Бійці 40-ї ОАБр знищили склад БК та військову техніку окупантів. ВIДЕО
Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади за коригування бійців 63-ї окремої механізованої бригади вразили склад БК та військову техніку окупантів.
Відповідне відео опублікувано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Валерий К #448385
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Людмила Полякова #573716
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