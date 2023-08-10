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Бойцы 40-й ОАБр уничтожили склад БК и военную технику оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады при корректировке бойцов 63-й отдельной механизированной бригады поразили состав БК и военную технику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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артиллерия (635) 40 артиллерийская бригада (33) 63 ОМБр (102)


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10.08.2023 21:31 Ответить
З кожним знищеним окупантом, з кожною знищеною їх бойовою машиною чи складом снарядів або навіть їжі ви наближаєте перемогу України.
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10.08.2023 21:32 Ответить
 
 