в соцсетях.

Смотрите: Сичеславские десантники уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

танк (2256) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+25
Ці - не тупі. Міни були з безконтактними детонаторами, на 0:15 видно, що танк не встигає наїхати на міну, як вона вибухає. Перед цим водій спрямував машину так, щоб траки пройшли між мінами.
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10.08.2023 16:50
+20
Про подібне вже тут писали.
Міни не з механічними детонаторами. Електроніка, що реагує на масу металу.
Екіпаж танку про це не знав, вирішив пропустити міни між траками, але вони здетонували при його наближенні (видно на 0:15).
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10.08.2023 16:33
+16
Дві міни котрі лежать просто зверху на дорозі а екіпаж танку їх НЕ ПОМІЧАЄ! Це треба вміти!
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10.08.2023 16:27
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Дві міни котрі лежать просто зверху на дорозі а екіпаж танку їх НЕ ПОМІЧАЄ! Це треба вміти!
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10.08.2023 16:27 Ответить
люк водителябыл ОТКРЫТ! === Водила Труп! ФАНТАЗЕРЫ!
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11.08.2023 01:22 Ответить
"Це треба вміти" - та ні це звична реальність. Гівно яким є всі танки мають самий дебільний огляд який тільки можна придумати. Тому наїхати на міну це як раз плюнути.

Та що там раз плюнути достатньо щоб знищити танк, а не тільки наїхати на міну. Так ось наші партнери пробували вирішувати це за допомогою окулюсріфт - доповнена реальність у вигляді можливості дивитись крізь броню, ну і вийшло ппц дорого, ненадійно. Ми це вирішували шляхом звязки танк-дрон в небі та зв'язок щоб танкісти бачили куди їдуть спостерігаючи за всім з неба. Це дешевше, це надійніше. Но це всеодно не спасає гівно яким є танки. Простіше їх позбутись зробивши з них САУ, важкі бмп для доставки дисанту і т.п. чим модернізувати таке моральнозастаріле гівно.
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11.08.2023 04:28 Ответить
Воно сліпе трохи вправо треба було взяти. Але … тож кацапи воно тупе
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10.08.2023 16:28 Ответить
конкретно ці кацапи - тупі/сліпі, але це не значить, що всі кацапи тупі. Півтора року нам це втирали, але пора виходити з теплої ванної.
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10.08.2023 16:38 Ответить
Ці - не тупі. Міни були з безконтактними детонаторами, на 0:15 видно, що танк не встигає наїхати на міну, як вона вибухає. Перед цим водій спрямував машину так, щоб траки пройшли між мінами.
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10.08.2023 16:50 Ответить
Дійсно, міни, мабуть, виявились не ТМ-62, а ТМ-72, які дуже схожі і які з танку тяжко відрізнити.
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10.08.2023 17:52 Ответить
Те, що це ТМ-72 видно по вибуху, бо звичайна ТМ-62 є фугасною міною і розриває танк силою вибуху, А ТМ-72 це міна комулятивної дії і вибух її спрямований вверх зпід танка і не пошкоджує катки і гусянку.
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10.08.2023 17:56 Ответить
зато з коптера як на ладоні видно. а коптер хрін зна де висить.
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10.08.2023 22:18 Ответить
Кто втирал и кому нам, и почему раньше не втирали?
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10.08.2023 16:51 Ответить
ти був колись за ричагами? сумніваюсь
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10.08.2023 17:44 Ответить
Могут же, когда захотят!
Так держать !
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10.08.2023 16:30 Ответить
Де по1й лежало,проїхав, а 3-ри то вже вища арифметика.
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10.08.2023 16:32 Ответить
Перевірка на вшивість
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10.08.2023 16:32 Ответить
Про подібне вже тут писали.
Міни не з механічними детонаторами. Електроніка, що реагує на масу металу.
Екіпаж танку про це не знав, вирішив пропустити міни між траками, але вони здетонували при його наближенні (видно на 0:15).
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10.08.2023 16:33 Ответить
Але здетонувала наче лише одна міна. Чому?
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10.08.2023 17:09 Ответить
Бо решта непевно були з контактними підривачами ...
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10.08.2023 17:22 Ответить
але ж простіше кричати які тупі кацапи, аніж критичне мислення вмикати
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10.08.2023 17:45 Ответить
Молодці)))
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10.08.2023 16:38 Ответить
Вижили,тварюки кацапські. Реально таргани.
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10.08.2023 16:44 Ответить
откосили на время от войны
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10.08.2023 17:29 Ответить
молодняк обкатывали)))
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10.08.2023 16:48 Ответить
А що: сидячи в танку, на дорогу не треба дивитись?
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10.08.2023 16:48 Ответить
Хоча, їм не треба.
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10.08.2023 16:49 Ответить
ті міни з космосу видно
а кацапи знову намагаються їх обїхати, та тут наче попалась не проста а з магнітним підривачем
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10.08.2023 16:51 Ответить
лаптям надо деревянные танки делать
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10.08.2023 16:55 Ответить
они шо незрячие ,я отсюда вижу две мины на дороге лежат
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10.08.2023 16:54 Ответить
И они видели. И решили проехать над ними. А знать про мины с магнитными взрывателями неделю назад бывших сельских трактористов не обучают.
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10.08.2023 22:05 Ответить
русотанк на русоміні. КПД 146%
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10.08.2023 16:54 Ответить
Самообслужіваніє, *****!
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10.08.2023 17:22 Ответить
Сп'яну мінували сп'яну наїзжають. Поїздки по власним без карт мінним полям - хронічна хвороба козломордих ще з 2014 року.
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10.08.2023 17:28 Ответить
Ну треба інколи перевіряти міни - може вже просрочені. Ні. Все добре.
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10.08.2023 18:22 Ответить
Мавпи виплигують... Треба мінам швидше на "потомків" сергія вузькоглазо-зауральського, іклономазцься мокшанськего реагувати)
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10.08.2023 19:29 Ответить
мЕНЕ не цікавлять технічні подробиці, пісдя вибуху танк зупинився, але ніхто не вискочив, сподіваюсь екіпаж все ж таки вже гостює в пеклі у Кобзона?
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10.08.2023 20:41 Ответить
здається одна істота виплигнула
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10.08.2023 20:43 Ответить
Чому ЦЕНЗОР постійно називаєте клятих москалів нашим власним іменем - росіяни? Русь-Росія-Україна -- це все одна земля. Ріка Рось тече по України, росіяни - це мешканці басейну Росі, а в широкому розумінні - то всі українці. То ж пфшіть правильно - москалі, московити, москалький, Московія. Чому вам тяжко вживати саме українські терміни???
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10.08.2023 23:31 Ответить
Там не лише москалі, а і всякі інші буряти, тому правильною буде узагальнена назва, як наші на фронті їх називають - п*дари
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11.08.2023 08:59 Ответить
Московити ***** у повсякденній ситуації в Україні, один з епізодів.
Слава Україні!!
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11.08.2023 09:54 Ответить
 
 