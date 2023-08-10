Російський танк вибухає на російській міні. ВIДЕО безпілотника

Танк російських окупантів підірвався, наїхавши на міну, що була встановлена російськими саперами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такої форми самознищення російського танка опублікований у соцмережах.

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