Бойцы 40-й ОАБр уничтожили склад БК и военную технику оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады при корректировке бойцов 63-й отдельной механизированной бригады поразили состав БК и военную технику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Валерий К #448385
показать весь комментарий10.08.2023 21:31 Ответить Мне нравится 2
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий10.08.2023 21:32 Ответить Мне нравится 3
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