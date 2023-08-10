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Бійці 40-ї ОАБр знищили склад БК та військову техніку окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади за коригування бійців 63-ї окремої механізованої бригади вразили склад БК та військову техніку окупантів.

Відповідне відео опублікувано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 40 ОАБр дроном-камікадзе знищили ворожий танк. ВIДЕО

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артилерія (788) 40 артилерійська бригада (33) 63 ОМБр (101)


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10.08.2023 21:31 Відповісти
З кожним знищеним окупантом, з кожною знищеною їх бойовою машиною чи складом снарядів або навіть їжі ви наближаєте перемогу України.
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10.08.2023 21:32 Відповісти
 
 